Владимир Зеленский выступил на экономическом форуме в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал страны Запада к большей поддержке Киева, чтобы Россия не одержала победу в войне.

Зеленский во время речи отметил, что получил «позитивные сигналы» о финансовой поддержке Украины со стороны Евросоюза. Украинский лидер также выразил надежду, что в течение ближайших нескольких недель с помощь для Киева одобрят и США.

Ранее на переговорах в Давосе с главой НАТО Йенсом Столтенбергом Зеленский подчеркнул необходимость усиления украинской противовоздушной обороны в уже почти двухлетнем противостоянии Киева российскому военному вторжению.

Владимир Зеленский впервые присутствует на форуме лично. До этого он выступал перед политическими лидерами и представителями мировой бизнес-элиты, ежегодно приезжающими в Давос, по видеосвязи.

На встрече со Столтенбергом президент Украины вновь заявил о стремлении его страны присоединиться к НАТО. Зеленский подчеркнул, что рассчитывает на решения, которые уже в этом году приблизят Украину к членству в Североатлантическом союзе. Также, по информации Офиса Зеленского, на встрече он проинформировал Столтенберга о ситуации на линии фронта в Украине и поблагодарил НАТО за продолжающуюся поддержку Киева в условиях войны с Россией.

Отдельно в рамках форума в Давосе Зеленский встретился с руководителями ряда крупных корпораций и финансовых структур, в том числе топ-менеджерами Bank of America и Siemens Energy. Встреча за закрытыми дверями носила название «CEO для Украины». France-Presse отмечает, что Зеленского приветствовали овацией.

В понедельник стало известно, что Владимир Зеленский согласовал проведение в Швейцарии глобального мирного саммита по Украине. «По запросу украинского президента Швейцария согласилась принять саммит по формуле мира», – заявило швейцарское правительство. Там отметили, что детали предстоящих переговоров пока только прорабатываются. Когда пройдет встреча и кто будет среди ее участников, также пока не говорится.

«Мы открыты всем странам, уважающим наш суверенитет и территориальную целостность, поэтому делайте выводы, кто будет приглашен», – сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Виолой Амерд. Среди прочего Зеленский отметил, что хотел бы видеть среди участников будущего саммита представителей так называемого Глобального Юга.