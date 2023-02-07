Новости
Власти Латвии рассматривают вопрос о лишении гражданства Петра Авена
Органы безопасности Латвии проводят оценку того, есть ли основания для лишения латвийского гражданства российского бизнесмена, совладельца Альфа-Банка Петра Авена, попавшего после российского вторжения в Украину в санкционный список Евросоюза. Об этом в понедельник сообщают латвийские СМИ и агентство Bloomberg.
Информацию подтвердили в МВД Латвии. Сообщается, что проверка идёт уже некоторое время и в настоящее время ожидается заключение служб безопасности.
В апреле прошлого года Сейм Латвии принял поправки к закону о гражданстве, позволяющие лишать латвийского гражданства лиц, у которых есть паспорт другой страны и которые оказывали какую-либо поддержку странам и лицам, "совершившим действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств" – речь идёт о российской агрессии против Украины.
Авен получил гражданство Латвии в 2016 году – он имел на это право, поскольку его дед был этническим латышом, а сам он успешно сдал языковой экзамен. В 2012 году миллиардер был награжден латвийским орденом Трёх звезд. После вторжения России в Украину орденский капитул постановил лишить Авена ордена.
В санкционный список ЕС и Великобритании Авен попал как "близкий к Владимиру Путину олигарх". Сам он возражает против такой характеристики и оспаривает санкции в суде. Авен, несмотря на санкции, продолжает жить в Великобритании.
- В понедельник стало известно, что Управление по делам гражданства и миграции Латвии приняло решение о лишении гражданства Бенеса Айо – активиста запрещённой в России Национал-большевистской партии. С 2014 года он участвовал в боевых действиях в Украине на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов, сейчас, по его словам, он также на фронте, "служит в разведке на территории Запорожской области".
- В МВД Латвии заявили, что Айо ранее получил российское гражданство – об этом сообщал он сам. Он уже много лет живёт в России, в Латвии его объявили в розыск. При этом он заявил, что "возмущён" решением отнять у него латвийское гражданство и намерен подать в "международный суд".
Другие новости дня
МЧС: Транскам во вторник не откроется
Транскавказская автомагистраль магистраль, связывающая Южную Осетию с Россией, останется во вторник закрытой для движения транспорта, - сообщили во вторник утром в дежурной части МЧС самопровозглашенной республики.
"Транскам сегодня не откроется. В горах сохраняется лавиноопасность, и у специалистов нет возможности приступить к принудительному спуску лавин", - пояснили агентству "Рес" в ведомстве.
Движение по Транскаму для всех видов транспорта запрещено в обоих направлениях с 17.30 понедельника.
Доходы российского бюджета в январе упали на 35%
Доходы российского бюджета в январе 2023 года сократились на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дефицит бюджета составил 1,76 трлн рублей, хотя годом ранее наблюдался профицит 125 млрд, сообщает российский Минфин.
По данным ведомства, доходы российского бюджета в январе составил 1,35 трлн рублей. Нефтегазовые доходы сократились на 46% и составили 426 млрд рублей. Это связано со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа.
Ненефтегазовые доходы составили 931 млрд рублей, упав за год на 28%. Это объясняется сокращением поступлений внутреннего НДС и налога на прибыль. Отмечается, что показатели бюджета "соответствует динамике, заложенной при формировании закона о бюджете".
Расходы бюджета составили 3,1 трлн рублей, показав увеличение на 59%. По оценке Минфина, это связано "с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам". Как отмечает Bloomberg, дефицит бюджета в январе оказался наиболее существенным с 1998 года. Рост расходов, по оценке агентства, связан с войной в Украине.
Forbes сообщает, российский Минфин в январе впервые продал золото (3,6 тонны) из Фонда национального благосостояния для покрытия дефицита бюджета. Также власти реализовали 2,3 млрд юаней. В общем сложности это принесло бюджету 38,5 млрд. При этом объем ФНБ за январь вырос на 373 млрд рублей и составил 10,8 трлн рублей.
- Страны Евросоюза ввели потолок цен на российскую нефть в начале декабря 2022 из-за вторжения в Украину. Спустя две недели они также ввели потолок цен на поставки газа, который начнет действовать с середины февраля. Максимальная цен на нефть будет составлять 60 долларов за баррель. В первую неделю действия ценового потолка и запрета на поставки российской нефти по морю экспорт из России снизился на 54% Ограничение цен на российскую нефть стало частью очередного пакета санкций в ответ на вторжение России в Украину. Кроме того, Россия потеряла часть европейского рынка трубопроводного газа из-за приостановки проектов "Ямал-Европа" и "Северный поток-1".
