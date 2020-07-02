Российская пропаганда в 4D

Посол США в Грузии считает, что вероятность вмешательства России в парламентские выборы в Грузии велика.

Конкретных доказательств нет, но вероятность крайне высока – так посол США в Грузии Келли Дегнан прокомментировала возможность вмешательства России в ход предстоящих осенью этого года парламентских выборов в Грузии с целью оказать влияние на их результат.

Американский дипломат, выступая на онлайн-конференции GEODEM, организованной Грузинским институтом политики, посвященной вопросам демократии, говорила о проблеме информированности населения в условиях гибридной войны:

«Мы все видели, насколько активна и креативна российская дезинформация, которая вмешивается в очень многие выборы. Грузия, разумеется, является одной из мишеней. США, Великобритания и другие друзья Грузии работают вместе с Тбилиси и помогают ему, чтобы, к примеру, повысилась сознательность населения. Чтобы люди могли отличать дезинформацию от точной, правдивой информации, могли оценивать информацию. Недавно в Грузии была осуществлена кибератака, связанная с российским ГРУ, и мы обязательно должны помнить об этом».

Госпожа Дегнан имела в виду масштабную кибератаку, осуществленную осенью прошлого года на ряд грузинских СМИ, в том числе, на ведущие телекомпании страны.

Еще в 2017 году «Фонд развития медиа» провел исследование, которое выявило: российская пропаганда в основном нацелена на изменение внешнеполитической ориентации Грузии. При этом как основные темы для этого разрабатывались такие:

Вмешательство США во внутриполитические дела Грузии;

Вступление в НАТО как провоцирование России;

Вступление в НАТО как неосуществимая задача.

В следующем, 2018 году, опрос Национального демократического института (NDI) показал самый большой процент неприятия североатлантических устремлений Грузии среди представителей этнических и религиозных меньшинств. Четверть опрошенных тогда назвала этот вектор неприемлемым.

По мнению специалиста по вопросам международной безопасности Звиада Ардзинбая, для Грузии в плане работы российской пропаганды наиболее уязвимыми группами являются как раз этнические меньшинства, жители оккупированных регионов и территорий, прилегающих к ним:

«Российская пропаганда работает по стратегии 4D – Dismiss, Distort, Distract, and Dismay (условно: Отрицание, Искажение, Дезориентация, Запугивание). Дезориентация работает примерно так: в день, когда ловят, например, российских шпионов по делу Скрипалей, в котором все винят Россию, в их Министерстве обороны делают брифинг и поднимают тему лаборатории Лугара. Это определенная стратегия: когда обвиняют тебя, обвини другого в ответ. Существует правда, основанная на факте. Россия же создает пять «альтернативных» сфабрикованных фактов. И, например, какой-нибудь бабушке, которая живет в Гали, непонятно, какие из них сфабрикованы, а какие нет. Людям на оккупированных и прилегающих к ним территориях, видевшим войну, страшно, что она снова придет. Именно эта опасность внедряется российскими телеканалами – опасность начала войны с Россией из-за сближения Грузии с НАТО».

По мнению специалистов, правительство Грузии недостаточно использует имеющиеся ресурсы для противодействия российской пропаганде. В частности, говоря о североатлантических устремлениях страны, руководство не взаимодействует по этой теме с обществом. Жителям Грузии не объясняется, например, что делают грузинские солдаты в Афганистане, почему это важно для страны, за что они погибают.

Несмотря на то что в стратегии коммуникации на 2017-2020 гг. Минобороны Грузии большое внимание уделяется противодействию «мягкой силе», которая направлена на ослабление государственных институтов и дискредитацию евроатлантического курса, до сегодняшнего дня никаких внятных шагов на этом направлении сделано не было. Включая один из основных пунктов: коммуникацию с этническими меньшинствами на понятном для них языке.

Представитель грузинского офиса международной правозащитной организации Transparency International Мамука Андгуладзе считает, что бороться с российской пропагандой путем запрета российских телеканалов или интернет-ресурсов не выход:

«Законодательный запрет ретрансляции российских телеканалов - это не панацея. У Грузии по факту отсутствует стратегия борьбы с существующей проблемой. Документ («Стратегия коммуникации») может лежать где-то на полке, но это не значит, что он работает. Согласно законодательству, в Грузии 90% вещания должно быть на государственном языке, то есть грузинском. Но что делает Россия: она начала делать контент на грузинском. А запрещать что-то – очень чувствительный вопрос. Мы исповедуем европейские ценности, а свобода выражения мнения – это фундаментальное право, которое гарантировано всем, и мы не должны ограничивать его с целью защиты государственных интересов. При этом в Грузии активно работают формально не российские, а свои маргинальные грузиноязычные медиа, такие как «Асавал-Дасавали» и «Объектив», активно распространяющие в обществе антизападные и антинатовские настроения».

Большинство экспертов сходятся во мнении, что в Грузии хватает местных СМИ, через которые просачивается российская пропаганда. Хорошим примером является тема лаборатории Лугара, которая с завидным постоянством появляется на повестке дня с легкой руки то российского Минобороны, то российского же МИДа. И рядовому гражданину Грузии порой бывает сложно определить, какая информация из обрушивающегося на него потока является правдивой. Особенно если учесть тот факт, что Москва в последние годы активно продвигает свои нарративы на грузинском языке. И в преддверии выборов вероятность подобных информационных вбросов, по мнению специалистов, увеличивается в разы.