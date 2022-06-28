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Рамзану Кадырову вручили орден «За заслуги перед стоматологией»
Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили орден "За заслуги перед стоматологией" I степени. Решение о присуждении профессиональной награды приняла Стоматологическая ассоциация России.
О получении ордена Кадыров сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Его вручение было приурочено к открытию нового здания Грозненской стоматологической поликлиники №1.
В ответ Кадыров наградил высшей наградой Чечни – орденом Кадырова – главного врача поликлиники Юнуса Умарова.
Кавказ.Реалии писал о наградах, которые получает Кадыров. Так, у главы Чечни есть медали за укрепление уголовно-исполнительной системы России, за борьбу в сфере прав человека, за вклад в развитие парламентаризма, агропромышленности, законодательства и государственного строительства.
У Кадырова также много статусов. Например, он почетный профессор сразу трех учебных заведений – Исламского университета имени Кунта-Хаджи Кишиева, Современной гуманитарной академии и Чеченского государственного университета. Ученые степени главы Чечни дают ему право читать лекции в вузах, чем он обещал непременно заняться после окончания своего правления республикой.
- В прошлом году Кадыров получил орден "Авиценна" за вклад в развитие здравоохранения и медицинских наук.
- В декабре Кадыров подписал указ о награждении медалью "За заслуги перед Чеченской республикой" своей 21-летней дочери – начальника департамента дошкольного образования Грозного Хадижат Кадыровой.
- В прошлом июле мать Кадырова Аймани отметили региональной наградой, знаком "За отличие в службе ГИБДД I степени".
- Государственный телеканал "Грозный" наградил Рамзана Кадырова премией в 45 тысяч рублей за видео с попугаем.
- Всего у Рамзана Кадырова более трёх десятков официальных правительственных наград, в их числе медаль "За воинскую доблесть" II степени (2000 год), "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени (2006 и 2021 годы), звезда Героя России.
- США внесли Рамзана Кадырова в санкционный список за внесудебные казни, пытки и другие серьезные нарушения прав человека. Санкции распространяются также на его супругу Медни Кадырову и его дочерей Айшат и Карину Кадыровых. Санкции предусматривают, в частности, запрет на въезд в страну и деловые контакты, а также заморозку активов на территории Соединенных Штатов. Ранее в отношении Кадырова были введены экономические санкции.
Другие новости дня
Россия запретила въезд в страну супруге и дочери президента США Байдена
Россия внесла в свой список санкций против США ещё 25 человек, включая членов семьи американского президента Джо Байдена.
"В качестве ответа на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, в "стоп-лист" вносятся 25 американских граждан из числа ответственных за формирование русофобского курса сенаторов, участников так называемой группы "Макфол-Ермак", которая занимается разработкой рекомендаций относительно антироссийских рестрикций, а также членов семьи президента Джо Байдена", - говорится в заявлении МИД России, опубликованном во вторник на сайте ведомства.
В "чёрный список", в частности, попали супруга и дочь президента США Джилл и Эшли Байден.
Также в списке члены Конгресса, сенаторы, бывшие правительственные чиновники, несколько преподавателей университетов, исследователей, философ и политолог Фрэнсис Фукуяма, известный в России прежде всего благодаря его написанной 30 лет назад статье о "Конце истории".
Общее число граждан США, в отношении которых Москва ввела санкции, достигло 1048 человек, отмечает "Интерфакс".
Против России после её вооружённого вторжения на территорию Украины страны Запада, включая США, Великобританию и членов ЕС, ввели шесть пакетов санкций. Среди прочего, под эмбарго в некоторых странах попали российские энергоресурсы. В санкционные списки против российских физических лиц влючены, в частности, связанные с Кремлём олигархи, лично президент Владимир Путин, его дочери, глава МИД России Сергей Лавров и члены его семьи.
Суд в Москве арестовал политика Илью Яшина на 15 суток
Хамовнический суд Москвы арестовал оппозиционного политика Илью Яшина на 15 суток по статье о неповиновении сотрудникам полиции. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Яшин – один из самых известных российских оппозиционеров, который принципиально не покидает Россию и открыто высказывается против войны в Украине. Детали его задержания и арест практически полностью повторяют то, что произошло в апреле с политиком Владимиром Кара-Мурзой. Впоследствии против Кара-Музы возбудили уголовное дело о фейках про российскую армию – он до сих пор находится под арестом.
