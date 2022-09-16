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Власти ФРГ перевели «дочку» «Роснефти» под доверительное управление
Правительство Германии перевело под доверительное управление Федерального сетевого агентства ФРГ компанию Rosneft Deutschland, которая владеет контрольными пакетами акций нефтеперерабатывающих заводов в Шведте, Карлсруэ и Фобурге. Об этом решении объявило в пятницу министерство экономики Германии, как сказано в сообщении, с целью обеспечения бесперебойной работы этих предприятий. Принадлежащие Rosneft Deutschland доли в компаниях-владельцах заводов также перешли под управление агентства.
В сообщении отмечается, что эта мера призвана устранить нависшую угрозу над энергетической безопасностью, она также в значительной степени будет содействовать сохранению компании и рабочих мест в Шведте, цитирует документ DW. Компания, владеющая заводом в Шведте на востоке Германии, до сих пор зависела от поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба". В соответствии с решением ЕС, к концу года должно вступить в действие эмбарго на поставки российской нефти в страны союза (за рядом исключений, которые к Германии не относятся). Пока не объявлено, какими будут альтернативные источники нефти для нефтеперерабатывающих заводов.
"Роснефти" принадлежит около 12 процентов всех нефтеперерабатывающих мощностей Германии. Власти страны заявляют, что вскоре будет объявлен долгосрочный план обеспечения работы предприятий.
Российский концерн "Роснефть" действия Берлина пока не комментировал.
Другие новости дня
В Луганске – взрыв в здании прокуратуры «ЛНР»
В Луганске произошёл взрыв в здании прокуратуры так называемой "ЛНР". Об этом сообщают как украинские, так и российские СМИ и телеграм-каналы.
На видео с места событий можно заметить, что взрыв произошёл на третьем этаже административного здания. Представители сепаратистов "ЛНР" сообщают, что есть погибшие и раненые, их число не называется. "Донбасс.Реалии" утверждает, что взрыв произошёл в кабинете так называемого прокурора "ЛНР" Сергея Горенко, он сам, как утверждается, пострадал. Телеграм-каналы российских военкоров впоследствии сообщили, что Горенко погиб. Подтверждения этой информации пока нет.
Луганск, подконтрольный поддерживаемым Россией сепаратистам с 2014 года, расположен далеко от линии фронта.
По зданию администрации Херсонской области нанесён ракетный удар
Днём 16 сентября по зданию администрации Херсонской области был нанесён, по предварительным данным, ракетный удар. Об этом сообщил замглавы оккупационной администрации региона Кирилл Стремоусов.
Удар, как утверждается, когда в здании проходило совещание глав оккупационных администраций городских и муниципальных округов. Судя по кадрам, опубликованных очевидцами в социальных сетях, здание администрации частично разрушено, есть пострадавшие.
По словам замглавы оккупационной администрации Херсонской области Екатерины Губаревой, ранена начальница департамента труда. Также сообщается, что её водитель погиб.
Назначенный Россией министр здравоохранения захваченной области Вадим Ильмиев сообщил, что на место выехали машины скорой помощи, центр города оцеплен.
В ударе представители оккупационных властей обвиняют украинских военных. Украинское командование пока эти утверждения не комментировало.
Ранее российские военные наносили удары по административным зданиям украинских городов - в частности, по администрациям в Харькове и Николаеве.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В начале марта российские войска оккупировали Херсонскую область. В регионе, наряду с Донецкой и Луганской областями, планируют провести референдум о присоединении их к России. Дата референдума неоднократно переносилась. В конце августа Украина начала контрнаступление в Херсонской области.
Дело Джабиева: судебный процесс продолжится 19 сентября
Судебный процесс по делу о смерти Инала Джабиева продолжится 19 сентября. Об этом сообщает агентство «Рес».
Сегодня Цхинвальский городской суд на два месяца продлил срок предварительного задержания обвиняемых – Ацамаза Наниева и Алана Багаева.
Ранее сообщалось, что в суд поступило ходатайство от прокуратуры о возврате материалов уголовного дела на доследование.
Накануне президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев на совещании с руководителями силовых ведомств заявил, что расследование уголовных дел о гибели Инала Джабиева и Сармата Кумаритова должны быть доведены до логического конца.
«Я последний раз возвращаюсь к этому вопросу. Как может быть у двух представителей прокуратуры – в городском и Верховном судах – по одному уголовному делу абсолютно разное мнение. Или дело будет в прокуратуре, или сотрудники прокуратуры отправятся домой», – заявил Гаглоев.
Цхинвальский городской суд 1 августа вынес постановление о возврате дела Джабиева в Генпрокуратуру для устранения нарушений. Позднее Верховный суд отменил это постановление, признав его необоснованным, и вернул дело в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.
- 30-летний Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года. По официальной версии – по дороге в больницу из изолятора временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу югоосетинского МВД. Близкие уверены, что молодого человека забили до смерти в изоляторе временного содержания. Об этом говорят и снимки тела молодого человека. Жестоко был избит и задержанный вместе с Джабиевым Николай Цховребов.
- Югоосетинский эксперт Зарина Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы». В заключении российской экспертизы говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от «прекращения приёма наркотиков». Против судмедэксперта Зарины Дзагоевой было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.
- Обвиняемыми по делу Инала Джабиева проходят Ацамаз Наниев и Алан Багаев. Два года судебных слушаний не привели к результатам. Новый югоосетинский лидер Алан Гаглоев заявил, что дело Инала Джабиева необходимо довести «до логического законного конца».
- В июле текущего года Верховный суд прекратил уголовное дело в отношении Николая Цховребова и Инала Джабиева, которые проходили подозреваемыми по делу о покушении на бывшего главу МВД Игоря Наниева.
