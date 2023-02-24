Власти Чечни потребовали вернуть дома в Новолакском районе Дагестана

По всему миру проходят акции солидарности с Украиной, приуроченные к первой годовщине российского вооружённого вторжения. Мероприятия начались 23 февраля и продолжились в пятницу утром, 24 февраля.

Около двух тысяч человек – представителей украинской диаспоры – вышли на митинг на площадь Свободы в центре Риги. В числе собравшихся был посол США в Латвии. Антивоенный митинг россиян, проживающих в республике, намечен на утро субботы. Акция пройдёт у посольства России. Там перед зданием установили сгоревший 31 марта в Буче российский танк. Ещё три российских танка установлены в Берлине.

В Тель-Авиве, в Израиле, у театра Габима, в годовщину войны на акции в поддержку Украины прозвучала иудейская молитва.

В Хайфе представители российской диаспоры, выступающие против войны, вышли к зданию дипмиссии России. Затем россияне присоединились к митингу украинцев. Участники провели минуту молчания в память о погибших и развернули сине-жёлтый флаг под украинскую музыку.

В Алматы собравшиеся возложили цветы к памятнику поэту Тарасу Шевченко. В Астане задержали главу местного филиала Бюро по правам человека Артура Алхастова. Как сообщает издание «Сота», он ранее подавал уведомление о намерении провести пикет у посольства России в Астане. Юрист не получил отказа, но его всё равно отправили в отдел полиции.

В Кыргызстане милиция задержала, а потом отпустила пятерых участников акции к годовщине войны. В отношении четырех из них составлены административные протоколы за нарушение порядка пребывания иностранных граждан в стране. Им грозит штраф.

В Ташкенте и Ереване люди возложили цветы к памятникам Тарасу Шевченко.

Пользователи соцсетей сообщают, что в странах Центральной Азии и Южного Кавказа в антивоенных мероприятиях участие принимали много эмигрантов из России.

Сообщения об акциях солидарности с Украиной приходят из Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, других стран. Во многих мероприятиях вместе участвуют представители как украинской, так и российских диаспор.

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