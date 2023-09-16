Визит Ким Чен Ына в РФ продолжается, когда он уедет - неизвестно

Сроки отъезда руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына из России неизвестны, его визит продолжается. Об этом в субботу заявил посол России в КНДР Александр Мацегора. «Еще пока неизвестно, когда он уезжает. Программа продолжается, программа очень насыщенная», - приводит агентство РИА «Новости» слова посла.
По словам Мацегоры, Ким Чен Ын «проявляет очень большие знания» о России, «задает вопросы, по которым можно понять, что он в теме».
Ким Чен Ын приехал в Россию на поезде во вторник 12 сентября. Это его первый зарубежный визит с 2019 года, тогда он также приезжал в Россию. 13 сентября состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области.
В пятницу Ким посетил Комсомольск-на-Амуре, где побывал на авиационном заводе. Ему также показали фигуры высшего пилотажа в исполнении истребителя Су-35.
В субботу утром Ким Чен Ын приехал на своем поезде в Приморский край. Там он вновь встретился с российским министром обороны Сергеем Шойгу. Ким Чен Ыну показали российские военные самолеты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, а также ракетный комплекс «Кинжал» на МиГ-31. На фрегате Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» северокорейский лидер осмотрел комплексы крылатых ракет «Калибр». Эти ракеты, как и «Кинжалы», используются для ударов по Украине.
На станциях Ким Чен Ына встречают дети с цветами в школьной форме, стилизованной под советскую.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, обращаясь к детям, сказал им, что обсудит с северокорейским лидером возможность отправить российских детей на отдых в пионерские лагеря в КНДР. «Там у них хорошие лагеря», подчеркнул он, отметив, что «там и море потеплее». ТАСС сообщает, что Кожемяко собирался обсудить с Кимом «перспективы обмена школьными группами для оздоровительного отдыха».
Официально о каких-либо договоренностях, достигнутых в ходе визита, не сообщалось. Западные СМИ перед визитом и в его ходе со ссылкой на источники сообщали, что речь могла идти о двустороннем сотрудничестве в военной сфере - в том числе и о поставках в Россию северокорейского оружия и боеприпасов для использования в войне против Украины. Такие поставки противоречили бы международным санкциям против КНДР. В Вашингтоне предупредили, что в случае таких поставок США введут дополнительные санкции и против Пхеньяна, и против Москвы.
Российские официальные лица прямо не опровергли возможность таких поставок, заявив лишь, что Россия соблюдает свои обязательства. Путин заявил, что северокорейских наемников на фронт в Украину посылать не будут.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможные поставки вооружения, заявил, что Россия будет строить взаимоотношения с соседями, «как выгодно ей и соседям». По его словам, возможно взаимодействие в «чувствительных сферах», но это не должно быть предметом обеспокоенности третьей стороны.
- С начала 2023 года КНДР провела полтора десятка пусков ракет. В течение 2022 года Северная Корея запустила около 70 ракет разной дальности. В ходе этих учений КНДР систематически запускала ракеты в сторону Японии и Южной Кореи. Также в 2023 году КНДР пыталась запустить военный спутник и проводила испытания подводной лодки с тактическим ядерным оружием.
- После визита в Россию Ким Чен Ына внесли в базу украинского сайта «Миротворец» за «пособничество России», а также «покушение на суверенитет и территориальную целостность» Украины». Этот сайт не имеет отношения к государственным органам Украины. Официальный Киев визит пока не комментировал.