- Житель Цхинвали Сармат Кумаритов 29 мая текущего года «находился в гостях и вместе с другими гостями употреблял во дворе дома спиртные напитки». Ночью Кумаритова обнаружили «в бессознательном состоянии, с закрытой черепно-мозговой травмой, с ушибом головного мозга, кровоподтеками в области правового глаза, переносицы, затылка левого плеча и ключицы и иными телесными повреждениями». Кумаритов скончался, не приходя в сознание. По делу о смерти Кумаритова был задержан сотрудник госохраны, еще два сотрудника МВД подозреваются в превышении должностных полномочий.
Чиновник МИД Чехии передавал России секреты «ради женщин и денег»
Высокопоставленный сотрудник министерства иностранных дел Чехии несколько лет сотрудничал с российской Службой внешней разведки и передавал ей секретную информацию. Об этом в четверг сообщил чешский Deník N. Информацию о разоблачении сотрудника МИД изданию подтвердили премьер Чехии Петр Фиала и министр иностранных дел Ян Липавский. Министр заявил, что сотрудник был уволен, других подробностей он не привёл.
В чешской контразведке - Службе информации и безопасности (BIS) подтвердили, что уже несколько лет назад выяснили, что в МИД страны есть источник информации для российских спецслужб. Впоследствии сотрудник, передававший секреты, был выявлен, за ним установили слежку. В первой половине этого года о нём сообщили руководству страны. Как сказал один из источников, российские спецслужбы, вербуя чиновника, "использовали его страсть к женщинам и деньгам".
По данным источников Deník N, сотрудник имел доступ к документам под грифом "совершенно секретно". Он работал в министерстве более 20 лет, как в центральном аппарате, так и за рубежом. Его имя и должность не называется. Также неясно, может ли он быть привлечён к уголовной ответственности, поскольку по чешскому законодательству, если слежку ведут только спецслужбы без участия полиции, собранные ими доказательства нельзя использовать в суде.
Российский МИД пока сообщение не комментировал.
В прошлом году - после того, как власти Чехии обвинили Россию в причастности к взрывам на складе в Врбетице - из страны было выслано большинство российских дипломатов и сотрудников посольства. Чешские власти считают, что многие из них были сотрудниками российских спецслужб.
ICAO поставила России «красный флажок» по безопасности полётов
Международная организация гражданской авиации (ICAO) поставила России значок в виде красного флажка на странице аудита безопасности полетов в 187 странах мира. О этом сообщает сайт "Авиация России".
ICAO понизила до 77,4 процентов свою оценку эффективности реализации стандартов в категории "летная годность" в России.
На практике это означает, что все другие государства мира могут отказать российским самолётам в использовании их воздушного пространства из-за небезопасного состояния самолётов из России. По нормам ICAO за любую аварию или катастрофу, произошедшую в воздушном пространстве того или иного государства, несут ответственность власти этой страны.
В июне РБК писал, что ICAO в закрытом бюллетене указала на проблемы с безопасностью полётов в России из-за двойной регистрации самолётов. В соответствии с Чикагской конвенцией о международной гражданской авиации, регистрация воздушного судна более чем в одном государстве не может считаться действительной. Двойная регистрация воздушных судов влечет за собой проблемы, связанные с международным признанием лицензии радиочастот для работы оборудования самолета и сертификата его летной годности, пояснял в июне представитель ICAO Энтони Филбин.
14 сентября истек 90-дневный срок, который Международная организация гражданской авиации отвела Росавиации на исключение двойной регистрации воздушных судов, находящихся в лизинге у российских авиакомпаний. Ранее в ICAO заявили, что в случае невыполнения этого требования, сделают информацию о "существенных опасениях в области безопасности" общедоступной.
Помимо России, "красный флажок" ICAO на данный момент имеет только Бутан.
В Росавиации объяснили двойную регистрацию воздушных судов действиями «недружественных государств» и отвергли выводы ICAO о небезопасности самолетов российских авиакомпаний.
Большинство иностранных самолетов российских авиакомпаний были зарегистрированы на Бермудских островах. В марте, вскоре после вторжения России в Украину, власти Бермуд приостановили действия сертификатов летной годности у этих самолетов. Для сохранения авиапарка власти России перевели больше 500 самолетов в российскую юрисдикцию. По состоянию на 13 сентября одновременно в российском и бермудском реестрах находилось 560 воздушных судов.
Большая часть флота российских авиакомпаний состоит из самолётов, принадлежащих западным лизингодателям и зарегистрированных до марта в иностранных юрисдикциях. После начала войны России с Украиной самолёты были фактически изъяты у владельцев и переведены в российскую регистрацию, а их техническое обслуживание выполняется без контроля со стороны производителей и западных авиавластей. Однако снять их с учёта в старой юрисдикции можно только с согласия лизинговых компаний.
После нападения России на Украину Запад ввел санкции, включающие запрет на продажу самолетов и деталей к ним. В результате сотни авиалайнеров лишены легального сервисного обслуживания. Из-за нехватки запчастей российские авиакомпании вынуждены не использовать часть своего парка, разбирая его на запчасти.
На границе Кыргызстана и Таджикистана идут бои
С утра 16 сентября Таджикистан и Кыргызстан обстреливают друг друга с использованием тяжёлого вооружения. Бои идут на нескольких участках границы. Одна сторона обвиняет в начале конфликта другую.
Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана заявил, что таджикская сторона использует тяжёлую бронетехнику, ракетные системы залпового огня и авиацию. Бишкек обвинил Таджикистан в нарушении договоренностей и попытке захватить территории Кыргызстана. Ранен как минимум 31 человек. Из приграничных районов эвакуируются местные жители.
