Вице-премьер РФ: рассматривается возможность ж/д сообщения с Грузией через Абхазию

Россия рассматривает возможность восстановления железнодорожного сообщения с Грузией через территорию самопровозглашенной республики Абхазия. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Грузинские власти пока не комментировали это заявление. Ранее в Тбилиси неизменно выступали против возобновления железнодорожного сообщения — до восстановления территориальной целостности страны. Заинтересованность в реализации проекта, как правило, выражала армянская сторона.

«Ведется работа над разблокированием всех нарушенных путей на Кавказе, в том числе рассматривается возможность восстановления железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Грузией через территорию Абхазии», – сказал Оверчук.

По его же словам, восстановление этого маршрута важно для решения «большой задачи» по «укреплению транспортно-логистической связанности на Кавказе», что «критически важно для мира, стабильности и экономического процветания народов Азербайджана, Армении, Грузии, Ирана, Турции и России». «Рассчитываем на конструктивное взаимодействие всех государств региона в решении этой важной общей задачи», – добавил Оверчук.

В Сухуми недавно заявили о возможном начале транзита товаров через территорию Абхазии и Ингурский мост, однако в правительстве «Грузинской мечты» такие планы опровергли.