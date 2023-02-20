Прогулка по Киеву, возложение венков к мемориалу павшим украинским воинам и собственная памятная табличка на Аллее смелости. Президент США Джо Байден – в Киеве. Визит американского лидера многие восприняли как предельно четкое послание Кремлю: спустя год с начала войны США и другие страны Запада не намерены прекращать поддержку Украины. Более того, в Вашингтоне собираются приложить максимум усилий, чтобы Киев победил.

Война в Украине бесповоротно превратилась в войну России и Запада – так многие восприняли визит американского президента в Киев. Джо Байден неожиданно для всех прибыл в украинскую столицу буквально накануне годовщины российского вторжения и за день до того, как глава Кремля Владимир Путин должен выступить с запоздалым посланием к Федеральному собранию, также, очевидно, приуроченным к дате начала полномасштабной войны.

Многие эксперты назвали такой шаг американского президента «повышением ставок». Все это время Белый дом давал понять: подобный визит практически неосуществим ввиду отсутствия возможности обеспечить гарантии безопасности первого лица Соединенных Штатов в воюющей стране. Местом встречи Зеленского и Байдена называли Польшу, польско-украинскую границу или, в лучшем случае, Львов. Но хозяин Овального кабинета принял решение ехать в Киев. И этот шаг – важное послание: Запад готов идти до конца:

«С моей стороны самонадеянно говорить это, но я думал, что важно, чтобы президент Соединенных Штатов был здесь в день, когда началось нападение. Потому что, как президент, помните, я предупреждал мир, что Путин собирается напасть, я был уверен в этом, и я считал важным, чтобы не было никаких сомнений в том, что США поддерживают Украину в их войне против жестокого нападения России. Хорошо вернуться в Киев. Многое изменилось, многое в плохую сторону из-за вторжения, но украинский народ активизировался в свою защиту так, как мало кто когда-либо делал. Вы знаете, что я привез приветствие и добрую волю от американского Конгресса. Мы говорим не только об Украине, речь идет о свободе и демократии в Европе, о свободе и демократии в целом. Я здесь, чтобы продемонстрировать нашу непоколебимую поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины».

Зеленский также дал понять, что он воспринял визит американского президента как безоговорочное намерение США и их союзников сделать все для того, чтобы Россия не добилась целей своего вторжения:

«Сегодня мы принимаем президента Байдена, что является для нас очень важным сигналом, мы все гордимся этим, и большое спасибо, что приехали, господин президент. Это важнейший момент поддержки Украины, и что я могу сказать: я очень ценю то, что президент Байден, американское общество, которое с самого начала этой трагедии, с самого начала этой полномасштабной войны, с первых дней вместе с нами. Мы чувствуем полную поддержку. Спасибо вам за ваше руководство, спасибо за двухпартийную поддержку, спасибо Конгрессу. Я думаю, что это исторический момент для всех, для нашей страны, и очень важно, что сегодня мы подробно поговорим о ситуации на поле боя. Но я думаю, что больше всего мы будем говорить о людях, об украинцах, об американцах. О том, что мы должны сделать, чтобы остановить войну, победить, сделать Украину сильнее. Добро пожаловать, господин президент. Большое спасибо».

Визит Байдена – важный жест не столько с точки зрения реальной политики, сколько с точки зрения символизма. Всего пару месяцев назад украинский и американский лидеры встречались в Вашингтоне, и вряд ли за это время появились вопросы, которые невозможно было решить без личной встречи. Джо Байден прибыл в Киев в день расстрела «Небесной сотни» – активистов Майдана, которые выступали за европейский путь развития Украины, и самим своим присутствием доказал, что не боится российских ударов «по центрам принятия решений». А воздушная тревога, прозвучавшая как раз в тот момент, когда американский президент находился на улице, – лучший аккомпанемент этому символизму:

«Год назад, на этой неделе, когда мы разговаривали по телефону, в Вашингтоне было уже поздно, а здесь, в Киеве – ранее утро. В воздухе летали российские самолеты, а российские танки пересекли границу. Вы сказали мне, что можно было слышать взрывы на заднем фоне, и я никогда этого не забуду. И мир должен был измениться. Я отчетливо помню, потому что я спросил вас: «господин президент, что могу я сделать для вас, чем я могу быть вам полезен?» И я помню, вы сказали мне, вы сказали, и я цитирую: «Соберите мировых лидеров, попросите их поддержать Украину».

Эту просьбу Зеленского Байден выполнил: российскую агрессию против Украины мировое сообщество, за редким исключением, не просто осудило, но и сумело мобилизоваться для того, чтобы помочь Украине выстоять. Вместо того чтобы взять Киев за три дня, Москва увязла в войне, потерпела серию серьезных поражений и утратила часть завоеванных в первые дни войны территорий, которые успела провозгласить своими.

«Мы объединили ведущие экономики мира, чтобы наложить беспрецедентные санкции, которые перекрывают экономические пути России. Вместе мы собираем почти 700 танков и тысячи единиц бронетехники. Тысячи артиллерийских систем, более 2 млн артиллерийских боеприпасов, более 50 передовых ракетных комплексов, противокорабельных и противовоздушных комплексов для защиты Украины. Позже на этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элит и компаний, которые пытаются уклониться от санкций и помогают российской военной машине. На этой неделе мы предоставим миллиарды в виде прямой бюджетной поддержки, которую правительство может немедленно использовать для обеспечения основных нужд граждан. Цена, которую пришлось заплатить Украине, была чрезвычайно высокой. Жертвы были слишком велики. Мы знаем, что впереди нас ждут очень трудные дни, недели и годы. Но целью России было стереть Украину с карты мира. Путинские завоевательные планы терпят неудачу. Вооруженные силы России потеряли половину оккупированной территории. Молодые, талантливые россияне десятками тысяч бегут, не желая возвращаться в Россию. Это не только бегство от армейского призыва. Это бегство из самой России. Потому что они не видят будущего в своей стране».

Но, несмотря на все это, Кремль не отказывается от своих планов. И Зеленский использовал возможность личного разговора с американским президентом, чтобы попытаться ускорить процесс военной помощи Украине:

«Это был разговор, который действительно приближает нашу общую победу в этой войне. Мы можем и должны сделать этот 2023 год годом победы, и я хочу подчеркнуть, что эта ничем не спровоцированная и преступная война России против Украины, всей Европы и демократического мира должна закончиться очисткой всей украинской земли от российской оккупации. Нам нужны твердые гарантии долгосрочной безопасности как нашей страны, так и всей Европы и всего мира. Именно сейчас и именно в Украине решается судьба международного порядка, основанного на правилах. И мы вместе с господином президентом Байденом, с нашими союзниками должны продолжать делать абсолютно все возможное, чтобы демократический мир выиграл эту историческую битву».

Причем битва ведется не только на фронте, но и на психологическом уровне. График поездки Байдена позволяет предположить, что в Белом доме не отказали себе в удовольствии потроллить его российского визави. Глава Белого дома фактически вступил с Владимиром Путиным в заочный диалог. Прибытие в Киев в преддверии путинского послания Федеральному собранию, очевидно, повлечет напряженную работу кремлевских спичрайтеров – российский президент вряд ли сможет проигнорировать столь откровенный вызов. Но самое интересное, что у Байдена будет возможность все так же публично ответить главе Кремля. Выступление американского президента в Варшаве, куда он также заедет 21 февраля, будет уже после монолога Путина. И это тоже символизм – последнее слово останется не за Владимиром Владимировичем.

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