Пограничные войска Таджикистана в свою очередь заявили, что кыргызские военные обстреливают населённые пункты изо всех видов индивидуального, группового оружия и военной техники. По данным властей Таджикистана, от обстрелов погиб один мирный житель, ещё трое получили ранения.
Это уже второе столкновение на кыргызско-таджикской границе за последние дни. В среду, 14 сентября, на трёх её участках произошли перестрелки. В результате столкновений с таджикской стороны погибли двое военнослужащих и 11 человек получили ранения, с кыргызской – ранены как минимум пятеро, в том числе ребёнок.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членами которой являются Кыргызстан и Таджикистан, заявила, что её руководство связалось с правительствами обеих стран. "В ходе переговоров стороны высказали необходимость о немедленном прекращения огня и проведении переговоров о складывающейся ситуации по линии компетентных органов для урегулирования конфликта исключительно мирным путём", – говорится в сообщении ОДКБ.
- Протяжённость границы Кыргызстана с Таджикистаном составляет 970 километров, 519 из них уточнены, остальная часть границы не демаркирована. Из-за этой неопределённости между жителями и пограничниками соседних государств часто происходят столкновения за право доступа к воде, земле и коммуникациям. При этом нередко применяется оружие, что приводит к человеческим жертвам.
- Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон сейчас участвуют в саммите по региональной безопасности в Узбекистане.
Пашинян заявил о гибели 135 военных в результате боев с Азербайджаном
На данный момент число подтвержденных жертв среди армянских военнослужащих в результате боестолкновений на границе с Азербайджаном 13-14 сентября составляет 135.
Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Он отметил, что, к сожалению, эта цифра не окончательная, передает Радио Азатутюн.
«У нас также есть множество раненых», – сказал Пашинян.
Глава правительства также подчеркнул, что Армения пока не собирается вводить военное положение. По его словам, граждане, которые хотят присоединиться к обороне страны, могут сделать это добровольно, обратившись в военные комиссариаты.
«Мы продолжим предпринимать все возможные шаги для установления в регионе долгосрочного мира», — добавил Пашинян.
В начале заседания премьер-министр и члены правительства почтили память погибших армянских военнослужащих минутой молчания.
В ходе боевых действий с армянской стороны были ранены шесть мирных жителей, еще один человек скончался от осколочных ранений. Об этом сегодня сообщила омбудсмен Армении Кристина Григорян.
Накануне в Баку заявили о 71 погибшем военнослужащем Азербайджана в результате боестолкновений.
- Интенсивные боевые действия на армяно-азербайджанской границе начались в полночь 13 сентября. Официальный Баку утверждает, что прибег к силе из-за «провокаций», которыми Ереван якобы пытается сорвать мирный процесс между двумя странами. Армянская сторона категорически отвергает это обвинение. Ереван обратился к России, в ОДКБ и Совет Безопасности ООН. 14 сентября вечером Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что Ереван и Баку достигли договоренности о перемирии.
Инал Ардзинба: «Вероятность войны с Грузией достаточно высокая»
Ситуация в регионе взрывоопасная, вероятность войны с Грузией достаточно высокая, – заявил министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба после заседания общественного совета при абхазском МИДе.
«Грузинская власть, с одной стороны, делает определенные заявления, но с другой стороны мы смотрим на дела. Дела заключаются в том, что растут контракты по поставке ударных и разведывательных беспилотников, идут консультации с НАТО, активно работает разведка», – сказал Ардзинба.
«С учетом того, что происходит на Украине, с учетом того, что происходит между Арменией и Азербайджаном, конечно, вероятность войны с Грузией достаточно высокая. Нам нужно, как государству, обеспечивать обороноспособность, твердо стоять, отстаивать наши интересы», – добавил Ардзинба.
По его словам, все эти вопросы будут обсуждены и на заседании абхазского Совбеза, которое состоится в понедельник, 19 сентября.
Как пишет ТАСС, Ардзинба также напомнил, что недавно было заявление лидера правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе о возможности проведения референдума по вопросу открытия второго фронта, после чего «он сказал, что референдума не будет и т.д.».
По словам секретаря абхазского Совбеза Сергея Шамба, «опасения реальные и это не может не беспокоить».
«Мы должны быть ко всему готовы», – сказал Шамба.
По его словам, в случае начала военных действий Грузию будут поддерживать «все, кто сегодня поддерживает Украину, еще и Азербайджан, и Армения там будут».
«Наш союзник – Россия, и это серьезная поддержка для нас», – подчеркнул он.
Шамба высказался в пользу того, чтобы устанавливать более тесные отношения с самопровозглашенными «ДНР» и «ЛНР».
- Инал Ардзинба был назначен на должность главы абхазского МИДа 17 ноября 2021 года. Он – родственник первого абхазского президента Владислава Ардзинба.
- Был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину.
- В 2018-м стал председателем Межконфессионального общественного совета по делам молодежи, созданного при Патриархе Московском и Всея Руси Кирилле.
- В ноябре 2015 года украинская прокуратура заочно предъявила обвинения Ардзинба в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для незаконного провозглашения суверенного государственного образования «Бессарабия» на территории Одесской области, а также в участии в террористической организации «ДНР». Ардзинба с 2015 года находится в Украине в розыске. В базе данных МВД страны сказано, что он скрывается от органов досудебного расследования.
