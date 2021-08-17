Российские власти выделят ещё 7 млрд рублей на "духовно-нравственный" контент

Правительство России выделит ещё 7 миллиардов рублей из резервного фонда на производство контента, направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей у молодежи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы Федерального казначейства. До сих пор в федеральном бюджете на эти цели было заложено 3 миллиарда рублей.

Средства от правительства получит АНО "Институт развития интернета". Эту информацию изданию также подтвердили гендиректор института Антон Ключкин и источник в администрации президента. За счет дополнительных семи миллиардов рублей планируется поддержать не менее 200 интернет-проектов, которые должны быть реализованы до 31 декабря.

Выделенные средства распределят на конкурсе. Ключкин считает, что в нем могут принять участие ВГТРК, "Первый канал", RT, "Яндекс", "Газпром-медиа" и другие "крупные игроки рынка". Правила конкурса утвердит наблюдательный совет под руководством первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко.

Как писал "Коммерсантъ" после зимних акций в поддержку Алексея Навального, тема участия подростков в протестах обсуждается "на самых верхах", поэтому Кремль сейчас намерен активизировать все молодёжные проекты.

В прошлом году в России был принят закон о патриотическом воспитании. Оно призвано формировать у молодежи "чувство патриотизма и гражданственности, уважение к памяти защитников Отечества, прививать бережное отношение к культурному наследию и традициям многонационального народа России".

АНО "Институт развития интернета" (ИРИ)существует с 2015 года. Его основал создатель LiveInternet Герман Клименко при поддержке администрации президента и при содействии других организаций. В 2015 году Путин поручил ИРИ создать программу развития российского интернета. В начале 2020 года в состав соучредителей института вошло министерство образования и науки.