Власти Латвии рассматривают вопрос о лишении гражданства Петра Авена

Органы безопасности Латвии проводят оценку того, есть ли основания для лишения латвийского гражданства российского бизнесмена, совладельца Альфа-Банка Петра Авена, попавшего после российского вторжения в Украину в санкционный список Евросоюза. Об этом в понедельник сообщают латвийские СМИ и агентство Bloomberg.

Информацию подтвердили в МВД Латвии. Сообщается, что проверка идёт уже некоторое время и в настоящее время ожидается заключение служб безопасности.

В апреле прошлого года Сейм Латвии принял поправки к закону о гражданстве, позволяющие лишать латвийского гражданства лиц, у которых есть паспорт другой страны и которые оказывали какую-либо поддержку странам и лицам, "совершившим действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств" – речь идёт о российской агрессии против Украины.

Авен получил гражданство Латвии в 2016 году – он имел на это право, поскольку его дед был этническим латышом, а сам он успешно сдал языковой экзамен. В 2012 году миллиардер был награжден латвийским орденом Трёх звезд. После вторжения России в Украину орденский капитул постановил лишить Авена ордена.

В санкционный список ЕС и Великобритании Авен попал как "близкий к Владимиру Путину олигарх". Сам он возражает против такой характеристики и оспаривает санкции в суде. Авен, несмотря на санкции, продолжает жить в Великобритании.