Парламент Казахстана одобрил ограничение президентских сроков
Парламент Казахстана принял сразу в двух чтениях поправки в Конституцию. Депутаты одобрили законопроект о семилетнем президентском сроке без права повторного переизбрания и поддержали возвращение столице страны Нур-Султану названия Астана. Поправки направили на подпись президенту Касым-Жомарту Токаеву, передает Tengrinews.
Законопроект, согласно которому будут внесены поправки в пять статей конституции, вынес на рассмотрение обеих палат казахстанского парламента министр юстиции Канат Мусин. Помимо увеличения президентского срока и переименования столицы страны, будет также увеличен до восьми лет срок полномочий судей Конституционного суда.
- Летом 2022 года в Казахстане прошёл референдум по поправкам к Конституции. В частности, родственникам президента запретили занимать руководящие посты в государственном секторе, а самому президенту – быть членом политических партий.
- В сентябре президент Касым-Жомарт Токаев инициировал новые изменения Конституции, предложив, в частности, разрешить избираться главой государства только на один срок, но увеличить его до семи лет. Осенью в Казахстане пройдут досрочные выборы президента страны. Токаев намерен выставить свою кандидатуру.
- О предложении группы депутатов нижней палаты парламента Казахстана вернуть столице название Астана стало известно в начале сентября.
- Столицу Казахстана Астану переименовали в Нур-Султан в честь первого президента Нурсултана Назарбаева в 2019 году. Решение было принято по инициативе президента Токаева. Жители Казахстана новое название не приняли — проводили несогласованные митинги с призывами вернуть городу прежнее название.
- В январе 2022 года в Казахстане прошли массовые протесты, первоначально с требованием снижения цен на топливо. Впоследствии к ним добавились и политические лозунги. Одним из популярных стал "Шал, кет!" ("Старик, уходи!") – требование ухода Назарбаева из власти.
- Токаев стал исполнять обязанности президента в марте 2019 года после ухода в отставку Нурсултана Назарбаева. Летом 2019 года Токаев объявил досрочные президентские выборы и победил на них, набрав более 70%.
В Изюме после отступления армии РФ обнаружили массовое захоронение
В городе Изюм Харьковской области после отступления российской армии было обнаружено массовое захоронение, содержащее около 440 могил. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на начальника Следственного управления полиции в Харьковской области Сергея Болвинова.
Он заявил, что все тела будут эксгумированы и отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.
Телеканал Настоящее Време опубликовал фотографии захоронений в лесах под Изюмом, которые редакции передали украинские журналисты. На снимках запечатлены захоронения, которые остались после отхода российских войск с территории, находившейся несколько месяцев под их оккупацией.
На некоторых могилах есть венки. На крестах, установленных над местами захоронений, видны надписи: "ВСУ, 17 человек, с морга", "345", "412". Как пишет Настоящее время, уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко подтвердил подлинность снимков.
В эфире телеканала он заявил, что украинская сторона знала о существовании захоронения из роликов, которые выкладывали российские военные, и искала его после освобождения Изюма. По словам Котенко, в этом месте сотни могил.
Советник главы Минобороны Алексей Копытько 15 сентября заявил, что "разрушения, нанесенные оккупантами в Изюме, сравнимы по масштабам с разрушениями в нескольких Бородянках, а по количеству жертв, – минимум с двумя Бучами Киевской области".
Ранее о гибели в Изюме не менее тысячи гражданских лиц сообщал депутат Изюмского горсовета Максим Стрельников. "Согласно той информации, которой мы владеем, минимум тысяча местных граждан погибли вследствие военных действий. Но, к сожалению, еще больше людей пострадали, потому что им не смогли вовремя оказать медпомощь. Российские оккупанты еще в марте уничтожили все медучреждения в Изюме", – заявил депутат.
- 10 сентября в результате контрнаступления украинская армия освободила Изюм и десятки других населенных пунктов. Российские войска покинули северные районы Харьковской области. Минобороны России объяснило вывод войск из района Балаклеи и Изюма "передислокацией".
- В феврале-марте 2022 года Изюм был почти полностью разрушен в результате боев. Оставшиеся в нем жители лишились электроэнергии, газа и теплоснабжения. Россия отрицает целенаправленные обстрелы мирных жителей, жилых домов и гражданской инфраструктуры.
- 1 апреля 2022 года Изюм заняли российские войска. По словам местных властей, с начала войны в Изюме погибли более тысячи мирных жителей, значительно пострадали почти 70% многоэтажных домов и более 80% городской инфраструктуры. В городе осталось около 10 тысяч жителей – из 46 тысяч, живших в Изюме до вторжения России.
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Теннисист Роджер Федерер объявил о завершении карьеры
Швейцарский теннисист Роджер Федерер объявил о завершении своей спортивной карьеры. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
По словам спортсмена, в последние годы он столкнулся с проблемами в виде травм и операций. «Я много работал, чтобы вернуться в полноценную спортивную форму. Но я также знаю возможности и пределы своего тела… Мне 41 год. Я сыграл более 1500 матчей за 24 года», - написал Федерер. Последним турниром, в котором он примет участие, станет Кубок Лэйвера, который пройдет с 23 по 25 сентября этого года.
Роджер Федерер является 20-кратным победителем турниров Большого шлема. Он пять раз подряд выигрывал Уимблдонский турнир и с восьмью титулами является рекордсменом по победам в нем. Был первой ракеткой мира на протяжении 310 недель. Позднее этот рекорд смог побить только Новак Джокович. Федерер выигрывал золото в парном разряде на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году и серебро в одиночном разряде на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году. За свою карьеру он заработал более 100 миллионов долларов призовых.
Путин и Си Цзиньпин встретились на саммите в Самарканде
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане. Это первая встреча глав государств с начала российского вторжения в Украину.