- Президент России Владимир Путин в ответ запретил поставки российской нефти и нефтепродуктов странам, которые используют потолок цен.
Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило четыре тысячи
В Турции в результате мощного землетрясения, которое произошло на юго-востоке страны 6 февраля, погиб 2921 человек. Об этом сообщил глава турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Юнус Сезар. 15 834 человека получили ранения. Из-под завалов удалось спасти 7 840 человек.
В Сирии в результате землетрясения погибли не менее 1400 человек, около около трёх с половиной тысяч ранены, пишет Reuters со ссылкой на последние данные правительства Башара Асада и спасателей, которые работают на неподконтрольных Дамаску территориях.
Разрушены тысячи домов, пострадали десятки городов. Ведутся спасательные работы.
Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил в стране неделю траура по погибшим в результате землетрясения.
Произошедшее утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,8 – сильнейшее в Турции в XXI веке. Эрдоган оценил его как крупнейшее стихийное бедствие в стране с 1939 года, когда также произошло мощное землетрясение. Днём в понедельник последовал ещё один подземный толчок магнитудой 7,7 примерно в том же районе. Подземные толчки были зафиксированы и в соседних странах – Грузии, Армении, Ливане, Иране.
Утром 7 февраля в центральной части Турции было зафиксировано уже третье за последние сутки землетрясение магнитудой 5,3 .
В Сирии пострадали как районы под контролем официального Дамаска, так и территория под контролем поддерживаемой Турцией вооружённой оппозиции. В обеих частях страны погибли сотни людей. Серьёзно пострадал город Алеппо, бывший несколько лет назад местом ожесточённых сражений во время его штурма при поддержке российской армии.
По словам Эрдогана, помощь Турции пообещали оказать уже более 45 стран. Среди них Соединённые Штаты. Как сообщили в Белом доме, США направили в страну две команды спасателей по 79 специалистов в каждой. В ночь на 7 февраля в Турцию прибыли больше 100 спасателей из России.
Ряд стран намерены также оказать помощь Сирии, в их числе ОАЭ, Франция, Германия. По сообщению Минобороны России, к спасательным работам привлечены более 300 российских военных из размещённого в стране контингента.
- В турецком городе Кахраманмараш разрушен до основания целый жилой квартал, свидетельствуют фотографии с места событий. Крупные разрушения зафиксированы в Диярбакыре. В соцсетях публикуются фотографии и видео разрушений, на некоторых видео запечатлено обрушение домов в прямом эфире.
- Значительное число зданий обрушилось в Сирии. Сообщается о разрушенных зданиях в сирийских Дамаске и Латакии. Мощные толчки были зафиксированы в Ливане, Ливии, Грузии, Армении и на Кипре.
- В результате землетрясения была разрушена историческая крепость в Газиантепе, возведённая во времена Хеттского царства и перестраивавшаяся во времена Римской империи и Византии. В Сирии повреждена цитадель Алеппо, внесённая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с другими объектами cтарого города.
Новый председатель «Нацдвижения» объявил в партии режим ЧС
«Единое Национальное движение» прекращает работу в парламенте и переходит в режим действий при чрезвычайной ситуации, объявил на брифинге новый председатель ЕНД Леван Хабеишвили.
«Ваша беззаботная жизнь закончилась», - обратился Хаибеишвили к правящей партии после решения Тбилисского суда, оставившего Михаила Саакашвили в заключении. По его словам, у ЕНД нет времени «на игры с «Грузинской мечтой», потому что жизнь третьего президента Грузии под угрозой.
Хабеишвили заявил, что Тбилиси станет центром протеста и сообщил, что завтра ждет в столице представителей партии из регионов для выработки плана действий.
Леван Хабеишвили стал председателем ЕНД в результате внутрипартийных выборов, которые прошли в конце января. Он сменил Нику Мелия, которого оппоненты обвиняли в нерешительности и бездействии в ситуации вокруг Михаила Саакашвили.
В правящей партии Грузии смену лидера самой крупной оппозиционной партии назвали фарсом и утверждают, что ЕНД находится «в стадии самораспада».
Последний опрос общественного мнения показал, что «Грузинская мечта» пользуется доверием 25% избирателей, ЕНД - 6%. При этом 61% участников опроса, проведенного Национально-демократическим институтом США, заявили, что ни одна партия в Грузии в настоящее время не выражает интересы народа.
