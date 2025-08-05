Служба доходов Грузии опровергла заявление председателя политсовета оппозиционной партии «Единое национальное движение» Левана Хабеишвили о том, что танкер с российскими нефтепродуктами прибыл в Батуми в нарушение западных санкций.

По информации ведомства, 3 августа в порт Батуми зашёл танкер Capibara под флагом Индонезии. Судно доставило 15 000 тонн дизельного топлива, направленного от одной из российских компаний в адрес грузинской компании, для оформления по процедурам таможенного импорта.

Служба доходов заявляет, что не может раскрывать названия компаний и другие сведения, подпадающие под налоговую тайну.

Согласно проверке, проведённой Агентством морского транспорта Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, международные санкции не распространяются ни на судно, ни на его владельца. Кроме того, как подчёркивается в заявлении, санкции не действуют и в отношении самого груза, поскольку его стоимость не превышает установленного санкционного лимита.

«Соответственно, после завершения процедур таможенного контроля груз был разгружен и оформлен в соответствии с действующим законодательством», – говорится в официальном сообщении.

Накануне, 4 августа, Леван Хабеишвили написал в соцсети Facebook:

«Иванишвили не останавливается! В данный момент в батумском порту стоит танкер Capibara, загруженный 15 000 тонн санкционного дизеля от «Газпром нефти». Поставщик – офшорная компания BONEX. Благодаря этой схеме и одному танкеру Иванишвили заработает как минимум 5 миллионов лари… Получатель груза – Анри Оханашвили, де-факто глава Службы госбезопасности, который унаследовал криминально-коррупционную схему от прежнего «управляющего».

На украинском портале «о спонсорах и соучастниках агрессии» указано, что судно Capibara занимается перевозкой российских нефтепродуктов с нарушением ограничений, «с применением обманчивых, высокорискованных практик».

Ранее представители оппозиции неоднократно обвиняли власти Грузии в содействии Москве в обходе международных санкций. Официальный Тбилиси все подобные обвинения категорически отвергает.