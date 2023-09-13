В ЕС вновь поменяли трактовку о запрете на ввоз вещей россиян

Власти ЕС в четвертый раз за четыре дня поменяли трактовку о запрете на ввоз вещей россиян. Еврокомиссия обновила ответ на вопрос по санкционной статье 3i «Могут ли российские граждане временно привозить с собой в страны ЕС товары для личного пользования (personal goods) и автомобили, перечисленные в приложении XXI, в том числе в рамках туристических поездок?» Ранее этот ответ содержал категоричное «нет».

Сейчас это слово оттуда убрали и добавили, что «товары, которые вызывают несущественную озабоченность с точки зрения обхода санкций, такие как предметы личной гигиены или одежда, как надетая на приезжем, так и находящаяся в его багаже» должны быть оценены пограничниками «соразмерным и разумным способом».

РБК отмечает, что по-прежнему формально запрещается ввоз в страны ЕС любых товаров из приложения XXI, включая пассажирские автомобили, если эти товары вывезены из России. Однако теперь она подчеркивает, что автомобили – это категория товаров, которая может быть использована для обхода существующих санкций. В остальном повторяются прежние формулировки: неважно, что автомобиль личный, и неважно, по какой таможенной процедуре он ввезен в страну ЕС.



Также повторяется, что эффективнее всего можно определить, что лицо действительно приехало на автомобиле из России, если у машины российские номерные знаки и российская регистрация.

Эти трактовки остаются рекомендательными, имплементация правил ввоза – прерогатива властей конкретных стран ЕС. Латвия, Литва и Эстония уже закрыли возможность въезда на автомобилях с российскими номерами, другие страны с общей с РФ границей – Финляндия и Польша – об ограничениях пока не сообщали.



Восьмого сентября Еврокомиссия в первый раз обновила рекомендации для въезжающих в ЕС. Однозначная трактовка запретила к ввозу смартфоны, ноутбуки, одежду и средства гигиены, которые могут привезти с собой россияне. Всего таких категорий товаров было почти 160.

Это не новые ограничения, а объяснение уже действующих правил. Депутат Европарламента Сергей Лагодинский рассказал Настоящему Времени, что счел такое дотошное следование букве закона неверным.



«Если эти вещи уже куплены (то же самое мыло), его провоз в Евросоюз никак не увеличивает доходы российского государства – так же как и купленные машины. Это просто смешно, непрофессионально и дискредитирует эти санкции, которые правильно были введены и даже сформулированы, с моей точки зрения, довольно аккуратно. Но эта трактовка противоречит даже нормальному смыслу этого закона», – сказал Лагодинский.