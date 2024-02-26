Владимир Зеленский встретился с президентом РСЕ/РС Стивом Капусом

Президент Украины Владимир Зеленский встретился 26 февраля с президентом медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Стивеном Капусом, который находится с визитом в Киеве. Зеленский и Капус обсудили в частности работу журналистов в Украине в условиях российского вторжения.

Президент Украины высоко оценил работу международных медиа, в особенности Радио Свобода, обратив внимание на то, что оно информирует о предполагаемых российских военных преступлениях, опровергает дезинформацию и сообщает о событиях в Украине, привлекая к ним внимание всего мира.

Зеленский и Капус также обсудили возможные усилия по освобождению журналиста Украинской службы Радио Свобода Владислава Есипенко, который уже почти три года лишён свободы в аннексированном Крыму по обвинениям, которые он сам, Радио Свобода/Свободная Европа и власти Украины считают сфабрикованными.

«Это важный момент: начало третьего года полномасштабного вторжения России и десять лет российской агрессии и незаконной аннексии украинских территорий. Миссия Радио Свобода – показывать миру, что происходит в Украине, реалии, боевые действия, большую смелось и стойкость украинского народа», – заявил в частности Капус. Он также призвал освободить Есипенко. Зеленский заявил, что власти Украины работают над тем, чтобы вернуть домой всех украинских пленных и политзаключённых, в особенности крымчан, журналистов.