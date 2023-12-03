Вице-президент США изложила видение будущего Газы

Вице-президент США Камала Харрис – на фоне возобновления боевых действий в секторе Газа между израильскими военными и признанной в США и ЕС террористической организацией ХАМАС – изложила позицию Соединенных Штатов по вопросу будущего Газы.

Харрис выступила на тему конфликта на Ближнем Востоке на климатическом саммите COP28 в Дубае. Она подчеркнула необходимость единого палестинского управления на Западном берегу Иордана и в секторе Газа с перспективной создания независимого Палестинского государства. Сейчас подконтрольными палестинцам территориями Западного берега управляет Палестинская автономия, а сектором Газа – ХАМАС.

На переговорах с президентом Египта Абделем Фаттахом эль-Сисси Харрис также заявила, что «Соединенные Штаты ни при каких обстоятельствах не допустят принудительного переселения палестинцев из Газы или с Западного берега». При этом она отметила, что «ХАМАС не может контролировать Газу: это неприемлемо для безопасности Израиля, благополучия палестинского народа и региональной безопасности», а после окончания войны усилия по восстановлению Газы должны вестись «в контексте ясных политических перспектив палестинского народа по созданию собственного государства во главе с возрожденной Палестинской администрацией».

Харрис также отметила, что США выступают за новые гуманитарные паузы в боях с целью освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС, и доставки гуманитарной помощи в Газу. Представитель ХАМАС в субботу заявил, что группировка не освободит остающихся у нее захваченных в Израиле заложников – их число оценивается в 136 – без соглашения о длительном перемирии.

Израиль заявляет, что будет продолжать боевые действия до разгрома ХАМАС. Это в субботу подтвердил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. При этом Израиль заявляет, что готов на паузы в боевых действиях, если они будут сопровождаться освобождением заложников.

Говоря о будущем Газы, израильские представители заявляют, что не не намерены оккупировать сектор. В то же время неясна официальная позиция Израиля относительно того, кто должен управлять Газой после гипотетического разгрома и отстранения от власти ХАМАС.