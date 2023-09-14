В Грузии обсуждают ежегодное послание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Затронув в своем выступлении тему расширения ЕС, она четко назвала Украину, Молдову и Балканские страны, а говоря о Грузии, лишь отметила европейские устремления грузинского народа. Послания из Брюсселя прокомментировал и посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, но его мнение, как и послание Урсулы фон дер Ляйен в отношение Грузии, представители «Грузинской мечты» не разделили.

Что это означает? Почему глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не сказала относительно Грузии то же самое, что и по поводу других стран, также претендующих на вхождение в ЕС? Со вчерашнего дня этот вопрос в Тбилиси не дает покоя многим, кто с нетерпением ожидал седланного накануне главой Еврокомиссии ежегодного обращения «О положении Европейского союза». Некоторые даже посчитали знаком недовольства паузу и вдох главы Еврокомиссии, которые она сделала перед тем, как произнести слова о Грузии:

«Будущее Украины – в нашем Союзе. Будущее Западных Балкан – в нашем Союзе. Будущее Молдовы – в нашем Союзе. И я знаю, насколько важна европейская перспектива для многих людей в Грузии».

Долго думать и брать паузу, дожидаясь реакции других представителей власти, не стала президент Саломе Зурабишвили, видимо, давая понять, что начатый «Грузинской мечтой» процесс импичмента на ее проевропейскую активность не повлиял. Зурабишвили была первой из официальных лиц Грузии, кто за считанные минуты после выступления фон дер Ляйен поблагодарила ее за упоминание Тбилиси:

«Президент Урсула фон дер Ляйен, спасибо за речь, которая определяет четкое видение и путь для завтрашней Европы. Грузия полна решимости преодолеть трудности, к концу года присоединиться к Украине и Молдове в качестве страны-кандидата на вступление в ЕС и стать неотъемлемой частью европейской семьи», – написала Зурабишвили на своей странице Х (ранее Twitter).

«Выступление Урсулы фон дер Ляйен было очень важным, особенно для самого ЕС», – пояснил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский журналистам, которые поинтересовались, как трактовать слова главы Еврокомиссии о Грузии. Павел Герчинский напомнил, что остался ровно месяц до итоговой оценки еврокомиссии по выполнению Грузией 12 рекомендаций, и что на эту командную оценку будет далее опираться и сама глава Еврокомиссии. По словам Герчинского, всем сторонам, особенно властям, следует сконцентрироваться на послании Верховного представителя ЕС Жозепа Борреля.

«Мы особенно ожидаем прогресса в области деолигархизации, реформы судебной системы, свободы СМИ, и в целом как можно большего прогресса на всех фронтах», – сказал посол ЕС Герчинский.

Но его пафос в «Грузинской мечте» не разделили. Особенно усердствовал сегодня спикер парламента Шалва Папуашвили, менторским тоном указывая Брюсселю на ошибки и подталкивая общественность к мысли о несправедливой политике ЕС по отношению к Грузии:

«К сожалению, в прошлом году Евросоюз принял ошибочное политическое решение, когда обделил лидирующую страну и не предоставил ей статус кандидата. Естественно, это послание не только грузинскому народу, но и тем, кто не является доброжелателем Грузии. Мы ожидаем, что Евросоюз еще раз задумается о том, что ему предстоит принять важное политическое решение».

Папуашвили осудил журналистов и всех тех, кто заостряет внимание на словах лидеров ЕС о европейских устремлениях грузинского народа и ни слова в этом контексте не говорящих о стараниях власти:

«То, что вы говорите, будто бы власть отдаляется от народа и будто в ЕС именно такой подход – это чистый нарратив путинистов».

В доказательство того, что власть следует рекомендациям ЕС, в правящей силе обратили внимание на то, что сегодня премьер-министр Ираклий Гарибашвили утвердил план действий по деолигархизации. Но о подробностях этого плана и о том, какие шаги предусмотрены для освобождения политической, экономической и социальной жизни страны от неформального правления, лидеры «Грузинской мечты» не сообщали. Ираклий Кобахидзе и Мамука Мдинарадзе, находясь в регионе вместе с другими однопартийцами, либо отшучивались, либо вели похвальные речи премьер-министру Ираклию Гарибашвили, в то время как вокруг него все еще бушует скандал из-за чартерного рейса на пути в США. К примеру, председатель партии Ираклий Кобахидзе решил переиграть заявления европейских лидеров о том, что «двери в ЕС и НАТО открыты»:

«В открытых дверях сквозняк, можно простудиться».

А лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе уверял журналистов, что в регионах люди были довольны тем, как Ираклий Гарибашвили разговаривал с Жозепом Боррелем на пресс-конференции в Тбилиси:

«Люди сами приходят и говорят нам, что им понравилось то, как Гарибашвили разговаривал с Боррелем: на равных, а не как с господином. Они гордятся тем выступлением премьер-министра, где он смог даже с Верховным представителем и должностным лицом ЕС говорить о несправедливости по поводу непредоставления статуса кандидата прямо, а не с опущенной головой».

Оппоненты власти хваленое однопартийцами выступление Гарибашвили еще тогда раскритиковали за надменный тон и «пророссийские сигналы».

«Эти рекомендации не нужны ЕС, они нужны Грузии», – сказала сегодня депутат из группы «Еврооптимисты» Хатия Деканоидзе.

И продолжила:

«Речь идет о тех реформах, которые нужны Грузии для демократии, свободы СМИ и благосостояния. А «Грузинская мечта» своей затеей с импичментом президента еще больше обостряет поляризацию. Власть не заинтересована в деполяризации так же, как и в еще одном вопросе, о котором говорил Боррель: внешние ориентиры Грузии должны совпадать с внешней политикой ЕС».

С учетом всего этого риторика власти вызывает у бывшего замглавы Совбеза, беспартийного депутата Теоны Акубардия горькую усмешку:

«Просто смехотворны антизападные послания председателя парламента (Шалвы Папуашвили). Он ругается с Западом, указывая ему не отделять грузинский народ от власти. И это в то время, когда само правительство отдаляется от европейского выбора народа. И они это делают умышленно для сохранения власти. Поэтому считаю, что все эти заявление о несправедливости ЕС служат одной цели – создать дополнительный барьер населению страны на европейском пути».

Отдаляя страну от ЕС, продолжает Акубардия, власть тем самым разворачивает курс в направлении России.

Оппоненты власти скептически относятся к тому, что за оставшийся месяц «Грузинская мечта» осуществит необходимые реформы. Но именно частое упоминание грузинского народа лидерами ЕС обнадеживает многих, что организация из уважения к устремлениям этого народа, с оговорками, но все-таки даст положительную оценку для предоставления стране статуса кандидата на вхождение в ЕС.

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