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Власти Китая будут выдавать гражданам деньги за доносы
Власти Китая со следующей недели будут выдавать денежное вознаграждение и почётные грамоты за доносы на "нарушителей национальной безопасности". За предоставленную информацию о неблагонадежных гражданах китайцы смогут получить до 100 тысяч юаней (15 тысяч долларов США). Об этом сообщает Reuters.
Представитель министерства безопасности Китая заявил изданию "Фачжи жибао", что данные меры направлены на стандартизацию вознаграждений и мотивацию общественности в борьбе с иностранными спецслужбами и другими враждебными силами.
Размер вознаграждения будет зависеть от качества предоставленной информации. Если несколько граждан сообщат об одном и том же правонарушении, деньги получит тот, кто оказался первым.
- Во многих регионах Китая уже действует так называемая система "социальных кредитов", c помощью которой власти оценивают благонадежность граждан и организаций.
- Граждане с большим количеством "социальных кредитов" имеют доступ к лучшим отелям, сдаваемым в аренду домам и школам.
- "Неблагонадёжные" граждане могут быть на определённый срок ограничены в передвижении общественным транспортом. По официальным данным, в 2017 проблемы с покупкой билетов на поезда, автобусы и самолёты возникли у 6 миллионов человек.
Другие новости дня
Президент Европарламента: дверь ЕС не должна закрыться для стран, которые считают Европу своим домом
Дверь Евросоюза не должна закрыться для стран, которые считают Европу своим домом. Об этом заявила президент Европарламента Роберта Метсола.
«Европарламент предельно ясно заявляет, что для стран, которые считают Европу своим домом, дверь (ЕС) не должна закрыться. Это относится ко всем странам, которые подали заявки и хотят присоединиться к европейской семье», – сказала она.
Метсола указала, что данную позицию поддерживают различные политические группы в Европарламенте. Мнение европарламентариев, по словам Метсолы, она передаст членам Европейского совета в конце текущего месяца.
Отметим, что спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сегодня, выступая в Европарламенте, призвал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. В противном случае, по его словам, Путин получит месседж, что он может «безнаказанно идти дальше».
Он подчеркнул, что в Украине четко отдают себе отчет, что «это только статус кандидата», и готовы работать на европейском треке «быстро и качественно» дальше.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не воспринимает никакие альтернативы предоставлению статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.
«Мы не будем воспринимать никакие суррогатные версии или альтернативы вместо статуса кандидата, какими бы они ни были. Нам нужен статус кандидата на членство в ЕС. Не кандидата в кандидаты, не потенциального кандидата или другой суррогат, ничего другого. Мы давно играем в эту игру и знаем, как это работает», – сказал Кулеба.
- Изначально власти Грузии заявляли, что заявка в ЕС будет подана в 2024 году. Но последние события это ускорили: Грузия и Молдова подали заявку на членство в ЕС 3 марта, сразу вслед за Украиной. Три страны уже прошли первый этап - заполнили опросники Еврокомиссии и ждут первых оценок.
Адвокаты: Абрамович платит больше налогов в Европе, чем в России
Российский миллиардер Роман Абрамович направил руководству ЕС документы, которые подтверждают, что он платит больше налогов в Европе, чем в России, и на этом основании оспаривает введённые в отношении него санкции за поддержку режима Владимира Путина.
Как рассказали британской газете The Times адвокаты бизнесмена, за последние 20 лет Абрамович заплатил в Британии налогов на сумму почти в два миллиарда фунтов. По их данным, только в 2019-2020 годах он выплатил в королевстве более 41 миллионов фунтов корпоративных налогов, сборов и страховых отчислений, что делает его одним из 25 крупнейших налогоплательщиков в стране.
Адвокаты российского миллиардера также сообщают, что он инвестировал 2 миллиарда фунтов в частные фонды в Британии, что его семейный офис находится в Лондоне и что он дал работу более чем тысяче сотрудников в футбольном клубе "Челси" и других компаниях.
На этом основании Абрамович оспаривает утверждения о том, что является спонсором российского государства. Также он называет ложными утверждения о его близости к президенту Владимиру Путину, и отмечает, что вводить за это санкции было несправедливо.
После российского вторжения в Украину, по сведениям издания, состояние Абрамовича сократилось вдвое - с 12 до 6 миллиардов фунтов.
- Санкции в отношении российских миллиардеров были введены Евросоюзом, Великобританией, США и несколькими другими странами после вооружённого вторжения России в Украину. Власти посчитали, что российские миллиардеры обогащаются за счёт близости к государству.
- Некоторые из них подали иски в европейский суд в Люксембурге, в том числе Роман Абрамович, Пётр Авен, Михаил Фридман, Алишер Усманов, Алексей Мордашов. Все они отрицают близость к Кремлю и настаивают, что не влияют на политические решения Путина. Они также заявляли, что заморозка активов может негативно сказаться не только на них, но и на десятках тысяч работников их предприятий, в том числе в США и Европе.
Популярность Instagram у россиян снизилась на 55%, TikTok — на 79%
С конца февраля 2022 года количество публикаций из России в социальных сетях TikTok, Instagram, Facebook, Twitter и YouTube значительно уменьшилось, а во "ВКонтакте" и Telegram — выросло, они стали лидерами по популярности у российских пользователей. Вслед за ними теперь идут "Одноклассники", несмотря на небольшое сокращение контента. Об этом рассказывает проект Re: Russia со ссылкой на исследование компании Brand Analytics.