В Турции объявлена неделя траура по жертвам землетрясения
В Турции объявлена неделя траура по погибшим в результате мощного землетрясения на юго-востоке страны. Об этом вечером в понедельник объявил президент Реджеп Эрдоган. Число жертв трагедии превысило две с половиной тысячи и с каждым часом растет. Более 1500 человек погибли в Турции, более 1000 - в соседней Сирии.
Число раненых превысило 10 тысяч. Разрушены тысячи домов, пострадали десятки городов. Ведутся спасательные работы.
Произошедшее утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,8 - сильнейшее в Турции в XXI веке. Эрдоган оценил его как крупнейшее стихийное бедствие в стране с 1939 года, когда также произошло мощное землетрясение. Днем в понедельник последовал еще один подземный толчок магнитудой 7,7 примерно в том же районе. Подземные толчки были зафиксированы и в соседних странах - Грузии, Армении, Ливане, Иране.
В Сирии пострадали как районы под контролем официального Дамаска, так и территория под контролем поддерживаемой Турцией вооруженной оппозиции. В обоих частях страны погибли сотни людей. Серьезно пострадал город Алеппо, бывший несколько лет назад местом ожесточенных сражений во время его штурма при поддержке российской армии.
По словам Эрдогана, помощь Турции пообещали оказать уже более 45 стран. Среди них Соединенные Штаты. Как сообщили в Белом доме, США направили в страну две команды спасателей по 79 специалистов в каждой. Помощь предложили также Россия и Украина.
Ряд стран намерены также оказать помощь Сирии, в их числе ОАЭ, Франция, Германия. По сообщению Минобороны России, к спасательным работам привлечены более 300 российских военных из размещенного в стране контингента.
- В турецком городе Кахраманмараш разрушен до основания целый жилой квартал, свидетельствуют фотографии с места событий. Крупные разрушения зафиксированы в Диярбакыре. В соцсетях публикуются фотографии и видео разрушений, на некоторых видео запечатлено обрушение домов в прямом эфире.
- Значительное число зданий обрушилось в Сирии. Сообщается о разрушенных зданиях в сирийских Дамаске и Латакии. Мощные толчки были зафиксированы в Ливане, Ливии, Грузии, Армении и на Кипре.
- В результате землетрясения была разрушена историческая крепость в Газиантепе, возведенная во времена Хеттского царства и перестраивавшаяся во времена Римской империи и Византии. В Сирии повреждена цитадель Алеппо, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с другими объектами cтарого города.
Сервис Radarbox зафиксировал личный самолет Кадырова на Мальдивах
Авиалайнер Airbus ACJ319 с бортовым номером RA-73417, который принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову, был зафиксирован радарами на Мальдивах. Самолет провел там минимум три дня.
Как следует из данных сайта Radarbox, который отслеживает авиарейсы по всему миру, 1 февраля частный борт вылетел из Грозного и приземлился в Москве. На следующий день он приземлился в столице Мальтийской республики Мале. Спустя еще трое суток самолет Кадырова был замечен уже в районе Махачкалы.
Находился ли при этом на борту сам глава Чечни - неизвестно. Однако как отмечают СМИ, в течение того времени, что самолет Кадырова был на Мальдивах, политик не появлялся в публичном поле.
Ранее Кадыров неоднократно выступал с критикой граждан России, которые во время войны покидают пределы страны. При этом, как отмечает издание Кавказ.Реалии, в данный момент за границей, в Таиланде, находится и 16-летний сын главы Чечни Эли Кадыров.
- О личном самолете Рамзана Кадырова стало известно в 2018 году, когда российский поп-исполнитель Тимати опубликовал в своих соцсетях фотографию салона лайнера и сообщил, что он принадлежит его «брату», подразумевая главу Чечни. Вскоре Тимати удалил публикацию. Спустя два года самолет сменил регистрацию и бортовой номер, однако продолжил летать за границу, несмотря на закрытое авиасообщение. Чаще всего - в Объединенные Арабские Эмираты, где, по данным журналистов, находится элитная вилла Кадырова стоимостью около 7 миллионов долларов. Стоимость же его бизнес-джета оценивается примерно в 80 миллионов долларов.
Хачапуридзе: Поскольку закон в Грузии мертв, мы будем обращаться в ЕСПЧ
По заявлению защитника третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Шалвы Хачапуридзе, адвокаты обжалуют решение судьи Тбилисского городского суда Георгия Аревадзе в Европейском суде по правам человека.
По его же словам, сегодня судья принял политическое решение.
