Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели двух женщин в результате обстрела дороги в посёлке Маслова Пристань Шебекинского городского округа. Ещё два человека получили ранения. Губернатор обвинил в обстреле Вооруженные силы Украины.

Гладков утверждает, что осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили.

«В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте. Во второй машине есть двое пострадавших. У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки, у второго – осколочные ранения нижних конечностей», – написал Гладков.

Между тем в легионе «Свобода России» утверждают, что в автомобиль с гражданскими выстрелили российские военные, «приняв его за машину с нашей диверсионной группой».

Ранее власти граничащих с Украиной Белгородской, Брянской и Курской областей заявили, что ночью и утром их регионы атаковали беспилотники. Впервые за последнее время об этом сообщил также глава Смоленской области, которая граничит с Беларусью.

«Сегодня около трёх часов ночи в деревне Пересна Починковского района и в деревне Дивасы Смоленского района двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были атакованы объекты топливно-энергетического комплекса. Жертв и пострадавших нет. Критических повреждений и пожаров тоже нет», – написал в телеграм-канале врио губернатора Смоленской области Василий Анохин.

Как утверждает «База», дроны-камикадзе атаковали нефтеперерабатывающую и газораспределительную станции. Один беспилотник взорвался на территории нефтеперерабатывающей станции «Транснефти», в результате была повреждена водяная ёмкость пожаротушения. Спустя полчаса ещё один дрон атаковал газораспределительную станцию, повредив административное здание, пишет телеграм-канал.

Глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что минувшей ночью рядом с Курском системой ПВО сбито несколько беспилотников. По его словам, пострадавших в результате атаки дронов нет, повреждения получили подъезд многоэтажного дома и еще несколько частных домов.

Власти Брянской области утверждают, что утром ВСУ обстреляли два села. Никто не пострадал, во втором селе загорелся жилой двухквартирный дом. Украинские военные не комментировали эти сообщение.

Глава Калужской области, где накануне уже находили упавший дрон, сообщил, что сегодня утром в лесу упал «неопознанный объект», в результате чего произошёл взрыв. Никто не пострадал, объекты экономики и жилые дома не повреждены, заявил Владислав Шапша.

Граничащие с Украиной Белгородская, Брянская и Курская области подвергаются регулярным обстрелам. Российские власти обвиняют в них ВСУ. Украинская сторона обстрелы не комментирует.