В относительных значениях сильнее всего снизилась популярность социальной сети с короткими видео TikTok. В соцсети стало на 79% меньше публикаций из России, чем было в конце февраля, а количество авторов сократилось на 76%. В начале марта TikTok запретил российским пользователям загружать новый контент и вести прямые трансляции, чтобы не попасть под новый закон о фейках про российскую армию.
Социальную сеть Instagram заблокировали по требованию Генпрокуратуры России в марте 2022 года. После этого соцсеть покинули 54% российских авторов, а публикаций из России стало на 55% меньше. Однако полностью аудитория не уходит, так как полноценной замены Instagram на настоящий момент нет.
После российского вторжения в Украину в социальной сети Facebook наблюдался резкий рост активности, который сменился таким же резким снижением после блокировки соцсети Роскомнадзором. Видеохостинг YouТube в России не заблокирован, но компания отменила возможность монетизации блогов, что привело к потере 15% авторов из России и 19% контента к середине мая.
Российская социальная сеть "ВКонтакте" показала самый большой прирост по контенту. В соцсети стало на 12% больше публикаций, в то время как в Telegram — только на 2%. Однако в мессенджер перешло больше всего пользователей: рост составил 23%.
Ещё одна российская социальная сеть "Одноклассники" не сумела воспользоваться моментом и почти не приобрела новых пользователей, их количество увеличилось всего на 4%, а объём контента даже снизился. Как предполагают авторы, виной тому — устаревшая идеология бренда. Несмотря на это, "Одноклассники" обошли сильно потерявший в популярности Instagram и теперь занимают третью строчку вслед за "ВКонтакте" и Telegram по количеству публикаций.
Аналитики считают, что цифры по миграции российских пользователей в социальных медиа можно считать итоговыми.
- После начала российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года Роскомнадзор заблокировал более 3000 сайтов, в том числе социальные сети Twitter, Facebook и Instagram. В конце марта суд признал экстремистской деятельность американской корпорации Meta и запретил её в России. Под запрет попали принадлежащие Meta соцсети Facebook и Instagram, но не мессенджер WhatsApp.
- Уголовная статья о "фейках" про российскую армию появилась вскоре после вторжения России в Украину. За распространение заведомо ложной информации о вооружённых силах России грозит до 15 лет лишения свободы. По подсчётам "ОВД-Инфо", по данной статье в России возбудили более 50 уголовных дел .
Территорию у посольства США в Москве назовут «Площадью ДНР»
Мэрия Москвы объявила, что территория перед посольством США будет названа "Площадью Донецкой Народной Республики". Такое название было выбрано путем голосования на платформе "Активный гражданин".
Сообщается, что за вариант "Площадь Донецкой Народной Республики" отдали 44,69 процента голосов, а за вариант "Площадь Защитников Донбасса" - 31,54 процента. По данным платформы "Активный гражданин", всего в голосовании участвовали 278 684 человека. Мэрия Москвы сообщает, что теперь в столице будет выбрана ещё одна улица или площадь, которую назовут в честь так называемой "Луганской народной республики".
Ранее "Медиазона" сообщала, что работников московских бюджетных организаций обязывают голосовать за название "площадь Донецкой народной республики".
Переименовать территорию у посольства США ранее предложили депутаты Мосгордумы. Они предлагали вариант "площадь Защитников Донбасса". Фактически речь не идёт о "площади", а перекрёстке улицы и переулка. Посольство США отреагировало на предложение твитом о том, что удивлено пожеланием депутатов, но не возражает против него, поскольку, вероятно, имелись в виду украинские военные, защищающие Донбасс от российской агрессии. Связано ли с этим ироническим твитом появление варианта "площадь ДНР" – неизвестно.
- После убийства российского оппозиционера Бориса Немцова в ряде стран Запада, в том числе в США, его именем назвали площади или участки улиц, на которых расположены российские посольства. С начала российского вторжения в Украину в столицах некоторых стран улицы назвали или переименовали в честь "героев Украины" или "независимости Украины". Например, в Праге посольство России теперь расположено одновременно на площади Бориса Немцова и улице Героев Украины.
- Вторжение началось 24 февраля, его целью президент России Владимир Путин назвал, помимо прочего, "защиту" самопровозглашённых "народных республик" Донбасса от "украинских националистов".
Суд в Могилёве приговорил журналиста Белорусской службы РС к 6 годам колонии
Могилёвский областной суд приговорил внештатного журналиста Белорусской службы Радио Свобода Андрея Кузнечика к 6 годам колонии усиленного режима по обвинению в создании экстремистского формирования. Об этом сообщает сама редакция со ссылкой на родственников журналиста.
Заседание прошло 8 июня в закрытом режиме. Кузнечик в первый раз был задержан 25 ноября в Минске. Суд дважды арестовывал его по статье о мелком хулиганстве, на свободу он так и не вышел. Уже в заключении против него было возбуждено дело об экстремизме, о предъявленном ему обвинении стало известно только в конце мая.
Белорусские власти устроили кампанию по беспрецедентному преследованию СМИ, гражданских активистов и оппозиции после протестных акций после выборов президента в 2020 году. Победителем в шестой раз подряд был объявлен Александр Лукашенко. Были заведены тысячи уголовных дел. Десятки тысяч человек вынуждены были покинуть страну. Разгромлены редакции всех независимых изданий.
