Власти Филиппин поздравили Марию Рессу с Нобелевской премией

Власти Филиппин в понедельник поздравили журналистку Марию Рессу - известную своей критикой президента Родриго Дутерте - с присуждением ей Нобелевской премии мира. О том, что Ресса, вместе с главным редактором российской "Новой газеты" Дмитрием Муратовым, стала лауреатом премии, было объявлено в четверг.

С поздравлениями выступил пресс-секретарь Дутерте Гарри Роке. Он отметил, что в администрации президента "счастливы", что гражданка Филиппин впервые стала Нобелевским лауреатом, и поздравляют её с этим. При этом пресс-секретарь отметил, что в статусе Рессы ничего не меняется - она осуждена по обвинению в клевете, а также находится под следствием по другим уголовным делам. Пресс-секретарь Дутерте при этом заявил, что присуждение премии филиппинской журналистке - знак того, что на Филиппинах процветает свобода прессы.

Мария Ресса - основательница новостного сайта Rappler, который получил мировую известность благодаря, в частности, своим разоблачениям "фабрик троллей", работающих на Дутерте. Журналистка была приговорена к 6 годам лишения свободы, сейчас она отпущена на свободу под залог, однако в случае, если суд оставит вердикт в силе, может вернуться в тюрьму. Против неё также выдвинуты другие обвинения.