Путин заявил, что понимает озабоченности Китая, связанные с «украинским кризисом», и высоко оценивает «сбалансированную позицию китайских друзей» по войне в Украине. Он также высказался в поддержку Китая, осудив «провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе».
Си Цзиньпин в свою очередь заявил, что Китай готов «вместе с Россией взять на себя роль великих держав и играть руководящую роль, чтобы привнести стабильность и позитивную энергию в мир». Он также отметил, что ценит «приверженность России принципу одного Китая».
Белый дом в четверг призвал Китай не поддерживать Москву в ее войне против Украины, заявив, что все страны должны быть едины против агрессии России в Украине и не оставаться в стороне.
«Наше послание Китаю, я думаю, было последовательным: сейчас не время вести какие-либо дела с Путиным, учитывая то, что он сделал внутри Украины. Сейчас не время изолироваться от остального международного сообщества, которое осудило то, что он делает в Украине», - заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби телеканалу CNN. Он также отметил, что Пекин не предпринимал никаких шагов для материальной поддержки Путина или нарушения санкций против Москвы.
Пригожин - о вербовке заключенных на войну: Либо зэки, либо ваши дети
Близкий к Владимиру Путину петербургский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал появившееся накануне в сети видео, на котором человек, очень похожий на него, пытается завербовать заключенных для участия в боевых действиях на территории Украины в составе российской частной военной компании «Вагнер».
Комментарий Пригожина опубликован на странице компании «Конкорд», которая принадлежит бизнесмену. «Те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети – решайте сами», - сказано в публикации.
Пригожин также заявил, что если бы сам был заключенным, то «мечтал бы влиться в дружный коллектив» ЧВК «Вагнера», «чтобы иметь возможность не только искупить долг перед Родиной, но и отдать его с лихвой».
В среду команда Алексея Навального опубликовала в своем телеграм-канале видео, на котором, как утверждается, бизнесмен Евгений Пригожин лично вербует на войну с Украиной заключенных одной из колоний Республики Марий Эл.
Видеозапись, судя по всему, была сделана на мобильный телефон или на видеорегистратор, которые обязаны носить сотрудники ФСИН. На ней человек, похожий на Пригожина, стоя перед строем мужчин в тюремных робах, представляется участником частной военной компании «Вагнер» и рассказывает об условиях отправки на войну.
По его словам, осужденные, которые согласятся принять участие в боевых действиях, пробудут полгода на передовой; если такому наемнику меньше 22 лет, то необходимо письменное согласие родственников; во время службы запрещается мародерство, употреблять алкоголь и наркотики, вступать в «сексуальные контакты» с местным населением, а также «отступать и сдаваться в плен», для чего каждому наемнику обещают выдать по две гранаты (вероятно, для подрыва подошедшего вплотную противника, а затем – самоподрыва). Дезертирство, по словам человека на видео, карается расстрелом на месте.
Тем заключенным, которые через полгода останутся живыми, вербовщик обещает помилование или, в случае такого желания, продолжение службы в ЧВК. «Вариантов вернуться на зону – никаких», – подчеркивает на видео человек, похожий на Пригожина, добавляя при этом, что сейчас ему «нужны только штурмовики», которые будут «наступать».
По некоторым данным, на предложение поехать на войну в обмен на помилование ответили согласием около двухсот осужденных.
Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о вербовке для участия в боевых действиях на территории Украины российских заключенных, а также о том, что поиском наемников занимается лично Евгений Пригожин. Сообщалось, в частности, о его визитах в три колонии в Ивановской области, где ему удалось завербовать 650 человек, а также в две колонии Ростовской области, после чего состав ЧВК «Вагнер» пополнили около тысячи наемников. Тогда утверждалось, будто Пригожин заявил заключенным, что во время боевых действий они могут делать с украинцами «все, что захотят, и им ничего за это не будет».
- ЧВК «Вагнер» – российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако ее бойцы, по данным многочисленных журналистских расследований, принимают участие в наземных операциях РФ в Сирии, Африке и в войне в Украине. ЧВК считается одним из наиболее боеспособных подразделений, участвующих в боях на украинских территориях. Бойцов группы подозревают в совершении многочисленных военных преступлений. СМИ называют одним из создателей и спонсоров ЧВК близкого к Владимиру Путину петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Сам он долгое время отрицал как свою связь с «Вагнером», так и вербовку заключенных.
ЕСПЧ опубликовал по искам против России 163 решения
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал 163 решения по искам против России. Об этом в своем телеграм-канале в четверг сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Основными статьями, которые по мнению ЕСПЧ были нарушены Россией, стали о праве на справедливое судебное разбирательство, запрете на пытки, праве на личную свободу и неприкосновенность и праве на уважение частной жизни.
Россия была исключена из Совета Европы 16 марта из-за полномасштабного вторжения в Украину. В ответ Москва решила не исполнять решения вынесенные после этой даты. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 11 июня. С 16 сентября страна утратит статус участницы Европейской конвенции по правам человека. После этого дня ЕСПЧ будет рассматривать жалобы против России только, если инцидент произошел не позднее 16 сентября 2022 года
Ряд юристов и правозащитников настаивает, что Европейская конвенция по правам человека распространяется на Россию еще в течение полугода после ее исключения из Совета Европы, и, следовательно, страна должна выполнить все решения ЕСПЧ, вынесенные до 16 сентября.
США ввели санкции против Рамзана Кадырова из-за войны в Украине
США ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова из-за войны в Украине. В санкционный список также включены три дочери Кадырова и три женщины, названные его женами. Об этом говорится в заявлении американского Минфина.
