Кадыров снялся в издевательской пародии на президента Украины

Рамзан Кадыров снялся в уничижительно-пародийном ролике на президента Украины. Видео, в котором похожий на Владимира Зеленского актер подписывает "акт о безоговорочной капитуляции Украины" и говорит "Ахмат – сила", глава Чечни опубликовал в своем телеграм-канале. Он назвал ролик "записью из рабочего кабинета" и добавил, что "процедура не обошлась без помощи известных всем пранкеров Вована и Лексуса".

В роли Зеленского в видео снялся блогер Макс Комикадзе. Он начал активно вести свой ютуб-канал в апреле, все его ролики посвящены оскорбительным пародиям на президента Украины. Такие же клипы блогер публикует и на других площадках, в его телеграм-канале в название добавлена буква Z – пропагандистский символ войны России против Украины.

Кадыров неоднократно выступал с угрозами в адрес президента Украины – в его телеграм-канале несколько раз появлялись посты с обращениями к нему.