Илья Яшин был задержан 27 июня во время прогулки в парке центрального московского района Хамовники с журналисткой Ириной Баблоян.
"Гуляли с моим другом Ильей Яшиным в парке, в Хамовниках. Подошли полицейские и увезли Илью непонятно куда", – рассказала Баблоян.
Политика доставили в ОВД Лужники, где он провел ночь – адвоката Вадима Прохорова к Яшину не допустили несмотря на наличие удостоверения и ордера. Позже стало известно содержание рапорта полицейских: они утверждают, что Яшина задержали для проверки документов по ориентировке, на что он "ответил грубым отказом в категоричной форме". Также в рапорте говорится, что Яшин толкал полицейских и хватался за форму.
"Как мне стало известно Илье предъявляют 19.3. Неповиновение. Будто он оскорблял и ругался при задержании! Что было НЕ ТАК", – написала Баблоян.
Уже из зала суда Яшин сообщил, что рапорт составил "полицейский снайпер" Алексей Митрофанкин.
"Я в отделе, кстати, поинтересовался у Митрофанкина, не мешает ли ему офицерская честь так нагло врать и фабриковать материалы", – пишет Яшин. Полицейский ответил, что он прапорщик, и это не офицерская должность.
Во время заседания политик заявил, что считает свое задержание попыткой давления на него накануне начала муниципальной избирательной кампании. "Я не сумасшедший, чтобы провоцировать драку с сотрудниками полиции. Дураков нет, все прекрасно понимают, за что посреди ночи в России задерживают оппозиционных политиков", – передает его слова "Медиазона".
Судья согласился допросить журналистку Ирину Баблоян и приобщить к делу ее фотографии задержания, однако отказался допросить полицейских и посмотреть видео с их регистраторов. На суде Баблоян рассказала, что Яшин не оказывал сопротивление полицейским, а лишь спросил причину задержания. При этом полицейские не представились и не упоминали никакую ориентировку.
Адвокат Яшина высказал предположение, что рапорт мог быть скопирован из другого дела, так как в нем есть женские местоимения. Он также отметил противоречия в утверждениях полицейских: Яшин якобы одновременно хватал и отталкивал сотрудников.
В итоге судья не посчитал показания Баблоян правдивыми, так как она "в дружеских отношениях с Яшиным" и арестовал политика на 15 суток.
После вынесения решения суда Илья Яшин опубликовал текст своего выступления во время заседания. В нем он назвал административное дело "юмористическими" и допустил, что это "пролог к будущему уголовному делу".
- В конце апреля против двух муниципальных депутатов Красносельского района, которым ранее руководил Илья Яшин, возбудили уголовное дело по статье о фейках про российскую армию. Причиной стала запись заседания совета депутатов, на которой депутат Алексей Горинов предложил объявить минуту молчания "в память жертв агрессии в Украине". А его коллега Елена Котёночкина предложила отменить в связи с начавшейся войной мероприятия, посвящённые Дню Победы, Дню детей, Новому году. Горинов был задержан и до сих пор находится под арестом – суд уже начал рассматривать дело против него. Елена Котёночкина покинула Россию и находится в розыске. Самого Яшина допросили по этому делу в качестве свидетеля.
Лидеры G7 предлагают ввести «потолок цен» на российскую нефть
Страны "Группы семи" (G7) предлагают другим странам присоединиться к ограничениям на импорт российской нефти и нефтепродуктов и не транспортировать российскую нефть, закупленную по цене выше определённого максимума. Об этом говорится в итоговом коммюнике по итогам саммита "семёрки", который завершился в Германии.
Сами страны, входящие в G7 - США, Великобритания, Япония, Канада, Франция, Германия и Италия - уже ввели полное или частичное эмбарго на российскую нефть - в связи с вторжением России в Украину. Они, однако, указывают на то, что в связи с ростом цен на мировом рынке Москва продолжает получать значительные доходы от продажи топлива. Теперь страны G7 рассчитывают договориться с другими государствами о введении ценового "потолка" для закупок российской нефти. Пока неясно, каким образом может быть введён такой механизм.
