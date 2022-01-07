Власти Казахстана перестали называть столицу «Нур-Султаном» – СМИ

МВД Казахстана 7 января отчиталось, что во время "зачистки" были убиты 26 "вооруженных преступников" и еще 18 человек ранены, сообщает гостелеканал "Хабар 24" со ссылкой на МВД.

Кроме того, силовики задержали 3000 человек по всей стране. Как сообщает МВД, все здания администрации в городах Казахстана "освобождены и взяты под усиленную охрану".

Также в результате "противостояния с хулиганствующей толпой" были ранены 216 военнослужащих Нацгвардии в Алматы и Шымкенте, отчиталась пресс-служба воинского формирования.

Поясняется, что двое гвардейцев по контракту получили огнестрельные ранения, пятеро военнослужащих по призыву – в тяжелом состоянии в реанимации. У большинства офицеров зафиксированы многочисленные травмы различной степени.

Вечером 6 января МВД сообщало, что во время столкновений с протестующими в Казахстане погибли 18 силовиков.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром 7 января на заседании контртеррористического штаба заявил, что "конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны".

"Местные органы контролируют ситуацию. Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков", – сказал Токаев.

По данным полиции, зачистка в Алматы продолжается, пишет "Информбюро". Издание сообщает, что местные жители рассказывают о перестрелке на площади Республики, которая продолжалась всю ночь с 6 на 7 января. КазТАГ передает, что участники стычек забаррикадировались в пятиэтажном здании телеканала "Мир". Корреспондент издания рассказал, что после ночной зачистки в Таразе много раненых, среди них много молодежи.

"Основные стычки проходили в парке Первого Президента. Много сожженных машин. Выбита дверь горакимата Тараза. В городе не работает интернет. Большие очереди (не менее 500 человек) с утра на оплату за свет, как оказалось, в Таразе электричество население получает по предоплате", – сообщил КазТАГ.

Кроме того, во всех регионах Казахстана ввели максимальный уровень террористической опасности. Об этом написал Tengrinews, информацию подтвердили в Комитете национальной безопасности агентству "Казинформ". При таких условиях силовики могут проводить личный досмотр прохожих, беспрепятственно проникать в любые помещения, а также временно ограничивать или запрещать движение транспорта.

СМИ также сообщают об отключении интернета утром в Казахстане 7 января.

В стране со второго января проходят массовые протесты, которые вспыхнули в связи с двукратным повышением цен на сжиженный газ. К шестому января массовые протесты захватили практически всю страну. Очевидцы сообщали о стрельбе и взрывах в Алматы. Появилась информация о погибших и раненых. Утром шестого января в Казахстане снова отключили интернет. В стране прекратили работу все банки.

К вечеру шестого января в МВД заявили, что площадь Республики в Алматы "расчищена от преступных группировок".

С пятого января на территории всей страны действует режим ЧС.

Миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) утром шестого января приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане – утром в Алматы прибыл первый борт с российскими войсками.

Позднее стало известно, что в Казахстан "в составе сил ОДКБ вылетела белорусская миротворческая рота из 103-й воздушно-десантной бригады сил спецопераций".