«Разумеется, мы ожидали этого решения. Я даже представить себе не мог, что наш суд примет другое решение. К сожалению, в Грузии сформировалась судебная система, служащая той или иной политической силе – естественно, правящей силе…
На последних судебных заседаниях стало ясно, что судья был предвзятым и защищал права Пенитенциарной службы, однако его решение ждет весьма серьезное испытание через несколько дней. Поскольку закон в Грузии мертв, мы, естественно, обратимся в Европейский суд по правам человека», - приводит слова Хачапуридзе «ИнтерпрессНьюс».
- Сегодня, 6 февраля, Тбилисский городской суд отказался отсрочить исполнение приговора по делу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Решение огласил судья Георгий Аревадзе, тем самым не удовлетворив ходатайство адвокатов Саакашвили.
Суд отказался отсрочить исполнение приговора по делу Саакашвили
Тбилисский городской суд отказался отсрочить исполнение приговора по делу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает «ИнтерпрессНьюс». Решение огласил судья Георгий Аревадзе, тем самым не удовлетворив ходатайство адвокатов Саакашвили.
Решение судьи вызвало недовольство родственников и сторонников бывшего президента.
На сегодняшнем заседании стороны произнесли заключительные речи, после чего судья огласил решение.
Представители пенитенциарной службы не согласились с ходатайством адвокатов Саакашвили и, как заявил юрист Ника Абрамишвили, ходатайство не должно быть удовлетворено. По словам Абрамишвили, представленное суду заключение не содержало достоверной информации о тяжести болезни осужденного Михаила Саакашвили и не могло служить основанием для отсрочки отбывания наказания.
Со своей стороны, адвокаты сегодня призвали судью удовлетворить их ходатайство и вынести справедливое решение. Шалва Хачапуридзе напомнил Георгию Аревадзе, что спасение жизни третьего президента находилось в руках судьи. По пояснению адвокатов, судья своим решением мог сыграть историческую роль и заложить основу для большого примирения.
Исходя из состояния здоровья, Михаил Саакашвили ни на заседании, ни на оглашении решения не присутствовал, даже дистанционно.
- С ходатайством об отсрочке или освобождении от наказания бывшего президента Грузии в суд обратились адвокаты Саакашвили. Данное ходатайство судья Георгий Аревадзе рассматривал около двух месяцев.
Посольство Грузии в Турции сообщает о гибели еще одного гражданина страны
Посольство Грузии в Турции распространяет сообщение о гибели второго гражданина страны, в результате землетрясения.
«В Антакье погиб еще один гражданин Грузии - О.К., о смерти которого сообщил очевидец. Дипломатические представительства Грузии работают в круглосуточном режиме с целью получения информации о гражданах Грузии в Турции и оказания им помощи. Посольство находится на связи с семьей жертвы, а также с соответствующими структурами Турции», - заявили в посольстве Грузии.
Ранее сообщалось о 10-ти пропавших гражданах Грузии, которые находились в зоне бедствия. Со слов посла Георгия Джанджгава, большинство из них найдены, пишет SOVA.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили распорядился в связи с землетрясением в Турции направить соответствующую технику и спасателей для участия в спасательных мероприятиях.
Ника Абрамишвили: Ходатайство адвокатов Михаила Саакашвили не должно быть удовлетворено
По заявлению представителя Пенитенциарной службы Ники Абрамишвили, ходатайство адвокатов третьего президента Грузии Михаила Саакашвили не должно быть удовлетворено, пишет «ИнтерпрессНьюс».
В частности, как отметил он в своем заключительном слове в суде, представленный отчет не содержит достоверной информации о тяжести болезни осужденного Михаила Саакашвили и не может служить основанием для отсрочки отбывания наказания.
«Оценивая показания, мы приходим к однозначному выводу, что упомянутое заключение не может служить основанием для отсрочки отбывания наказания осужденного… С самого начала целью лиц, проводивших экспертизу, было представить факт пыток, жестокого обращения и нахождения осужденного в ненадлежащих условиях, и на основании этого ухудшение состояния его здоровья, как жертвы пыток и бесчеловечного обращения.
Однако лишь необоснованное и неаргументированное заключение экспертов, представленное без каких-либо доказательств, не может считаться достаточным доказательством для установления факта тяжелого заболевания осужденного. Необоснованная аргументация специалистов центра «Эмпатия» о том, что современные гайдлайны не предусматривают определение тяжести заболевания экспертами на основании соответствующих доказательств и что без каких-либо клинико-лабораторных исследований можно определить тяжесть болезнь, не должно быть принято во внимание судом», - отмечает Абрамишвили.
- Власти Грузии продолжают настаивать, что разговоры о критическом состоянии Саакашвили - часть пиар-кампании, а сам он симулирует.
