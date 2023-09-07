Власти РФ сообщили о сбитых дронах в Ростове, Брянске и под Москвой

Власти нескольких российских регионов сообщили об атаках беспилотников ночью 7 сентября.

Один из двух сбитых в Ростовской области беспилотников упал в центре Ростова-на-Дону, в районе дома 42 по улице Пушкинская. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

По его словам, пострадал один человек, который отказался от госпитализации, повреждены фасады и выбиты стёкла в трёх зданиях, а также несколько автомобилей. На месте падения дрона введен режим ЧС.

Российские телеграм-каналы публикуют видео взрыва и пожара и отмечают, что место падения дрона в центре Ростова находится напротив штаба Южного военного округа. Фото сильно поврежденных при падении дрона автомобилей и фасадов домов около штаба ЮВО в Ростове опубликовало и государственное агентство ТАСС.

С декабря прошлого года Владимир Путин регулярно приезжает в этот штаб в ходе так называемых поездок в зону «спецоперации». В последний раз, согласно сообщениям Кремля, Путин посетил штаб ЮВО 19 августа.

23–24 июня военные объекты в Ростове-на-Дону, включая штаб Южного военного округа, были захвачены наёмниками ЧВК «Вагнер».

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО сбили беспилотник в Раменском городском округе Московской области. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков, по предварительным данным, нет, добавил Собянин.

Телеграм-канал «Мэш» сообщает, что обломки дрона упали в городе Раменское недалеко от аэропорта «Жуковский», и публикует фото и видеозаписи с места событий. По информации издания, окна в близлежащих домах выбило взрывной волной.

Утром в Москве вводились ограничения на полёты, сейчас московские аэропорты работают в обычном режиме.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, 7 сентября над регионом сбили три беспилотника. Один из дронов упал в центре Брянска, два других сбили на подлёте к городу. Пострадавших нет.

«В результате падения обломков БПЛА частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей», — написал губернатор в телеграме.

Министерство обороны России обвиняет в атаках Украину. Киев такие удары оперативно не комментирует.