Всего в санкционный список были внесены 22 физических и два юридических лица. Среди них: помощник президента России Максим Орешкин, гендиректор Национальной системы платежных карт (оператор карт «Мир») Владимир Комлев, детский омбудсмен Мария Львова-Белова и глава Национального расчетного депозитария Виктор Жидков.
Под санкциями также оказались главы оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей Владимир Рогов и Евгений Балицкий, воюющая в Украине ультраправая группировка «Русич» и ее руководители Алексей Мильчаков и Ян Петровский.
- В июле 2020 года Госдепартамент США принял санкции против Рамзана Кадырова в связи с его причастностью к грубым нарушениям прав человека в Чечне. Сообщалось, что США располагают достоверными сведениями о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные за последние десять лет, включая пытки и внесудебные казни.
- В 2017 году Министерство финансов США внесло Кадырова в «список Магнитского». По версии Минфина, Кадыров несет ответственность за внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека.
Глава МВД Грузии: Я никогда не встречался с сотрудниками ФСБ
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури утверждает, что не встречался с сотрудниками ФСБ. Таким образом Гомелаури прокомментировал недавнее заявление бывшего замглавы СГБ Грузии Сосо Гогашвили, в котором последний рассказал о переговорах между грузинскими и российскими спецслужбами, пишет SOVA.
В частности, Гогашвили сообщил, что когда Гомелаури занимал должность руководителя Службы Госбезопасности, он несколько раз встречался с директором ФСБ Александром Бортниковым: в 2016-м летал на встречу во Владикавказ, в декабре 2017-го в Минск. По словам Гогашвили, в ноябре 2017 года Гомелаури принимал в своем ресторане в Мцхета двух генералов ФСБ: Седова и Беседу.
Со слов главы МВД, тот никогда не был во Владикавказе, но бывал в Минске.
«Во Владикавказе не был, но в Минске бывал много раз, наверное, раз 5-6. О чем вы? Ни в коем случае, у меня не было никакой коммуникации с сотрудниками ФСБ. Я летал [в Минск] на официальные встречи с нашими коллегами Было 100-летие [Минска], туда приехали поздравлять американцы, англичане, французы, русские, немцы… Первые лица, вторые Приезжало руководство [России] и поздравило руководство Беларуси, также приехал и поздравил Азербайджан. Были представители США, представители Британии, были и представители России, были лидеры, да, был Бортников и был еще глава разведки», - сказал Гомелаури.
Рассказ Гогашвили о том, как Гомелаури принимал сотрудников в своем ресторане в Мцхета, министр внутренних дел назвал абсурдом.
В Тбилиси все-таки состоятся концерты Андрея Макаревича и Максима Галкина
Ранее объявленные отмененными концерты Андрея Макаревича и Максима Галкина в Тбилиси все-таки состоятся. Об этом сегодня сообщил сервис продажи билетов Biletebi.ge.
«Концерт группы «Машина времени» в Тбилиси состоится 7 апреля в Тбилисской филармонии (ожидаем окончательного подтверждения). Все проданные билеты остаются в силе. В ближайшее время будет объявлено о новой дате проведения концерта Максима Галкина», - сказано в сообщении на сайте.
В начале сентября стало известно, что Дворец спорта отказал в проведении концертов Максима Галкина, группы «Машина времени» и Валерия Меладзе. Причиной назывались ремонтные работы. Это решение вызвало недоумение и жесткую критику со стороны сервиса продажи билетов. Biletebi.ge увидели в отмене концертов «политический контекст», пишет агентство «Новости-Грузия».
«Невероятно, что частная организация по собственной инициативе отказывается от доходов и идет на такой репутационный ущерб. Очевидно, это произошло в политическом контексте. Блокируются артисты (Макаревич, Галкин), которые открыто поддерживают Украину и которых поддерживают украинцы», – отмечалось в распространенном 3 сентября письме Biletebi.ge.
На все три объявленные ранее шоу организаторы продали тысячи билетов.
«Машина времени», Максим Галкин и Валерий Меладзе попали в неофициальный «список запрещенных артистов», который распространили в начале июля в России в чатах концертных промоутеров. Многие из артистов, попавших в него, уехали из России после начала войны в Украине и открыто критикуют российские власти.
Инал Ардзинба о проекте ФАО: «Мы ничего не закрывали»
Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба опроверг информацию о полном закрытии проекта Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), целью которого является развитие абхазских сортов винограда. По словам Ардзинба, речь идет лишь о запрете на осуществление проекта близ российской военной базы – в селе Приморское Гудаутского района.
Таким образом Ардзинба прокомментировал интервью президента Ассоциации виноделов Абхазии «Эху Кавказа», в котором Алхас Аргун выступил в защиту руководителя проекта, гражданки Франции Тифэн Лукас – её абхазский МИД объявил персоной нон грата «за сбор разведданных».
«Это же неправда. Мы же ничего не закрывали. Я пригласил руководителя ФАО и сказал, что рядом с военной базой и вот с этой женщиной (Тифэн Лукас – ред.) вы ничего делать не будете. Если хотите помочь нашим виноделам, сделайте в другом месте. Он сказал «хорошо» и засмеялся», – отметил Ардзинба.
По словам президента Ассоциации виноделов Абхазии, именно Тифэн Лукас привлекла в Абхазию лучших специалистов мира по выращиванию винограда.
«Она связала нас с ведущей лабораторией по винограду, с крупнейшей базой данных. У нас были очень интересные первые результаты по генетике нашего винограда, и вот сейчас ее обвинили в каком-то бредовом шпионаже. Это охота на ведьм», – сказал Алхас Аргун.