Белорусская служба Радио Свобода была признана властями экстремистским сообществом. Это произошло уже после ареста Кузнечика, напоминает редакция.
- В декабре президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) призвал освободить Кузнечика. "Андрею должно быть позволено незамедлительно вернуться к его семье. Журналистика не преступление", – говорилось в обращении корпорации.
Главный раввин Москвы уехал из России после отказа поддержать войну в Украине
Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт уехал из России после того, как отказался поддержать войну в Украине. Этого требовали от него власти. Об этом рассказала в твиттере его невестка Авиталь Чижик-Гольдшмидт.
Отъезд произошёл в начале марта. По её словам, после отказа от публичной поддержки войны Гольдшмидт с женой "находятся в изгнании из сообщества, в котором они любили, строили и воспитывали своих детей больше 33 лет". Сам он публично ничего не комментировал. Сейчас семья находится в Израиле.
Родившийся в Цюрихе Гольдшмидт служил в Москве с 1989 года, он впервые избран главным раввином города в 1993 году. В 2005 году ему запрещали въезд в страну. Уже после отъезда в этом году Гольдшмидт был переизбран на пост главного городского раввина, сообщает газета The Jerusalem Post.
По словам собеседников издания в еврейском сообществе, чиновники были заинтересованы в том, чтобы избрать другого человека, но попытка провалилась под давлением главных раввинов Израиля. Times of Israel отмечает, что главный раввин России Берл Лазар остаётся в России несмотря на то, что публично выступил против войны.
СМИ: Крым, «ДНР», «ЛНР», Херсон, Мелитополь и Абхазия могут создать чемпионат
По информации российского издания «РБ Спорт», обсуждается возможность создания объединенного чемпионата между клубами из Крыма, «ДНР», «ЛНР», Херсона, Мелитополя и Абхазии.
«Связано это с тем, что в ближайшее время ни один клуб из этих районов не сможет стать членом РФС и играть в российских первенствах из-за несогласия УЕФА. Однако создание объединенного чемпионата также невозможно, пока на территориях не станет безопасно», – говорится в статье.
По информации издания, следующее обсуждение запланировано в Москве на День России – 12 июня. Информацию со ссылкой на «РБ Спорт» опубликовали и другие российские спортивные сайты.
Ранее глава самопровозглашенной «ДНР» Денис Пушилин сообщил о планах воссоздать в Донецке футбольный клуб «Шахтер».
Также сообщалось, что абхазский клуб может войти в состав российской футбольной лиги. При этом президент абхазской федерации футбола Тарас Хагба заявил, что такой клуб должен базироваться и играть на территории Абхазии.
«Нам предложили представлять Сочи, чтобы обойти юридические проблемы для РФС. Для нас это принципиальный момент, мы не хотим базироваться в Сочи», – сказал Хагба.
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков недавно заявил, что «разговоры о Крыме и Абхазии в составе РФС бессмысленны».
Украина откроет «Книгу палачей» о военных преступлениях России
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске "Книги палачей" — информационной системы, в которой собираются подтвержденные данные о военных преступлениях российской армии.
"Это конкретные факты про конкретных людей, которые виноваты в конкретных жестоких преступлениях против украинцев", - сказал президент Украины в видеообращении вечером 7 июня, добавив, что там будут не только непосредственные исполнители, но и их командиры - "те, кто отдавал приказы, те, кто сделал возможным все, что они натворили в Буче, Мариуполе" и других украинских городах, "до которых дотянулись".
Украинские власти заявляют, что на данный момент им известно о примерно 10 тысячах военных преступлениях, совершенных российскими военными за время широкомасштабного вторжения в страну 24 февраля.
В докладах Amnesty International и ОБСЕ сообщалось о внесудебных казнях, убийствах, сексуальном насилии, пытках и других преступлениях, совершённых на украинской территории. Отмечается, что большая часть сообщений — о предполагаемых преступлениях российских, а не украинских военных.
Москва все обвинения не раз категорически отрицает, указывая, что российские Вооружённые силы не занимаются в Украине намеренными атаками мирного населения и гражданских объектов.
Действия российской армии на территории Украины расследует Международный уголовный суд. Он отправил группу из 42 следователей, судмедэкспертов и других сотрудников для расследования возможных военных преступлений.
Меркель объяснила, почему выступала против принятия в НАТО Украины и Грузии
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в первом большом интервью после своей отставки назвала российское вторжение в Украину большой ошибкой. "Это жестокое, пренебрегающее международным правом нападение, которому нет оправдания", – подчеркнула она.
"Ненависть Путина, его враждебность направлены против западной демократической модели. Он хочет уничтожить Европейский союз, потому что видит в нем первую ступень к НАТО", – полагает Меркель.
В то же время, по словам Меркель, Запад не сделал всего необходимого, чтобы предотвратить вторжение. "Нам не удалось создать архитектуру безопасности, которая могла бы предотвратить эту войну в Украине. И мы должны подумать и об этом тоже", – отметила бывший канцлер в разговоре с журналистом Der Spiegel Александером Озангом.
При этом Меркель считает, что не должна извиняться за свою политику в отношении России, которую сейчас критикуют как слишком мягкую. Бывшего канцлера обвиняют в том, что она, как утверждают критики, постоянно стремилась к компромиссам с Россией, в том числе за счёт Украины, приводя в качестве примера её готовность на уступки относительно Минских соглашений.