В итоговом заявлении также сказано, что страны "семёрки" изучат другие меры, чтобы "не позволить России получать прибыль от своей военной агрессии". В частности речь идёт о снижении зависимости от российских технологий, используемых в ядерной энергетике.
В коммюнике также говорится о необходимости постепенного отказа от углеводородного топлива, однако в связи с экстраординарными обстоятельствами называются допустимыми новые инвестиции в газовый сектор. К 2035 году экономика стран G7, однако, должна избавиться от зависимости от углеводородов.
Отдельное коммюнике посвящено продовольственной безопасности, в том числе и в связи с российской агрессией в Украине. В заявлении отмечается, что страны Запада не будут вводить санкции против продовольственного сектора, и они не затронут импорт продовольствия из России.
Ранее страны G7 в совместном заявлении осудили российское вторжение в Украину и пообещали продолжать оказывать Украине помощь, в том числе поставками вооружений, с целью, как сказано, помочь ей защитить себя и выбрать своё будущее. "Украина должна решить, какими будут мирные договорённости, без внешнего давления и влияния" - сказано в документе. В нём говорится также о гуманитарной и экономической помощи, а также об оказании помощи гражданам России, которых преследуют российские власти - в том числе независимых журналистов, правозащитников и оппозиционеров.
Выступая после завершения саммита, его "хозяин" - канцлер Германии Олаф Шольц - подчеркнул, что встреча продемонстрировала единство лидеров демократических стран в поддержке Украины. Он также сказал, что для Украины необходим аналог "плана Маршалла" по восстановлению её экономики после войны.
Большинство лидеров стран "семёрки" отправляется из Германии в Мадрид, где сегодня открывается саммит НАТО. Война в Украине и её последствия - главная тема повестки дня.
Грузия на один год запретила экспорт ячменя и пшеницы
Власти Грузии с 4 июля запретят экспорт пшеницы и ячменя местного производства, чтобы не допустить дефицита зерна внутри страны.
«Правительство приняло решение до 4 июля 2023 года запретить экспорт пшеницы и ячменя, произведенных в Грузии», – заявил сегодня глава Минсельхоза Отар Шамугия.
По его словам, в настоящий момент ячмень из Грузии экспортируют в основном в Ирак и Иран. С начала года из страны вывезли уже 2,5 тысячи тонн этой продукции, пишет агентство «Новости-Грузия».
В нынешнем сезоне году в Грузии рассчитывают собрать 60 тысяч тонн ячменя.
Что касается пшеницы, ее Грузия ежегодно производит около 130 тысяч тонн — это пятая часть от всего объема потребления в стране. Остальное — импорт, более 90% которого приходится на Россию. В апреле Шамугия заявил, что в ближайшие годы объем выращиваемой в стране пшеницы планируется увеличить с 15% до 50% от потребляемого количества.
В Грузии число выявленных случаев коронавируса выросло на 71%
В Грузии за неделю, с 20 по 26 июня, выявили 1058 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщает Национальный центр по контролю заболеваний, за неделю от ковида скончались 2 пациента, выздоровели 646.
Рост числа заражений по сравнению с предыдущей неделей составил 71% – в период с 13 по 19 июня в Грузии было выявлено 616 случаев, неделей ранее – 515.
Число активных случаев заражения по состоянию на 26 июня составляет 1086.
Ранее СМИ сообщили, что с наступлением лета в мире ожидается новая волна коронавируса, вызванная «омикрон»–вариантом и его новыми формами. Число заражений значительно увеличивается в европейских странах.
Минобороны РФ признало ракетный удар по Кременчугу
Министерство обороны России спустя почти сутки признало, что ракетный удар по городу Кременчуг в Полтавской области Украины, в результате которого погибли мирные жители - посетители торгового центра - нанесли российские военные.
При этом в сводке российского Минобороны утверждается, что удар был нанесён "высокоточным оружием" по военному объекту - "ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами в районе Кременчугского завода дорожных машин". Удар в сообщении дважды назван высокоточным, при этом утверждается, что "детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию, вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре". О жертвах среди мирных жителей в сообщении не говорится.
