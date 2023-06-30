Red Wings начала продажу билетов на рейсы в Грузию из Москвы и Сочи

Российская авиакомпания Red Wings начала продажу билетов на прямые рейсы в Грузию.

Как сообщалась ранее, Red Wings будет летать по маршрутам Москва-Кутаиси-Москва и Сочи-Тбилиси-Сочи.

Первый рейс из Москвы в Кутаиси будет выполнен, предположительно, 10 июля, из Сочи в Тбилиси – 11 июля.

Минимальная стоимость билета между Москвой и Кутаиси – около 17-18 тысяч рублей (190-210 долларов), между Сочи и Тбилиси – около 7 тысяч рублей (80 долларов)

Ранее СМИ сообщали, что Red Wings не может начать полеты в Грузию из-за отсутствия решения Минтранса России. От грузинской стороны авиакомпания получила разрешение на запуск рейсов еще в мае.

Сейчас прямые рейсы между Россией и Грузией ежедневно выполняют российская «Азимут» и грузинская Georgian Airways.

В мае СМИ и пользователи соцсетей обратили внимание на то, что в списке направлений Red Wings была Абхазия, несмотря на то, что полеты в самопровозглашенную республику не выполняются. В списке были, в частности, Гудаута, Гагра, Новый Афон, Пицунда и «Сухуми, Бабушери».