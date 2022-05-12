CNN опубликовал видео с камер наблюдения: на записи российские военные расстреливают в спину двух мирных жителей под Киевом

Телеканал CNN опубликовал видео​ предположительного убийства российскими солдатами украинских мирных жителей.

В распоряжении телеканала оказалась запись с камер наблюдения в автосалоне на окраине Киева, ограбленном 16 марта во время попытки российской армии захватить столицу Украины.



Журналисты CNN также установили личности погибших – это владелец автосалона, фамилия которого не называется, и 68-летний Леонид Пляц, работавший там охранником.

На записи с камер наблюдения видно, как пятеро российских солдат, которые пытаются проникнуть в помещение автосалона, стреляя по замкам и разбивая стекла. К ним с поднятыми руками приближаются двое мужчин: владелец салона и охранник. Военные их обыскивают, после короткого диалога мужчины уходят.

В этот момент двое солдат возвращаются и стреляют им в спину. Пляц, получив ранение в ногу, смог добраться до пункта охраны и вызвать помощь, но к ее приезду скончался от потери крови.

В офисе Генпрокурора Украины CNN сообщили, что эти убийства расследуются как военные преступления. Телеканал запросил комментарий у Минобороны России. Однако ведомство не ответило на вопросы журналистов.