Кременчугский завод дорожных машин действительно находится неподалёку от торгового центра. Почему центр назван не функционировавшим - не ясно. По сообщениям властей и очевидцев, центр был открыт и работал в обычном режиме. По предварительным сообщениям, в момент удара там было более тысячи человек; впоследствии, однако, сообщалось, что многие посетители всё же успели покинуть центр до удара - из-за сигнала воздушной тревоги.
В результате ракетного удара торговый центр сгорел практически полностью. Продолжается разбор завалов. По состоянию на утро вторника, число погибших составляет 18 человек, 36 числятся пропавшими без вести, десятки ранены. Украинские власти называют удар по торговому центру терактом и военным преступлением. Лидеры стран Запада, входящих в "Группу семи" (G7), саммит которой проходят в Германии, осудили ракетный обстрел торгового центра в Кременчуге. "Беспорядочные атаки гражданских целей являются военным преступлением. Президент России Владимир Путин и другие ответственные за это ужасающее преступление должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении G7. "Атака России на гражданских лиц в торговом центре ужасает. Мы солидарны с украинским народом", - написал в твиттере в ночь на вторник президент США Джо Байден.
Российские военные утверждают, что не наносят удары по гражданским объектам в Украине. Доказанные случаи подобных ударов они объясняют или провокациями, или тем, что объекты использовали украинские военные. Удар по Кременчугу - один из первых, когда Минобороны России, пусть косвенно, признало, что гражданский объект пострадал в результате российского удара.
Глава Минфина Грузии рассказал о попытках обхода антироссийских санкций
Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили утверждает, что Грузия предотвратила более 90 попыток обхода антироссийских санкций. При этом, по его словам, в большинстве случаев отправителем или страной происхождения товаров были государства ЕС, а страной назначения – Россия.
Таким образом Хуцишвили прокомментировал решение грузинских властей не пропускать на территорию страны доставленную в Батуми российскую нефть, которая была оформлена на попавшую под западные санкции компанию.
Глава Минфина вновь заверил, что в Грузии еще не было ни одного факта обхода санкций, введенных Западом против России из-за вторжения в Украину.
«Спекуляции на эту тему лишь ставят целью ввести в заблуждение общественность», – написал Хуцишвили в соцсети.
Аслан Бжания встретился с голодающим активистом Джансухом Адлейба
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания встретился с Джансухом Адлейба, голодающим на сухумской площади Свободы с требованием снизить цены на нефтепродукты.
Бжания отметил, что вплотную занимается вопросом ценообразования на топливо. Абхазский лидер пригласил Джансуха Адлейба в администрацию президента для того, чтобы ознакомить его с документами, имеющими отношение к формированию цен на топливные продукты.
Однако, Джансух Адлейба отметил, что не может в одиночку принять такое решение, сообщает пресс-служба президента.
Бжания выразил обеспокоенность состоянием здоровья Джансуха Адлейба, поинтересовался, посещают ли голодающего врачи. Аслан Бжания еще раз призвал активиста прекратить голодовку, подчеркнул, что готов к диалогу по имеющейся проблеме.
Ранее Адлейба призвал граждан 28 июня, в 18:00 собраться на сухумской площади Свободы. Адлейба планировал призвать Аслана Бжания выйти на площадь и выслушать мнение граждан.
Накануне абхазский парламент принял постановление «О мерах по обеспечению эффективной государственной политики в области регулирования цен на нефтепродукты», призвав Кабмин обеспечить снижение цен на топливо до 7 июля.
Президент Грузии осудила ракетный удар по торговому центру в Кременчуге
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила ракетный удар по торговому центру в украинском городе Кременчуге, в результате которого погибли как минимум 18 человек, ранены 59.
«Я выражаю нашу полную солидарность с Украиной перед лицом еще одного жестокого нападения. Еще раз повторю: свобода и независимость всегда побеждают!», – написала Зурабишвили в своем Twitter-аккаунте.
По информации украинских властей, российская ракета попала в торговый центр «Амстор», который в результате возникшего пожара полностью сгорел.