- В мае текущего года абхазский МИД закрыл проект международной организации «Движение против голода» под названием «Совершенствование местного управления с помощью инклюзивных подходов в области развития». В абхазском ведомстве заявили, что совместно с СГБ выявили факты, указывающие на несоответствие предоставленных данных о проекте с реализуемыми в его рамках мероприятиями.
- В частности, абхазские власти были недовольны частью проекта, предусматривающей вовлечение представителей абхазской и грузинской молодежи в межкультурный диалог путем проведения совместных тренингов и семинаров в Молдове, Австрии, Армении.
Захарова: призыв Украины к Грузии по «второму фронту» – провокация
Москва расценивает как провокацию призывы с украинской стороны к Грузии открыть «второй фронт» против России. Речь идет, в частности, о призывах решить конфликты в Абхазии и Южной Осетии военным путем.
«Как провокацию», – сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о том, как российское дипведомство оценивает подобные призывы.
Ранее некоторые украинские политики призывали Грузию воспользоваться ситуацией в Украине и решить свои территориальные проблемы. Грузинские власти же заявляют, что планируют урегулировать территориальные конфликты лишь мирным путем.
Ряд грузинских политиков также утверждает, что к войне Грузию призывает и Запад. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, западные политики и дипломаты это категорически опровергают.
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе сообщил, что его заявление о возможном проведении плебисцита на тему открытия «второго фронта» против России было сарказмом с долей иронии, так как население страны однозначно против войны.
В США внесён законопроект о признании России спонсором терроризма
Двое сенаторов — демократ Ричард Блюменталь и республиканец Линдси Грэм — внесли на рассмотрение верхней палаты Конгресса США двухпартийный законопроект, в соответствии с которым Россия квалифицируется как государство-спонсор терроризма.
На пресс-конференции сенаторы сообщили, что такая мера актуальна из-за многочисленных убийств мирных жителей и другой жестокости. О вероятной дате голосования в Конгрессе пока не сообщается.
Ранее Сенат принял резолюцию, которая призывала администрацию президента США Джо Байдена придать России такой статус. Американские СМИ сообщали, что в нижней палате Конгресса аналогичный законопроект продвигает спикер Нэнси Пелоси, обладающая значительным влиянием в правящей Демократической партии.
Внешняя политика находится в США в ведении исполнительной власти. Байден и глава Госдепартамента Энтони Блинкен высказывались против такого решения. Белый дом считает, что признание полностью прекратит возможности сотрудничества с Россией в критических областях, в том числе могут привести к задержке экспорта украинского продовольствия и поставить под угрозу сделки по перевозке товаров через Чёрное море.
Вашингтон обсуждает новые экономические меры в отношении России. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
Госдепартамент взаимодействует с Конгрессом и обсуждает ограничения, которые будут иметь серьёзные последствия для российской экономики и для российского правительства, но не будут иметь таких непредвиденных последствий.
- Признать Россию спонсором терроризма ранее неоднократно призывал президент Украины Владимир Зеленский.
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Карабахский лидер принял участие в заседании Совбеза Армении
В Ереване состоялось заседание Совета безопасности Армении, в котором принял участие президент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян.
После прошедших обсуждений Арутюнян на своей странице в Facebook написал, что на данном этапе не обсуждается ни один документ, касающийся статуса Нагорного Карабаха.
«В своей речи, обращенной к нашим коллегам в Республике Армения, я передал все наши опасения, подчеркнув, что ни один документ не может превысить право и стремления нашего народа жить свободно и суверенно. Власти Армении подтвердили, что без обсуждения с властями Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] и с учетом мнения нашего народа ни один документ, связанный с Арцахом, не будет подписан», – написал Арутюнян.
В Армении также находится делегация Национального собрания Нагорного Карабаха. Согласно сообщению, распространенному ранее офисом карабахского лидера, с властями Армении запланированы политические консультации, в рамках которых будет обсуждаться сложившаяся ситуация, будут представлены опасения народа Карабаха и позиции властей.
Как сообщалось ранее, после заявлений премьер-министра Никола Пашиняна, у здания парламента Армении вечером 14 сентября собрались граждане, требуя его отставки.
В ходе «правительственного часа» в парламенте Никол Пашинян, в частности, сказал:
«Я взял на себя ответственность принимать трудные решения во имя мира, но трудное решение не означает решения против государственных интересов Армении. Мы хотим подписать такой документ, в результате подписания которого многие, возможно, будут нас критиковать, проклинать, называть предателями, народ может даже принять решение об отстранении нас от власти, и мы все равно будем благодарны, если в результате этого Республика Армения получит прочный мир и безопасность на площади 29,8 тыс. квадратных километров».
Позже в посте у себя на странице в Facebook, а также в прямом эфире Пашинян заверил, что такого документа нет:
«Никакой документ не подписан и не готовится к подписанию. Это информационная диверсия, направленная недружественными внешними силами с целью сломить сопротивление страны».
Интенсивные боевые действия на армяно-азербайджанской границе начались в полночь 13 сентября. Официальный Баку утверждает, что прибег к силе из-за «провокаций», которыми Ереван якобы пытается сорвать мирный процесс между двумя странами. Армянская сторона категорически отвергает это обвинение. Ереван обратился к России, в ОДКБ и Совет Безопасности ООН.
Cекретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Ереван и Баку достигли договоренности о перемирии. По информации Минобороны Армении, никаких значительных инцидентов на армяно-азербайджанской границе в ночное время и сегодня утром зафиксировано не было.
Азербайджанская сторона сообщает о 71 погибшем военнослужащем, с армянской стороны погибли как минимум 105 человек.
