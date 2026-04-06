Власти РФ подтвердили гибель генерала Отрощенко при крушении Ан-26

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что среди погибших в результате крушения военно-транспортного самолета Ан-26 2 апреля в аннексированном Крыму был командующий 45-й армией ВВС и ПВО Северного флота Александр Отрощенко. Ранее о гибели генерала писала Русская служба Би-би-си со ссылкой на источники.

Самолет Ан-26 упал 31 марта в районе села Куйбышево. По данным Минобороны, в результате крушения погибли 29 человек – шесть членов экипажа и 23 пассажира. В ведомстве утверждают, что «поражающего воздействия по самолету не было», предварительная причина крушения – «техническая неисправность».

По данным телеграм-канала «Досье шпиона», вместе с Отрощенко погибли шесть офицеров штаба Северного флота – воинской части №45625 в Североморске.

Отрощенко возглавлял смешанный авиационный корпус Северного флота с 2024 года. До этого он командовал морской авиацией Черноморского и Северного флотов, а также 45-й армией ВВС и ПВО Северного флота. В 2019 году ему присвоили звание генерал-лейтенанта.

Согласно подсчетам «Медиазоны» и Русской службы Би-би-си, Отрощенко – 14-й российский генерал, погибший с начала полномасштабной войны России против Украины, и пятый генерал-лейтенант.