Ангела Меркель настаивает, что она не была наивной в переговорах с Путиным. Попытки решить конфликт между Россией и Украиной дипломатическим путём, в частности, Минские соглашения, она считает оправданными. "Дипломатия не является ошибочной только потому, что она не сработала", – заявила Меркель. Вместе с тем она признала, что нужно было более жестко отреагировать на российскую аннексию Крыма в 2014 году. "Военное сдерживание – это единственный язык, который он понимает", – сказала Меркель о Путине.
Бывший канцлер Германии также объяснила, почему она выступала против принятия в НАТО Украины и Грузии в 2008 году. "Это была не та Украина, которую мы знаем сейчас. Она была очень расколота политически между Януковичем и Ющенко. Это не была внутренне демократически стабильная страна", – сказала она. Кроме того, по словам Меркель, она понимала, что с точки зрения Путина это было бы "объявлением войны", и не хотела провоцировать его.
Украина и Грузия просили включить их в "План действий по членству в НАТО", однако в 2008 году на бухарестском саммите получила отказ из-за позиции Германии и Франции.
Президент Украины Владимир Зеленский в апреле обвинил Ангелу Меркель в просчете, который придал России уверенности, что Украина останется в зоне её влияния. Бывший канцлер Германии убеждена, что таким образом удалось выиграть время: "Это немного успокоило ситуацию и дало Украине время развиться в страну, которой она стала сейчас", – объяснила она свою позицию.
После своего ухода с поста канцлера в декабре прошлого года Меркель практически не появлялась на публике. После начала войны она выступила с двумя письменными заявлениями и одним публичным.
- Минские мирные соглашения, достигнутые в 2014 и 2015 годах, были направлены на урегулирование конфликта на востоке Украины между поддерживаемыми Кремлем сепаратистами и украинскими правительственными войсками. Лидеры Украины, России, Германии и Франции встретились в рамках так называемого нормандского формата, чтобы попытаться положить конец конфликту, но договоренности оказались подорваны. Москва и Киев многократно обвиняли друг друга в нарушении или невыполнении положений Минских соглашений.
В Херсоне и Запорожской области объявили о подготовке к вхождению в России после визита Кириенко
Представители назначенной Россией администрации в Херсоне и Запорожской области Украины заявили о подготовке к проведению референдума о вхождении в состав России после визита первого заместителя главы российской Администрации президента Сергея Кириенко. Сам он мог заявить, что присоединение как минимум Херсонской области будет проведено по примеру Крыма, но официальные источники не приводят эту цитату напрямую.
После вторжения в Украину Россия контролирует большую часть Херсонской области вместе с областным центром и значительную часть Запорожской области, хотя сам город Запорожье остаётся под украинским контролем. Кириенко посетил их во вторник, 7 июня. Сначала он прибыл в Херсон, а после этого — в Мелитополь в Запорожье.
В Херсоне представители оккупационной российской администрации уже несколько раз заявляли, что рассчитывают, что регион будет аннексирован Россией. Вечером во вторник, пересказывая общение с Кириенко во время визита в город, депутат Госдумы Игорь Кастюкевич сообщил, что "включение Херсонской области в состав России будет полноценным, по аналогии со вхождением Крыма". Государственные агентства не приводили это как прямую цитату, оставляя вероятность, что это слова не Кириенко, а Кастюкевича, — обращает внимание издание The Bell.
Назначенная Россией руководить Мелитополем Галина Данильченко после встречи с Кириенко заявила, что Россия в регионе остаётся "навсегда". "Теперь мы готовимся к референдуму", — заявила она. Представитель российской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в области "принято консолидированное решение" провести референдум о вхождении в состав России, их слова приводит государственное российское агентство РИА "Новости".
В 2014 году по итогам референдума в Крыму и Симферополи к России был присоединён Крым. Перед этим регион объявил о своей независимости от Украины, Киев это решение не признавал. Голосование на референдуме проводилось, когда автономная республика находилась под полным контролем России и вопреки украинскому законодательству. Почти все страны мира не признают его итогов.
В начале войны с Украиной Москва заявляла, что аннексия территорий не является целью операции. Киев неоднократно заявлял, что не готов ни на какие территориальные уступки по итогам войны.
Омбудсмен призывает президента Грузии помиловать Нику Гварамия
Народный защитник Грузии считает необоснованным решение суда по делу бывшего гендиректора «Рустави 2», ныне руководителя оппозиционного канала «Мтавари» Ники Гварамия и призывает президента Саломе Зурабишвили помиловать его.
«Суд уклонился от ответов на все важные правовые вопросы. Соответственно, вынесенный Нике Гварамия приговор, ввиду крайней скудости правового обоснования, анализа и непротиворечивости, можно оценить, как существенно необоснованный», — сказано в заявлении омбудсмена Нино Ломджария.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», народный защитник указывает, что суд не стал рассматривать вопрос о допустимости начала уголовного преследования из-за отдельных решений медиа-менеджера, несмотря на соответствующие рекомендации аппарата.
Омбудсмен обращает внимание и на то, что при рассмотрении фактических обстоятельств дела суд опирался только на сведения, полученные путем скрытой аудио- и видеозаписи. Кроме того, по мнению Ломджария, судья не обосновал вид и размер избранного для Гварамия тюремного заключения.
