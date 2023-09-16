Визит Ким Чен Ына в РФ продолжается, когда он уедет - неизвестно

Сроки отъезда руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына из России неизвестны, его визит продолжается. Об этом в субботу заявил посол России в КНДР Александр Мацегора. «Еще пока неизвестно, когда он уезжает. Программа продолжается, программа очень насыщенная», - приводит агентство РИА «Новости» слова посла.

По словам Мацегоры, Ким Чен Ын «проявляет очень большие знания» о России, «задает вопросы, по которым можно понять, что он в теме».

Ким Чен Ын приехал в Россию на поезде во вторник 12 сентября. Это его первый зарубежный визит с 2019 года, тогда он также приезжал в Россию. 13 сентября состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области.

В пятницу Ким посетил Комсомольск-на-Амуре, где побывал на авиационном заводе. Ему также показали фигуры высшего пилотажа в исполнении истребителя Су-35.

В субботу утром Ким Чен Ын приехал на своем поезде в Приморский край. Там он вновь встретился с российским министром обороны Сергеем Шойгу. Ким Чен Ыну показали российские военные самолеты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, а также ракетный комплекс «Кинжал» на МиГ-31. На фрегате Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» северокорейский лидер осмотрел комплексы крылатых ракет «Калибр». Эти ракеты, как и «Кинжалы», используются для ударов по Украине.

На станциях Ким Чен Ына встречают дети с цветами в школьной форме, стилизованной под советскую.