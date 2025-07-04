Погиб вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов

Вице-президент компании «Транснефть» Андрей Бадалов погиб в пятницу утром, выпав с балкона в своем доме.

Бадалову было 62 года.

По данным издания Baza, Бадалов жил на 10 этаже, однако выпал с балкона 17 этажа. Предварительная версия следствия — самоубийство.

Бадалов стал вице-президентом «Транснефти» в 2021 году, а до этого работал генеральным директором в НИИ «Восход». В «Транснефти» Бадалов занимался вопросами цифровой трансформации и автоматизации производственно-хозяйственной деятельности.

Это уже далеко не первый случай неожиданной смерти топ-менеджеров крупных российских компаний в последние годы. Большинство из них пришлось на 2022 год. В частности, 1 сентября 2022 года аналогичным с Бадаловым образом погиб председатель совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов. Его тело было обнаружено под окнами Центральной клинической больницы — утверждается, что он «случайно выпал из окна во время курения».