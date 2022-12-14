Власти РФ планируют ввести запрет на работу из-за границы для части россиян

Третий день непризнанная Нагорно-Карабахская республика находится в блокаде: азербайджанская сторона продолжает «экологическую акцию протеста» в Лачинском коридоре, в районе Шуши, фактически перекрыв единственную дорогу, соединяющую Карабах с Арменией и внешним миром. Кроме того, уже почти сутки в Карабахе прекращено газоснабжение: 120 тысяч жителей остались без отопления, все отапливаемые газом учебные заведения с сегодняшнего дня не работают, сообщает Радио Азатутюн.

«Мы не знаем, как долго это будет продолжаться, мы ввели режим экономии, режим экономии в том числе для правительства», - заявил госминистр Карабаха Рубен Варданян.

Госминистр Карабаха утром заявил, что топливо в первую очередь будет предоставляться только службе скорой помощи, общественному транспорту и спецслужбам. В Карабахе уже возникла нехватка бензина, дизельного топлива, сжиженного и сжатого газа.

Азербайджанская сторона в марте этого года также перекрыла входящий в Нагорный Карабах газопровод, который местами проходит по территории, перешедшей под контроль Азербайджана. Сегодня «Азеригаз» выступил с заявлением о том, что Баку не имеет отношения к прекращению газоснабжения.

С сегодняшнего дня жители Степанакерта перешли на использование дровяных печей.

В правительстве Карабаха сейчас идут обсуждения о том, как в нынешней ситуации позаботиться о первоочередных потребностях людей. Это не только вопросе отопления, многие цеха, в том числе большая часть цехов по выпечке хлеба, работают на газе. На данный момент Карабах из внешнего мира ничего получить не может, он находится в блокаде уже 53 часа.