- Процессы, связанные с ходатайством, проходили около двух месяцев.
- Ранее Украина призвала власти Грузии передать его для продолжения лечения.
- 4 февраля международная организация Freedom House призвала власти Грузии предоставить третьему президенту страны Михаилу Саакашвили доступ к надлежащему лечению.
Югоосетинская сторона освободила ранее задержанного гражданина Грузии
Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщает об освобождении незаконно задержанного представителями властей самопровозглашенной республики Южная Осетия гражданина Грузии. Гела Иобашвили ранее был задержан в районе села Переви Сачхерского муниципалитета, он уже находится на территории, подконтрольной центральным властям, пишет SOVA.
«Для немедленного освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии активно использовался как механизм «горячей линии», так и все другие инструменты, находящиеся в распоряжении центральных властей.
Вопрос освобождения Гелы Иобашвили из незаконного заключения регулярно обсуждался в формате Механизма предотвращения и реагирования на инциденты, информация предоставлялась сопредседателям международных дискуссий в Женеве и международным партнерам. Ответственность за все деструктивные действия, совершенные в оккупированных районах Грузии и вдоль линии оккупации, лежит на оккупационной власти.
Центральное правительство совместно с международными партнерами продолжает активную работу по освобождению всех незаконно заключенных на оккупированных территориях граждан Грузии», - говорится в сообщении СГБ.
Трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан на территории Турции не поврежден
Экспорт нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан продолжается, несмотря на землетрясение в Турции, сообщили в бакинском офисе компании bp в ответ на запрос агентства Trend.
В то же время на терминале Джейхан операции по загрузке танкеров на терминале Джейхан временно приостановлены оператором трубопровода БТД в Турции (Botaş International Anonim Şirketi (BIAS).
Из 1768 километров трубопровода 1 076 километров проходит по территории Турции, 443 километра пролегают через территорию Азербайджана, 249 километров – Грузии, По трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан с начала коммерческих поставок в 2006 году до конца 2022 года было транспортировано 5 250 танкерами более 4 миллиардов баррелей нефти, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В 2022 году по трубопроводу было поставлено на мировые рынки свыше 224,4 миллиона баррелей сырой нефти.
Южная Осетия присоединится к Конвенции о запрете биологического оружия
Южная Осетия присоединится к Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении от 16 декабря 1971 года. Соответствующее решение было принято на сессии парламента самопровозглашенной республики сегодня, 6 февраля.
Проект закона на рассмотрение парламента вынес председатель комитета по внешней политике и межпарламентским связям Заза Дриаев.
Глава комитета Заза Дриаев напомнил, что на заседании комитета 29 ноября 2022 года рассматривался вопрос об обращении палат Федерального Собрания РФ к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.
Принятый законопроект будет направлен югоосетинскому президенту Алану Гаглоеву для подписания и опубликования, сообщает информагентство «Рес».
Парламентские выборы 2024 в Грузии будут преимущественно электронными
В 2024 году почти 90% избирателей примут участие в выборах в парламент Грузии с использованием электронных технологий. Информацию об этом распространяет Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии, пишет «ИнтерпрессНьюс».
По их же сообщению, на тех избирательных участках, где технологии не будут использоваться, бюллетени оцифруют. Соответствующее решение Центральная избирательная комиссия приняла на состоявшемся сегодня, 6 февраля, заседании, и своим постановлением определила избирательные участки, на которых в 2024 году будут проведены выборы с использованием электронных средств.
Вместе с тем, зампредседателя ЦИК Георгий Сиоридзе сказал о важности принятого решения.
«Лично для меня это было очень важное решение. Я боролся за это еще тогда, когда не был членом избирательной администрации. С другой стороны, сегодняшнее заседание было важным и потому, что политические партии уже будут знать новую географию за полтора года раньше, что позволит им адекватно спланировать все мероприятия, необходимые для парламентских выборов 2024 года», - заявил Сиоридзе.
По словам же члена ЦИК Иване Норакидзе, это решение будет способствовать повышению доверия избирателей к избирательному процессу.
«Медиазона»: вторая волна вербовки в «ЧВК Вагнера» идет со скрипом
Вербовщики «ЧВК Вагнера» начиная с декабря прошлого года по второму разу объезжают российские колонии, предлагая заключенным воевать в Украине в обмен на освобождение. Об этом пишет «Медиазона», опубликовавшая большой материал о второй волне вербовки. Как утверждает издание, в этот раз заключенных в ряды «ЧВК Вагнера» вступает значительно меньше, чем летом и осенью, когда, по оценкам, из колоний на войну отправились десятки тысяч заключенных.
