Видеосервис TikTok приостанавливает работу в России 

Накануне в Грузию не впустили журналиста российского независимого телеканала «Дождь» Михаила Фишмана. Из Тбилисского международного аэропорта Фишмана отправили самолетом обратно в страну, откуда он летел.

В беседе с грузинской службой Радио Свобода Михаил Фишман, в частности, сказал:

«Мне больше не с чем это связать, это очевидно, что меня не пустили именно потому, что я – известный журналист в России. Я прилетел в Грузию со своими двумя дочерьми – среднюю, которой 16 лет, пропустили, младшую тоже пропустили, а мне сказали задержаться на окошке. Ну, конечно, младшая без меня не пошла, она осталась со мной. А потом мне задали несколько вопросов: надолго ли я еду, какова цель моего визита? А потом сказали: «Ждите». Я прождал около часа, потом вышел сотрудник пограничной службы, и сказал, что мне отказано во въезде в Грузию, и я могу обжаловать это решение в течение 10-ти дней, причин он мне не назовет. Меня вместе с дочкой проводили и посадили на самолет, и наши паспорта были у экипажей, я получил их уже по прилете. Я пытался узнать, в чем дело, но они мне не сказали.

Я собирался приехать в Грузию, потому что в Грузии моя старшая дочь и другие родственники сейчас находятся. Поскольку я понял, что лучше улететь из Москвы, то я решил, что поеду к ним.

Во вторник Роскомнадзор заблокировал сайт телеканала «Дождь» и «Эхо Москвы», во вторник вечером стало понятно, что «Дождь» закрывают, ему не дадут работать, а это означает очень серьезные риски для независимых журналистов в России. И на следующей день утром я улетел. Но этот закон, срочно принятый, по сути, вводит военную цензуру в России, и если ты отклоняешься на миллиметр от официального нарратива, с которым подается война с Украиной государственной пропагандой, то ты рискуешь получить до 15-ти лет тюрьмы. Причем, он может задним числом работать, как мы поняли, т.е. те программы, которые мы выпускали до этого, в которых я называл войну – войной, за них я могу быть арестован.

Ну, что я могу сказать? Это внутреннее дело Грузии. Это демонстрация отношения в моем лице к независимой российской журналистике, которая сейчас испытывает риски, которые не испытывала никогда. На сегодня это уже предельная степень, и грузинское государство показало, как оно к этому относится, мне кажется.

Действительно, все происходит довольно спонтанно, и только вчера у меня был план провести неделю-две со своими родственниками в Тбилиси, но он уже рухнул. Теперь, соответственно, на коленке я придумываю другой. Но сказать, что какие-то конкретные четкие планы есть, я пока, наверное, не могу».