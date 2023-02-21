Владимир Путин выступает с посланием. Главное

Президент России Владимир Путин выступает сегодня с посланием Федеральному собранию.

Мероприятие проводится в московском Гостином дворе. Приглашены не только депутаты и члены Совета Федерации, но и различные представители прокремлёвской общественности. Представители так называемых "СМИ-иноагентов" приглашений не получили. "Приехал на послание императора. Какой-то гламур в этот раз. Икра, креветки, ценные породы рыб" - пишет депутат Дмитрий Кузнецов.

Путин начал своё выступление с того, что выступает "в сложное, рубежное для нашей страны время". Он вновь обвинил страны Запада и Украину в "обмане" и "колониализме" и заявил о том, что российское вторжение в Украину было вынужденным. Путин пересказал - оценив их с точки зрения Кремля - события в преддверии вторжения, заявив, что Запад отказал России в так называемых гарантиях безопасности. "Это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы её остановить" - заявил российский президент.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее подтвердил, что значительная часть послания будет посвящена войне в Украине - как выразился Песков, "оценке неизбежности специальной военной операции, ее предопределенности и необходимости с точки зрения наших национальных интересов".

Ровно год назад в Кремле прошло заседание Совбеза, участники которого под председательством Путина высказались за признание так называемых "ДНР" и "ЛНР". Спустя три дня началось масштабное вторжение в Украину.

Ряд комментаторов ждут от Путина неких крупных инициатив - вплоть до объявления о создании так называемого СССР 2.0 или ультиматумов Украине и странам Запада. Другие считают, что послание будет рутинным.

В прошлом году Путин не выступал с посланием, хотя по Конституции оно ежегодное.

Помимо выступления Путина, сегодня ожидается важная речь президента США Джо Байдена, который в преддверии годовщины российского вторжения в Украину посещает Польшу. Накануне Байден был в Киеве.

22 февраля, как сообщается, должны пройти заседания обеих палат Федерального собрания, а также митинг-концерт в Лужниках, предположительно с участием Путина.

В Москве и области студентам предложили за баллы и освобождение от занятий посетить митинг-концерт, - сообщает DOXA со ссылкой на письма о наборе людей из учебных учреждений.

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