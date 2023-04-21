Вице-премьер британского правительства ушёл в отставку

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с заранее не объявленным визитом в Киев. Местные СМИ опубликовали фото Столтенберга, почтившего у мемориала на Михайловской площади память украинских военных, погибших в ходе борьбы с российской агрессией. Он также посетил импровизированную выставку подбитой российской военной техники.

Это первый приезд генерального секретаря НАТО в Киев с начала широкомасштабного российского вторжения в Украину в прошлом году. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя свою встречу со Столтенбергом, написал, что визит генерального секретаря НАТО в Киеве рассматривают как «знак, что Альянс готов начинать новую главу в отношениях с Украиной».

Как сообщил Зеленский, на переговорах обсуждались вопросы поставки Украине вооружений, в том числе дальнобойной артиллерии, авиации и бронетехники. Обсуждался также предстоящий в Вильнюсе саммит НАТО, от которого президент Украины ожидает официального приглашения страны в Североатлантический союз. Также, по словам Зеленского, обсуждались гарантии безопасности для Украины до её вступления в НАТО.

Столтенберг на переговорах заявил, что союз будет поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Он также отметил, что страны Североатлантического союза согласны с тем, что будущее Украины - в НАТО. О том, получит ли Киев в ближайшее время приглашение вступить в НАТО, он не сказал, но подтвердил, что на саммите в Вильнюсе этот вопрос будет обсуждаться. Генсек НАТО высказал мнение, что сейчас главной целью должно стать обеспечение победы Украины в войне, а не её членство в союзе.

Незадолго до визита генсек НАТО вновь заявил, что Североатлантический союз продолжит поддерживать Украину, несмотря на звучащие со стороны Кремля угрозы применения ядерного оружия.

«Россия представляет собой непосредственную угрозу нашей безопасности», – отметил Йенс Столтенберг.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев не согласен на какие-либо альтернативные предложения, не ведущие к непосредственному членству Украины в НАТО. Большинство стран Центральной и Восточной Европы, входящих в этот военно-политический союз, выступают в поддержку вступления в него Украины. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна высказался за принятие на предстоящем в июле саммите НАТО в Вильнюсе конкретного плана мер, ведущих к принятию Украины в Североатлантический союз. Некоторые западноевропейские политики придерживаются более осторожной позиции.

Отказ от перспектив принятия Украины в НАТО был одним из ультимативных требований, которые выдвигала Россия накануне своего полномасштабного вторжения в Украину.

Также в четверг стало известно, что две страны НАТО - Дания и Нидерланды - совместно передадут Украине 14 танков «Леопард-2» немецкого производства. Об этом пишет датское издание DR.dk со ссылкой на министров иностранных дел и обороны Дании. При этом поставки, скорее всего, состоятся только в начале 2024 года. До конца нынешнего года Дания обещала передать Украине около 80 более старых танков «Леопард-1».