«Поскольку настоящее решение является грубым нарушением принципа законности и стандарта обоснованности, закрепленных в конституции, национальном и международном праве, (…) Народный защитник просит президента Грузии использовать имеющиеся полномочия», — заявила Ломджария.
Гварамия возглавлял «Рустави 2» в 2012-2019 годах. В июле 2019 года он был уволен владельцем телеканала Кибаром Халваши после решения Европейского суда по правам человека. Вскоре после этого Генпрокуратура предъявила Гварамия обвинения в умышленном причинение денежного ущерба телекомпании.
Согласно материалам дела, Гварамия в ущерб интересам «Рустави 2» создал условия для получения компанией его друзей «Интермедиа плюс» многомиллионной прибыли. Второй эпизод касается приобретения Porsche в обмен на размещение рекламных роликов компании в эфире «Рустави 2», а третий – отмывания денег. По первому и второму эпизоду Гварамия признали виновным – это статьи присвоение или растрата и злоупотребление полномочиями. Его приговорили к трем с половиной годам тюрьмы.
МИД Украины назвал условия для разблокирования портов
Министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление по поводу разблокирования украинских морских портов для вывоза из них зерна. В нём, в частности, сказано:
"Учитывая недавний ракетный удар РФ по зерновому терминалу в Николаеве, не можем исключать планы России воспользоваться таким коридором для нападения на Одессу и на юг Украины. Именно поэтому необходимы действенные гарантии безопасности для восстановления судоходства. Такие гарантии должны быть предоставлены путем поставки Украине соответствующего оружия для защиты побережья от угроз с моря и путем привлечения военно-морских сил третьих стран для патрулирования соответствующей части акватории Черного моря".
В заявлении отмечается, что Украина ценит усилия Турции, направленные на разблокировку украинских портов, однако в данный момент никаких договорённостей об этом пока нет.
Ранее агентство Bloomberg сообщало о предварительной договорённости между Турцией и Россией по вопросу о разблокировании украинских портов, согласно которым Россия якобы обязуется не нападать на порты в случае их разминирования для выхода из них кораблей с зерном. О том, что Россия не будет нападать, говорил и президент России Владимир Путин. Во вторник в Турцию прибыл глава МИД России Сергей Лавров. Переговоры, как ожидается, будут посвящены и вопросу о разблокировании украинских портов.
ООН и множество стран мира выражают тревогу в связи с тем, что из Украины после российского вторжения стало практически невозможным морским путём вывозить зерно и другое продовольственное сырьё. Срыв поставок, как опасаются специалисты, может привести к дефициту зерна на мировом рынке и, как следствие, росту угрозы голода в ряде развивающихся стран. На заседании Совета безопасности ООН накануне представители ЕС и США обвинили Россию в создании кризисной ситуации.
Кроме того, в адрес России звучат и обвинения в незаконном присвоении украинского зерна на оккупированных территориях. Россия их отрицает.
Государственное агентство РИА Новости сообщило во вторник об отправке 11 вагонов с зерном из запорожского Мелитополя, находящегося под контролем российской армии, в аннексированный Крым. Происхождение зерна в сообщении агентства не раскрывается. Текст снабжён фразой "Первый пошёл".
Глава назначенной Россией местной администрации Евгений Балицкий в эфире передачи "Соловьёв Live" сообщил: "Сегодня с гордостью и радостью сообщаю вам первым о том, что… в направлении Крыма пошли первые вагоны, железнодорожные вагоны, 11 вагонов пошли с зерном с мелитопольского элеватора". На каком основании вывозится зерно и что с ним будет дальше, он не сказал.
Всемирный банк прогнозирует резкое падение экономики в Украине и РФ
Всемирный банк прогнозирует 45-процентное снижение ВВП Украины в 2022 году. Экономическое падение в России достигнет 8,9 процента.
Вторжение России в Украину подорвало украинский промышленный сектор, привело к разрушению инфраструктуры, резкому сокращению населения, говорится в докладе Всемирного банка, посвященного перспективам глобальной экономики. В свою очередь санкции, введенные после российского вторжения, и массовый исход из России иностранных компаний нанесли жесткий удар по российской экономике, однако доходы от экспорта энергоресурсов позволяют правительству финансировать бюджетные расходы.
Война России против Украины также негативно сказывается на глобальной экономике. Всемирный банк снизил прогноз экономического роста в мире более чем наполовину до 1,2 процента. "Мир вступает в продолжительный период слабого экономического роста и повышенной инфляции", - пишут эксперты Всемирного банка. Проблемы с экспортом украинского и российского зерна и растительного масла, возникшие в результате российского вторжения в Украину, приводит к росту цен на эти товары и росту инфляции.
Саакашвили обратился к ЕС: Не оставляйте нас в постсоветском болоте
Михаил Саакашвили высказался за предоставление Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза и призвал сделать это «без сомнений», пишет агентство «Новости-Грузия».
Находящийся с октября 2021 года в заключении третий президент Грузии опубликовал письмо, в котором объяснил свою позицию. Саакашвили, который с 2015 года является гражданином Украины, подчеркнул, что Грузия и Украина получили исторический шанс на вступление в Евросоюз, хотя «полностью заслуживает этого» именно президент Зеленский.