Как отмечает «Медиазона», теперь вербовка заключенных производится «не так торжественно», как в первый раз: «вся колония больше не выстраивается на плацу, а сам Евгений Пригожин больше не прилетает на вертолете - обходятся вербовщиками рангом пониже». Как утверждают источники издания в колониях, завербовать удается в разы меньше людей, чем летом, в том числе и потому, что как новостные сообщения с фронта, так и разговоры с завербованными бывшими заключенными убедили многих, что риск гибели на войне очень высок, а помилование не гарантировано. «Медиазона» приводит слова одного из заключенных, который ссылается на свой разговор с воевавшим под Бахмутом бойцом ЧВК. «Говорил, что 20% живые из тех, которые отсюда уехали», - утверждает заключенный.
Как пишет «Медиазона», основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин и его подчиненные начали кампанию, призванную убедить заключенных все же ехать на войну - в частности, подчеркивая, что первая группа завербованных уже получила помилование и вернулась домой.
Сколько человек было завербовано на войну из российских колоний, достоверно не известно. ФСИН сообщала о сокращении числа заключенных в прошлом году почти на 30 тысяч человек. К началу февраля «Медиазона» смогла подтвердить гибель 567 завербованных заключенных - реальные цифры могут быть существенно большими.
О второй волне набора в «ЧВК Вагнера» ранее писали например, правозащитник и бывший политзаключенный Иван Асташин, а также издание «Верстка» и ряд телеграм-каналов.
- «ЧВК Вагнера» – неофициальное российское вооруженное подразделение, которое не относится к Минобороны России или другим государственным структурам. Бойцы «ЧВК Вагнера» участвуют в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Наемников подозревают в совершении многочисленных военных преступлений.
- Минобороны России - после прямого призыва Пригожина - один раз упоминало его в своих сводках, сообщая о взятии Соледара в Донецкой области. Как правило, в сводках ЧВК фигурирует как отряды неких добровольцев. Известно, что «ЧВК Вагнера» играет важную, а по словам Пригожина - главную роль в штурме города Бахмут.
- С весны 2022 года в СМИ стала появляться информация о том, что «ЧВК Вагнера» вербует заключенных в российских колониях для участия в войне с Украиной в обмен на помилование. Как это оформляется юридически, до сих пор неизвестно. Кремль заявил, что эта информация засекречена.
- Верховная рада Украины в понедельник признала «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина международной преступной организацией. Ранее такое же решение приняла администрация США. Британские СМИ писали, что Лондон рассматривает вопрос о признании организации террористической - что приравняло бы ее к таким структурам, как «Аль-каида» или «ИГ».
Югоосетинский Верховный суд возглавил Виталий Джиоев
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия на заседании сессии в понедельник единогласно одобрили кандидатуру Виталия Джиоева на должность председателя Верховного суда.
С назначением на должность Джиоева поздравил спикер парламента Алан Алборов, пожелав ему успехов в работе.
«Думаю, сегодняшнее представление президента, которое мы утвердили единогласно, оправдает наши надежды и народа, и суд всегда будет выносить справедливые и законные решения», - сказал Алборов.
Джиоев заверил депутатский корпус, что будет работать, как всегда, исключительно в рамках закона.
Кандидатуру Джиоева на рассмотрение парламентариев в законодательный орган 23 января внес президент республики Алан Гаглоев. Вопрос был рассмотрен и одобрен комитетами и президиумом парламента.
В конце прошлого года закорган освободил Олесю Кочиеву от занимаемой должности главы Верховного суда республики в связи с истечением срока ее полномочий.
Транскам закрывают для движения транспорта
Дорожное сообщение по Транскавказской автомагистрали будет приостановлено в понедельник, с 17.30, сообщает пресс-служба МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия.
"В связи с ухудшением погодных условий и обильным снегопадом, движение по Транскавказской автомагистрали запрещено с 17:30 для всех видов автотранспортных средств в обоих направлениях, до особого распоряжения", - говорится в сообщении пресс-службы.
Транскам - единственная автомобильная дорога, связывающая Россию с Южной Осетией. Ее протяженность составляет 164 км, основная часть маршрута проходит по высокогорью.
Аслан Бжания выразил соболезнования президенту Сирии, абхазский МИД – турецкому народу
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания выразил соболезнования президенту Сирии Башару Хафез аль - Асаду в связи с землетрясением.
В тексте, который публикует агентство «Апсныпресс», говорится:
«С глубокой болью и печалью в Республике Абхазия узнали о катастрофических последствиях землетрясения, произошедшего в северо-западных провинциях Сирийской Арабской Республики. В это тяжелое для Вашей страны время от народа Абхазии и от себя лично хочу выразить слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, и пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим».