Дело Джабиева вернут в прокуратуру на доследование
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев на совещании с руководителями силовых ведомств заявил, что расследование уголовных дел о гибели Инала Джабиева и Сармата Кумаритова должны быть доведены до логического конца.
«Я последний раз возвращаюсь к этому вопросу. Как может быть у двух представителей прокуратуры – в городском и Верховном судах – по одному уголовному делу абсолютно разное мнение. Или дело будет в прокуратуре, или сотрудники прокуратуры отправятся домой», – заявил Гаглоев.
Он также поручил главам силовых ведомств обратить внимание на действия отдельных сотрудников.
Журналист Арзу Мамедова пишет в соцсети, что в Цхинвальский городской суд уже поступило ходатайство от прокуратуры о возврате материалов уголовного дела по факту смерти Инала Джабиева на доследование.
По её информации, судебное заседание состоится завтра. Журналист призвала граждан поддержать семью Джабиева у здания суда.
Напомним, что Цхинвальский городской суд 1 августа вынес постановление о возврате дела Джабиева в Генпрокуратуру для устранения нарушений. Позднее Верховный суд отменил это постановление, признав его необоснованным, и вернул дело в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.
- 30-летний Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года. По официальной версии – по дороге в больницу из изолятора временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу югоосетинского МВД. Близкие уверены, что молодого человека забили до смерти в изоляторе временного содержания. Об этом говорят и снимки тела молодого человека. Жестоко был избит и задержанный вместе с Джабиевым Николай Цховребов.
- Югоосетинский эксперт Зарина Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы». В заключении российской экспертизы говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от «прекращения приёма наркотиков». Против судмедэксперта Зарины Дзагоевой было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.
- Обвиняемыми по делу Инала Джабиева проходят Ацамаз Наниев и Алан Багаев. Два года судебных слушаний не привели к результатам. Новый югоосетинский лидер Алан Гаглоев заявил, что дело Инала Джабиева необходимо довести «до логического законного конца».
- В июле текущего года Верховный суд прекратил уголовное дело в отношении Николая Цховребова и Инала Джабиева, которые проходили подозреваемыми по делу о покушении на бывшего главу МВД Игоря Наниева.
- Житель Цхинвали Сармат Кумаритов 29 мая текущего года «находился в гостях и вместе с другими гостями употреблял во дворе дома спиртные напитки». Ночью Кумаритова обнаружили «в бессознательном состоянии, с закрытой черепно-мозговой травмой, с ушибом головного мозга, кровоподтеками в области правового глаза, переносицы, затылка левого плеча и ключицы и иными телесными повреждениями». Кумаритов скончался, не приходя в сознание. По делу о смерти Кумаритова был задержан сотрудник госохраны, еще два сотрудника МВД подозреваются в превышении должностных полномочий.
Президент Грузии осудила «опасную эскалацию» между Арменией и Азербайджаном
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила «опасную эскалацию» между Арменией и Азербайджаном, призвав стороны к миру.
«Грузия осуждает опасную эскалацию между двумя нашими соседями и друзьями, Арменией и Азербайджаном. Мирный Кавказ – это путь к более сильному, развитому и независимому региону, который принесет пользу будущему нашего населения», – написала Зурабишвили в Twitter.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Гарибашвили выразил надежду, что стороны вернутся за стол переговоров и ситуация будет урегулирована мирным путем.
Интенсивные боевые действия на армяно-азербайджанской границе начались в полночь 13 сентября. Официальный Баку утверждает, что прибег к силе из-за «провокаций», которыми Ереван якобы пытается сорвать мирный процесс между двумя странами. Армянская сторона категорически отвергает это обвинение. Ереван обратился к России, в ОДКБ и Совет Безопасности ООН.
Cекретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что Ереван и Баку достигли договоренности о перемирии. По информации Минобороны Армении, никаких значительных инцидентов на армяно-азербайджанской границе в ночное время и сегодня утром зафиксировано не было.
Азербайджанская сторона сообщает о 71 погибшем военнослужащем, с армянской стороны погибли как минимум 105 человек.
Новым спикером югоосетинского парламента стал Алан Алборов
Новым спикером парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия стал экс-мэр Цхинвали Алан Алборов. Он представляет партию «Ныхас», лидер которой – югоосетинский президент Алан Гаглоев.
На должность спикера также была представлена кандидатура Ацамаза Бибилова из партии «Единая Осетия».
В ходе тайного голосования за Алборова проголосовал 21 депутат, за Бибилова – 12.
Ранее парламент на первом заседании осенней сессии прекратил полномочия спикера Алана Тадтаева. Он выступил перед депутатами и выразил надежду на дальнейшую конструктивную работу парламента. По его словам, до сих пор работа законодательного органа не велась на должном уровне.
«Сегодня я принял решение снять с себя полномочия председателя законодательного органа власти. На протяжение последних лет мы наблюдаем много примеров недопонимания, противостояния, бойкотирования отдельными депутатами своих обязанностей и мало конструктива и работы на благо народа Южной Осетии. В течение нескольких лет я всячески пытался договориться с депутатами всех фракции, шел на уступки, лишь бы парламент начал нормально функционировать, но все тщетно. Я снимаю с себя полномочия председателя парламента в надежде, что депутаты начнут работать для народа, который их избрал. Служу Отечеству!», – сказал Тадтаев.
Как сообщает агентство «Рес», Тадтаев продолжит работу в парламенте в качестве рядового депутата.
Алан Тадтаев представляет партию «Единая Осетия». Он возглавил законодательный орган в июне 2019 года после парламентских выборов. Тадтаев – соратник экс-президента Анатолия Бибилова.
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