При этом экс-президент Грузии подчеркнул, что желал бы предоставления Грузии статуса кандидата.
«…И в случае Грузии статус кандидата должен быть присвоен сейчас и безо всяких сомнений, так как этот статус будет трансформирующей силой и инструментом для перемен. А перемены нам нужны», - пишет Саакашвили в своем обращении.
Он отмечает, что находится в заключении незаконно и его здоровью угрожает опасность, но сейчас «не время для деталей». «Прошу вас, не оставляйте нас в постсоветском болоте и во тьме по ту сторону железного занавеса», - говорится в обращении.
- Грузия, вместе с Украиной и Молдовой, два месяца назад подала заявку на получение официального статуса кандидата в ЕС. Заключение по заявкам Еврокомиссия планирует обнародовать в ближайшее время.
- Правительство «Грузинской мечты» не раз упрекало оппозицию в том, что она противится предоставлению Грузии статуса кандидата в ЕС и обвиняло в этом «друзей Саакашвили в Европарламенте».
- Сам Саакашвили считает себя политическим заключенным - он был заочно приговорен к шести годам заключения в то время, когда уехал из Грузии после завершения двух своих президентских сроков. Осенью прошлого года он вернулся в Грузию и был арестован. В судебном производстве находится еще несколько дел. В настоящее время Саакашвили находится в гражданской клинике, куда временно переведен под усиленной охраной из тюрьмы после двух голодовок.
Американцам запрещено покупать любые российские ценные бумаги
Министерство финансов США разъяснило, что санкции, введенные против России, предусматривают запрет для американских граждан и компаний на приобретение любых российских долговых обязательств или акций, принадлежащих российским фирмам - в том числе и на вторичном рынке. Об этом сообщает «Голос Америки».
Во вторник Минфин опубликовал рекомендации для американских фондовых менеджеров, в которых говорится, что американцам запрещено делать новые инвестиции, выгодные России. Цель этого, как сказал представитель ведомства, - «лишить Россию финансовых ресурсов, необходимых ей для продолжения жестокой войны против Украины».
Выступая в комитете Сената по финансам, глава Федерального казначейства США Джанет Йеллен подтвердила, что целью санкций является лишение России источников доходов. По ее словам, Соединенные Штаты, которые ранее ввели запрет на импорт российской нефти, сейчас ведут дискуссии с их европейскими союзниками о том, каким образом можно было бы снизить поступления в российский бюджет от продажи нефти - и в то же время не закрывать полностью доступ российской нефти на мировой рынок, что привело бы к резкому росту цен.
Также, по словам Йеллен, финансовое ведомство США отслеживает любые попытки России обойти санкции при помощи использования золотых резервов. Потенциально любые сделки с использованием российского золота могут подпасть под санкции - предупредила она.
Россия запретила японцам рыбачить около Южных Курил
Россия запретила японским морякам ловить рыбу у Южных Курил. Такое право им давало российско-японское соглашение 1998 года. Российская сторона приостановила его действие, заявив, что Япония не совершила полагающихся по соглашению выплат. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, промысел морских биоресурсов когда-то был одним из важных направлений российско-японских связей, однако теперь Япония не выполнила свои обязательства в рамках соглашения. В Токио, пояснила Захарова, стали затягивать с подписанием ежегодного документа о безвозмездной технической помощи Сахалинской области.
В конце марта, после того, как Япония ввела против России санкции в связи с вторжением в Украину, Москва запретила японцам безвизовые поездки на Южные Курилы и прервала обсуждение мирного договора. Также в МИД заявили о прекращении соглашений о «максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями Южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 года», - сообщает Сибирь.Реалии.
В начале апреля правительство Японии расширило санкции в отношении России. С 12 мая Токио начал заморозку активов ряда российских банков, а также ввел эмбарго на новые инвестиции в России для японцев и японских организаций. Япония также пообещала поддержать инициативу «Большой семерки» и уменьшить количество ввозимого нефти из России.
Россия после Второй мировой войны контролирует южные Курилы, которые она считает своей территорией. Япония настаивает на своем суверенитете над четырьмя островами. Из-за этого спора между странами до сих пор не заключен мирный договор.
Натия Турнава избрана членом совета Национального банка Грузии
Парламент поддержал кандидатуру Натии Турнава на должность члена совета Нацбанка 80 голосами против 9, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Натия Турнава была заместителем министра экономики и устойчивого развития с 14 сентября 2018 г. по 17 апреля 2019 г. и министром того же ведомства с 18 апреля 2019 г. по 9 февраля 2022 г.
Согласно информации, распространенной парламентом, Натия Турнава, доктор экономических наук и магистр бизнес-администрирования, получила образование в Государственном университете им. Иване Джавахишвили и Кембриджском университете, Великобритания. Она также прошла различные курсы в Гарвардском университете США, под эгидой Государственной школы им Дж. Кеннеди.
Владимир Зеленский: Война не должна закончиться «патом»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в данный момент украинская армия не может перейти в наступление, поскольку по-прежнему уступает российской армии в боевой технике. «Мы понесем большие потери, а люди являются моим приоритетом», - сказал Зеленский на онлайн-конференции газеты Financial Times.