В свою очередь глава МИДа самопровозглашенной республики Инал Ардзинба выразил соболезнования турецкому народу:
«В Республике Абхазия с глубокой скорбью и сопереживанием восприняли новость о землетрясении в юго-восточных провинциях Турции, результатом которого стали многочисленные человеческие жертвы и масштабные разрушения. В этот тяжелый час выражаем искренние слова соболезнования и поддержки семьям погибших, многочисленной абхазской диаспоре в Турции и всему турецкому народу. Желаем скорейшего выздоровления всем раненым».
Сегодня же агентство "РЕС" сообщило, что министр иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия Ахсар Джиоев направил ноту соболезнований министру иностранных дел и по делам эмигрантов Сирийской Арабской Республики г-ну Фейсалу аль-Микдаду в связи с трагическими последствиями землетрясения в САР.
- Сирийская Арабская Республика признала независимость Абхазии и Южной Осетии в мае 2018 года. 6 октября 2020 года в Дамаске состоялось торжественное открытие абхазского посольства. В мае 2021 года Сирию посетил абхазский президент Аслан Бжания.
Власти Грузии объяснили, к чему могли привести прямые санкции против России
Представители властей Грузии сегодня прокомментировали требования оппозиции о введении прямых санкций против России и заявили, что ограничение торговли и въезда для россиян нанесло бы непоправимый ущерб грузинской экономике.
«Мы помним, как оппозиция и отдельные гражданские активисты подняли шум с призывом закрыть границы Грузии, ввести визовый режим, прекратить торговлю… Недавно был опубликован анализ, который показал, что если бы грузинское правительство это сделало, то Грузия сегодня имела не увеличение, а падение экономического роста на 10%», — цитирует спикера парламента Шалву Папуашвили агентство «Грузия Online».
По словам Папуашвили, власти Грузии не могут допустить коллапса экономики, резкого роста цен и закрытия предприятий, так как у нее «нет зонтика экономической солидарности Евросоюза, который защитил бы в этом случае различными субсидиями».
Папуашвили призвал всех «задуматься о том, куда ведет грузинская оппозиция и некоторые неправительственные организации». Он добавил, что Грузия соблюдает международные санкции и «до конца выполняет это обещание».
Фактически то же самое заявил замминистра финансов Михаил Дундуа. По его словам, введение Грузией прямых санкций против России – это введение санкций против самих себя.
«Представьте ситуацию, когда Грузия могла ввести санкции. Легко понять, что Грузия не может ввести такие санкции против России, которые окажут на нее существенное негативное влияние», – сказал Дундуа в эфире телеканала Imedi.
Также он сказал, что МВФ в 2022 году прогнозировал Грузии нулевой рост экономики в трех кварталах из-за ситуации на Украине, но показатель в итоге составил 10,1% за год.
Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 2000
В Турции днём 6 февраля зафиксированы два мощных землетрясения – магнитудой 7,8 утром, и магнитудой 7,6 в районе обеда. Землетрясения привели к многочисленным жертвам и разрушениям на юго-востоке Турции, а также на севере соседней Сирии. Общее число жертв по состоянию на 18.00 мск превысило 2 тысячи и, по оценкам местных чиновников, будет расти.
Число жертв землетрясений почти достигло 1500 в Турции и 800 в Сирии.
Первое землетрясение президент Турции Реджеп Эрдоган назвал сильнейшим с 1939 года. В Турции пострадали не менее 10 крупных городов, разрушены не менее 1700 домов. В турецком городе Кахраманмараш разрушен до основания целый жилой квартал, свидетельствуют фотографии с места событий. Крупные разрушения зафиксированы в Диярбакыре. В соцсетях публикуются фотографии и видео разрушений, на некоторых видео запечатлено обрушение домов в прямом эфире.
Значительное число зданий обрушилось в Сирии. Сообщается о разрушенных зданиях в сирийских Дамаске и Латакии. Мощные толчки были зафиксированы в Ливане, Ливии, Грузии, Армении и на Кипре.
В результате землетрясения была разрушена историческая крепость в Газиантепе, возведённая во времена Хеттского царства и перестраивавшаяся во времена Римской империи и Византии. В Сирии повреждена цитадель Алеппо, внесённая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с другими объектами cтарого города.
Помощь Турции в ликвидации последствий землетрясений предложили 45 стран, Евросоюз и НАТО, сообщил Эрдоган. Среди них – США, Россия и Украина. Несколько стран мира, включая Россию, Германию, Францию и Иран, предложили свою помощь Дамаску.
