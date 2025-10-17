Вице-президент США: Россия переоценивает свои успехи на фронте

Россия считает, что дела на фронте в ходе войны в Украине у неё идут лучше, чем на самом деле, и это в последние месяцы препятствовало достижению соглашения о прекращении войны. Об этом в интервью изданию Newsmax заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он подчеркнул, что на данный момент ни Россия, ни Украина не готовы к миру, но в США надеются, что это всё же изменится.

«Я думаю, что существует фундаментальное расхождение в ожиданиях: русские склонны считать, что на поле боя дела у них идут лучше, чем на самом деле», — сказал Вэнс. Это, как считает вице-президент США, «затруднило» достижение соглашения в последние несколько месяцев, несмотря на определенный прогресс.

Вэнс добавил, что, несмотря на энергичные усилия президента США Дональда Трампа, сейчас «русские и украинцы просто не находятся в той точке, где они могли бы заключить сделку». Вице-президент признал, что процесс мирного урегулирования стал испытанием для команды президента США, и Трамп порой «теряет терпение» по отношению к обеим воюющим сторонам. Тем не менее, по словам Вэнса, в конце концов усилия Трампа всё же завершатся успехом. «Вопрос лишь в том, сколько времени это займет», - добавил Вэнс.

Российский президент Владимир Путин, касаясь войны в Украине, постоянно говорит, что российские войска владеют инициативой и наступают на всех участках фронта. По сообщению Кремля, о том же он сказал и Трампу во время их телефонного разговора 16 октября. Данные как российских, так и украинских мониторинговых каналов, однако, свидетельствуют о том, что российское продвижение в Украине в последние недели крайне незначительно, оно, по сути, продолжается только на крайнем юго-востоке Днепропетровской области. Линия фронта под Покровском и Константиновкой, как и под Купянском, фактически остаётся статичной, а в Сумской области пытаются наступать украинские военные.

Накануне - в преддверии визита в США президента Украины Владимира Зеленского - Трамп и Путин поговорили по телефону и предварительно договорились о личной встрече. Трамп назвал разговор «продуктивным», отметив, что обсудит его итоги с Зеленским.