При этом президент Украины подчеркнул, что не согласен на то, чтобы нынешняя война завершилась «патом», когда стороны остались бы на тех позициях которые они занимают сейчас. Зеленский считает, что «победа должна быть достигнута на поле боя», причем промежуточной победой он будет считать вывод российских войск на позиции до 24 февраля, а окончательной - «полный суверенитет на всей территории». Президент Украины подчеркнул, что готов к переговорам, но только лично с Владимиром Путиным.
Зеленский также призвал страны Запада увеличить поставки Украине вооружений и далее ужесточать санкции против России, включая полное эмбарго на поставки энергоносителей. При этом он признал, что в последнее время из ряда западных стран исходят сигналы, что их правительства уже устали от санкций против России и ищут возможности смягчить их.
- Полномасштабная война в Украине, которую в России называют «спецоперацией», продолжается уже более 100 дней. Российские войска сейчас владеют инициативой в Донбассе, где они пытаются взять город Северодонецк в Луганской области, а также наступают на Славянск в Донецкой. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил во вторник, что российские войска взяли под контроль почти всю территорию к востоку от реки Северский Донец, включая город Святогорск. Также, как сообщают российские СМИ, под контролем российских войск крупный православный монастырь - Святогорская лавра, где во время боевых действий погибли несколько монахов и сгорел деревянный скит. Стороны обвиняют в этом друг друга. Украинские комментаторы отмечают превосходство наступающих войск в огневой мощи, но при этом отмечают, что украинским военным удается отражать атаки и не допускать окружения крупных подразделений.
- Также в ходе боевых действий российские войска оккупировали часть юга Украины - речь идет о частях Херсонской и Запорожской областей. Официально Москва пока не выдвигала Украине никаких требований в связи с этими территориями и не заявляла о каких-либо планах в их отношении, однако прокремлевские комментаторы, а иногда и официальные лица, заявляют о том, что они могут быть присоединены к России. Украина заявляет, что рано или поздно освободит эти территории.
В «Грузинской мечте» исключили импичмент Зурабишвили
В правящей партии «Грузинская мечта» не видят оснований для импичмента президента страны Саломе Зурабишвили, пишет агентство «Новости-Грузия».
Накануне правительство Грузии обратилось с иском против президента в Конституционный суд (КС), требуя разъяснить полномочия ветвей власти при назначении послов.
«Это спекуляция. Единственное, что сделает Конституционный суд, - разъяснит норму, то есть, пояснит, как должны назначать послов, чья это материальная прерогатива. Это дело не станет основанием для импичмента», - заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.
По его словам, причиной обращения в КС стал отказ Зурабишвили назначить бывшего посла Грузии в США Давида Бакрадзе постпредом при ООН вместо Кахи Имнадзе. Одновременно Имнадзе предлагалось назначить послом Грузии в Канаде.
«Президент ответила отказом по непонятным причинам», - сказал Кобахидзе.
В администрации президента Грузии отрицают обвинения в невыполнении главой государства конституционных полномочий. Когда скандал только начал набирать обороты, офис Зурабишвили распространил заявление, в котором говорилось, что в период с 1 января 2021 года по 21 марта 2022 года президент утвердила на должности всех 12 послов, представленных правительством.
Военная прокуратура РФ: в Украину отправили 600 солдат-срочников
Военный прокурор Западного военного округа Артур Егиев на заседании Совета Федерации заявил, что на войну в Украину было отправлено 600 солдат-срочников. По его словам, за это к ответственности были привлечены «порядка 12 офицеров». Об этом сообщает РБК.
Прокурор ссылается на данные по надзору Западного военного округа. По его словам, все солдаты-срочники, попавшие в зону боевых действий, были возвращены. О случаях ранений или гибели среди военнослужащих срочной службы прокурор не упомянул. К какой именно ответственности были привлечены офицеры, отправившие срочников на войну, не сообщается.
Ранее стало известно, что моряков из воинской части 84201, которые погибли на затонувшем крейсере «Москва», внесли в список участников «специальной военной операции». Это следует из ответа прокуратуры Черноморского флота на запрос матери раненого матроса Гульназ Уразаевой. В документе говорится, что войсковую часть добавили в список, чтобы экипаж корабля и члены их семей могли получить выплаты. В ответе прокуратуры не уточняется, когда именно часть была включена в список.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военной операции он назвал «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жесткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
- С начала военных действий Путин несколько раз заявлял, что в военных действиях в Украине участвуют исключительно контрактники, и исключал отправку туда срочников. 10 марта в Министерстве обороны признали, что солдат срочной службы все-таки отправляли на границу и что некоторые из них были захвачены «диверсионной группой нацбатальона».
Поток российских туристов в турецкую Анталью сократился на 72%
За первые пять месяцев 2022 года Анталью, популярный турецкий курорт, посетили 367,8 тысячи российских туристов против 1,3 миллиона за аналогичный период в 2019 году. Сокращение туристического потока составило около 72% по сравнению с последним допандемийным годом. Это следует из данных Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В АТОР считают, что причина столь значительного провала — геополитика и санкции. Аналитики отметили, что в январе 2022 года наблюдалось восстановление туристического потока: Анталью посетило на 16% больше россиян по сравнению с январём 2019 года. Затем началось резкое падение. В феврале на турецком курорте побывало на 12% меньше россиян, чем в феврале 2019 года, а в апреле — уже на 81% меньше.