- По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, центр первого землетрясения находился на глубине двадцати километров вблизи города Газиантеп с населением больше одного миллиона человек. Второе произошло на глубине около 10 километров, к югу от города Эльбистан. Оба города находятся на юге Турции.
Норвегия объявила пятилетний план помощи Украине на 7 млрд долларов
Правительство Норвегии разработало пятилетний план помощи Украине объёмом в 75 миллионов крон - это более семи миллиардов долларов. По словам премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре, каждый год Украина будет получать транш в 15 миллиардов крон. В 2023 году половина этой суммы пойдёт на покрытие военных нужд, вторая половина - на гуманитарную помощь.
Стёре заявил агентству Reuters, что это крупнейшая в истории Норвегии программа помощи другой стране. Он также сказал, что финансирование будет распределяться соответственно приоритетам, обозначенным украинским правительством, но не обязательно переводиться именно государственным инстанциям, чтобы избежать угрозы коррупции. Так, транши на гуманитарные нужды могут поступать напрямую организациям, работающим в этой области.
План предстоит утвердить парламенту Норвегии в ближайшие недели. Главная оппозиционная партия в парламенте - Консервативная, - уже заявила, что поддержит проект.
- Норвегия - второй по значимости (после России) производитель нефти в Европе. В 2022 году она стала крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз после того, как поставки российского газа сократились практически до нуля. Поступления в Национальный фонд благосостояния Норвегии от экспорта энергоносителей составили в прошлом году 108 миллиардов долларов, почти в три раза перекрыв прошлый рекорд 2008 года.
Гражданка Грузии погибла в результате землетрясения в Турции
В результате землетрясения в Турции погибла гражданка Грузии, сообщает МИД Грузии. По информации ведомства, дипмиссия Грузии находится на связи с членами семьи погибшего и соответствующими структурами Турции.
«В посольство Грузии в Турецкой Республике поступила информация о гибели гражданки Грузии Н.З. в городе Антакья в результате землетрясения. Дипломатическая миссия Грузии находится на связи с членами семьи погибшего, а также с соответствующими ведомствами Турции», — говорится в сообщении МИД Грузии.
Ранее было объявлено о распоряжении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в связи с землетрясением в Турции направить соответствующую технику и спасателей для участия в спасательных мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства.
К борьбе с последствиями землетрясения в Турции будут привлечены сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Правительство Грузии направит в Турцию оборудование и спасателей, МИД открыл "горячии линии"
По распоряжению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, в связи с землетрясением в Турции правительство страны в ближайшие часы направит соответствующую технику и спасателей для участия в спасательных мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства.
К борьбе с последствиями землетрясения в Турции будут привлечены сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
В связи с землетрясением в Турции МИД Грузии публикует номера "горячих линий" посольства и генеральных консульств страны в Стамбуле и Трабзоне.
Граждане Грузии в Турции имеют возможность обращаться в:
- Посольство Грузии в Анкаре +905336903040; +905392208280
- Генеральное консульство в Стамбуле +905418184400
- Генеральное консульство в Трабзоне +905413262226
Министерство иностранных дел Грузии и дипломатические миссии Грузии еще раз выражают глубокую скорбь в связи с произошедшим и выражают солидарность с правительством и населением Турции», — говорится в сообщении МИД.
В Украине сообщили о подготовке российского наступления в Луганской области
Российская армия стягивает резервы и военную технику в Луганскую область Украины, чтобы начать наступление на западе региона после 15 февраля. Об этом в эфире телеканала "Белсат" сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Ту же дату газете Financial Times передал анонимный источник, названный советником украинской армии.
По словам Гайдая, в Луганской и Донецкой областях Украины замечена передислокация российской техники, в Луганской области российская армия стягивает резервы и экономит снаряды. Financial Times пишет, что наступление может начаться на западе Луганской области в районе Кременной и Лимана — двух городов, уже захватывавшихся российской армией, но отбитых в ходе осеннего контрнаступления.
4 февраля Генштаб Украины сообщал, что в районе Кременной отражена попытка российского наступления. Москва все эти сообщения не комментировала. Пророссийские источники, в свою очередь, уже больше недели сообщают, что попытки наступления в этом районе ведёт украинская армия.
Вечером 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что российская армия в феврале попытается "отыграться за прошлые поражения". В тот же день министр обороны страны Алексей Резников заявил, что украинская армия ожидает возможного наступления России к годовщине вторжения 24 февраля.
Форум