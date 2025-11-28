Показать больше Свернуть

Интрига с обсуждением мирного плана не отвлекала в Украине внимания от коррупционного скандала, в котором, казалось бы, была взята пауза. Пауза оказалась недолгой, и события сменяют друга с калейдоскопической скоростью. Обсуждая с Гостем недели, руководителем киевского исследовательского центра «Пента» Владимиром Фесенко обыски, которые прошли у Офиса президента Андрея Ермака, мы еще не знали о том, что через несколько часов он подаст в отставку. Хотя о том, что может последовать после неё, мы тоже обсудили.