Согласно отчёту Росстата за первый квартал 2022 года, общее количество туристических поездок в Турцию сократилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, притом что с 15 апреля по 21 июня 2021 года большинство рейсов в Турцией были отменены из-за всплеска в стране заболеваемости коронавирусом.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Турция почти сразу осудила российское вторжение, однако ни к каким санкциям против России не присоединилась. Анкара пытается стать основным посредником в мирных переговорах между Киевом и Москвой, параллельно критикуя действия НАТО, членом которого она является.
- В ответ на вторжение России в Украину многие компании ушли с российского рынка. Платёжные системы Visa и MasterCard ограничили работу с российскими клиентами. Россияне не могут использовать свои карты за границей и оплачивать ими иностранные сервисы. В начале июня Ростуризм сообщал, что карты российской платёжной системы "Мир" принимают "почти во всех отелях Турции".
- По данным Росстата, в первом квартале 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 года количество поездок, целью которых россияне называли туризм, увеличилось на 50,2% и составило 3,4 миллиона. Больше всего выросло число путешествий в Таиланд (3420%), Венгрию (2300%) и Египет (2170%).
В Эргнети прошла встреча Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты
В селе Эргнети сегодня прошла 107-я встреча Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты.
Грузинская сторона на встрече потребовала освободить из-под стражи ранее задержанных граждан Грузии. Среди них – бывшие военные Мамука Чхиквадзе и Леван Мачабели.
Грузинские журналисты до начала встречи спросили у заместителя директора аналитического департамента Службы государственной безопасности Грузии Ираклия Антадзе, может ли новый президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев помиловать граждан Грузии. Антадзе сказал, что у него нет информации по данному вопросу.
Глава югоосетинской делегации Егор Кочиев заявил, что де-факто границу с момента последней встречи нарушили 12 человек.
«Все они были выдворены за пределы республики Южная Осетия без штрафных санкций. Четыре нарушителя подверглись штрафам в административном порядке и также выдворены с территории нашей республики», – заявил он.
По словам Кочиева, югоосетинская сторона на встрече вновь потребовала убрать пост грузинской полиции в районе села Цнелиси.
Следующая встреча в Эргнети намечена на 23 сентября. Она, возможно, пройдет в более расширенном формате, сказал Кочиев.
Родители журналистки из Ингушетии пропали после обыска по её уголовному делу
В Ингушетии родители журналистки Изабеллы Евлоевой перестали выходить на связь после обыска в их доме в городе Сунжа. Журналистка прописана в том доме, но не живёт в нём больше 20 лет. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
Евлоева обвиняется по двум уголовным делам о распространении фейков об использовании армии России. Как написала Евлоева в своем телеграм-канале, дом родителей закрыт, а их телефоны не отвечают. "Обыск закончился около часа назад. Надеюсь, их не забрали в отделение", - сообщила журналистка.
Изабелла Евлоева - главный редактор регионального портала "Фортанга ", бывшая активистка из Ингушетии, участница земельных протестов в Магасе против соглашения о границе с Чечней. Из-за преследований ей пришлось покинуть Россию.
- Первое дело в отношении Евлоевой по статье о фейках было возбуждено в конце марта. По данным "Базы", уголовное производство открыто Центром по противодействию экстремизму управления МВД по Ингушетии. Публикация Евлоевой, которая стала поводом для преследования, касается акции с участием детей в Магасе в поддержку войны в Украине.
- Причиной для второго дела стал пост Евлоевой в собственном телеграм-канале о событиях в Буче, где были зафиксированы массовые убийства мирных жителей. В нем она сравнивает действия российской армии в Украине и Чечне и показывает несколько фотографий убитых людей.
Заболеваемость ВИЧ и туберкулёзом может вырасти из-за войны в Украине
Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией ожидает, что война в Украине приведёт к резкому увеличению заболеваемости ВИЧ и туберкулёзом в Восточной Европе и Центральной Азии. Об этом сообщил директор фонда Питер Сэндс немецкому изданию RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).
Сэндс отметил, что сейчас рано говорить о точных цифрах, но фонд предполагает, что война в Украине окажет значительное влияние на заболеваемость ВИЧ и туберкулёзом в Восточной Европе и Центральной Азии. "Массовая миграция, размещение беженцев в тесных помещениях и приостановка медицинской помощи способствуют распространению инфекционных заболеваний", – пояснил директор Глобального фонда.
Сэндс добавил, что из-за российского вторжения многие украинцы лишились доступа к медицинской помощи, а профилактические и лечебные программы были приостановлены. "Более 150 медицинских учреждений повреждены или разрушены. Медицинский персонал и пациенты вынуждены бежать, некоторые ранены или убиты. Такая ситуация особенно опасна для ВИЧ-инфицированных и больных туберкулёзом, жизнь которых зависит от регулярного приёма лекарств", – предупредил Сэндс.
- По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Украине до войны жили около 260 тысяч человек с ВИЧ. По количеству ВИЧ-инфицированных Украина занимала второе место после России среди стран Восточной Европы и Центральной Азии.
- По данным ВОЗ за 2020 год, в Украине насчитывалось около 32 тысяч больных туберкулёзом. Это один из самых высоких показателей среди стран Восточной Европы и Центральной Азии. Украина до сих пор находится в списке из 30 стран мира с наиболее высоким бременем туберкулёза. Россия вышла из этого списка в 2021 году.
- Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ заявлял, что организация опасается вспышек холеры в оккупированных Россией украинских городах из-за разрушенной инфраструктуры.
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