Вице-президента Аргентины Кристину Фернандес пытались убить

На вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер было совершено покушение. Фернандес приветствовала собравшихся около её дома, когда ей в голову выстрелил мужчина. Пистолет дал осечку.

Покушение попало на кадры телесъёмки. На видео мужчина проталкивается сквозь толпу, быстро подносит пистолет к лицу Фернандес и стреляет – слышно звук осечки. Фернандес не пострадала.

Позже президент Аргентины в своём заявлении сообщил, что пистолет был заряжен пятью пулями, "но не выстрелил по какой-то причине". Он назвал покушение на свою заместительницу "самым серьёзным инцидентом с тех пор, как мы восстановили демократию" в 1983 году после военной диктатуры.

Стрелявшего в Фернандес задержали на месте. Им оказался 35-летний гражданин Бразилии. По информации источника в министерстве безопасности Аргентины, ранее у задержанного судимостей не было.

Политики и чиновники Аргентины, а также некоторые лидеры других стран, публично осудили покушение на Фернандес.

Сторонники вице-президента Кристины Фернандес собираются у её дома с прошлой недели, когда прокурор потребовал приговорить Фернандес к 12 годам лишения свободы по делу о коррупции. Несколько оппозиционных политиков призвали вернуть смертную казнь в качестве наказания для Фернандес. Вице-президент заявила, что обвинения против неё политически мотивированы и что она столкнулась с "судебно-медийным расстрелом".

В знак благодарности за поддержку Кристина Фернандес выходит к собравшимся у её дома и раздаёт автографы дважды в сутки, в том числе, когда возвращается домой вечером.