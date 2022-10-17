Киев подвергся атаке дронов-камикадзе

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что утром в понедельник город подвергся атаке дронов-камикадзе. В результате удара повреждены несколько зданий. Информации о пострадавших на данный момент нет.

По словам Кличко, несколько взрывов произошли в Шевченковском районе в центре Киева. В результате удара были повреждены несколько жилых домов и возник пожар в нежилом доме.

Кличко опубликовал фото обломков, которые якобы остались от одного из дронов. На них написано «Герань-2» — так в российской армии обозначаются иранские дроны-камикадзе Shahed-136.

Также сообщается о работе системы ПВО в Киевской области. Жителей города призывают оставаться в укрытиях.

«Дроны атаковали объект инфраструктуры возле ЖД-вокзала в Киеве. Также был удар в высотный, многоэтажный жилой дом», — заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Ранее Россия неоднократно использовала дроны-камикадзе для атаки на украинские города. Так в сентябре несколько раз сообщалось об ударах беспилотниками по Одессе и Одесской области. 15 октября глава Запорожской области Александр Старух заявил, что по Запорожью было нанесено четыре удара дронами-камикадзе. В конце августа издание The Washington Post сообщило, что в Россию поступили первые иранские дроны-камикадзе Shahed-136 для использования в ходе войны с Украиной. Иран и Россия поставки для российской армии отрицали.