Командование ВВС ВСУ утверждает, что российская армия использовала ракеты Х-22, которые несли стратегические бомбардировщики Ту 22М3. Они вылетели с аэродрома Шайковка в Калужской области, а сами пуски были произведены в небе над Курской областью.
Россия удар по ТЦ в Кременчуге пока не комментировала.
В Москве во время прогулки задержан Илья Яшин
В Москве полиция задержала оппозиционного политика Илью Яшина, сообщила журналистка Ирина Баблоян, которая гуляла с ним по парку. По её словам, полицейские увели Яшина в машину, не объяснив причину задержания.
"ОВД-Инфо" со ссылкой на друга политика сообщило, что Яшина доставили в ОВД "Лужники".
В отдел полиции прибыл адвокат Ильи Яшина Вадим Прохоров. Однако его не пропустили к задержанному, несмотря на удостоверение и ордер, написал он в Фейсбуке.
Прохоров отметил, что заседание суда по делу оппозиционера, по-видимому, состоится 28 июня.
Оппозиционеру вменяют административную статью о неповиновении распоряжению полиции , по которой ему грозит до 15 суток ареста. "Будто он оскорблял и ругался при задержании! Что было НЕ ТАК", - написала Баблоян.
Илья Яшин — один из немногих оппозиционных политиков, оставшихся в России и открыто выступающих против войны с Украиной.
Ранее Яшина штрафовали, признавая виновным в "дискредитации российской армии". Всего на него было заведено четыре подобных административных дела.
Джонсон призвал российских учёных переезжать в Великобританию
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с открытым приглашением российским ученым, недовольным политикой Путина и ситуацией в стране, переезжать в Соединенное Королевство. Об этом пишет The Guardian.
"Российские ученые и исследователи, которые с тревогой смотрят на путинское насилие и которые больше не чувствуют себя в России в безопасности: вы можете смело подавать заявку на переезд в Великобританию и работать в стране, которая ценит открытость, свободу и стремление к знаниям", - сказал Джонсон на полях саммита "Группы семи" (G7) в Баварии
По словам Джонсона, он выдвинул эту инициативу в рамках расширения системы партнерства университетов Украины и Великобритании. В рамках программы "Исследователи в зоне риска", бюджет которой сейчас увеличен почти на 10 миллионов фунтов стерлингов, в Великобританию приедут около 130 украинских ученых. Подобную поддержку британские власти предлагают теперь и их российским коллегам, пишет The Guardian.
В марте, вскоре после российского военного вторжения в Украину, британские власти сообщили, что выделят 3 миллиона фунтов стерлингов на поддержку украинских ученых. Одновременно Лондон объявил о прекращении финансирования исследовательских программ, которые проводятся с российскими государственными университетами и организациями.
В конце апреля президент США Джо Байден предложил конгрессу упростить выдачу американских виз российским ученым, чтобы "ускорить уже начавшуюся утечку мозгов" и "лишить президента Владимира Путина талантливых россиян",писала The New York Times. По данным газеты, предложение касается граждан России, имеющих степень магистра или доктора наук в таких сферах, как искусственный интеллект, ядерная инженерия или квантовая физика.
В середине мая президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что Соединенные Штаты переманивают лучших российских ученых. Он призвал создать в стране условия, чтобы специалистам "было бы комфортнее работать" . Глава РАН также выступил против разрыва научных связей с учеными из стран, которые власти России считают недружественными, отметив, что восстановить контакты будет сложно.
Литва подверглась массированной кибератаке из России
В понедельник литовские государственные учреждения и частные структуры пострадали от кибератаки, сообщается в заявлении Национального центра кибербезопасности Литвы.
В частности, не работали сайты Государственной налоговой инспекции, Департамента миграции, а также транспортных компаний и нескольких СМИ.
По словам директора Национального центра кибербезопасности Йонаса Скардинскаса, атаки производились из России. Ответственность уже взяла на себя прокремлевская группировка Killnet. В своем телеграм-канале они опубликовали видео, в котором потребовали от Литвы "разблокировать Калининград", иначе, заявили хакеры, атаки будут продолжаться.
Йонас Скардинскас считает, что, вероятно, в ближайшие дни атаки могут быть совершены на сайты транспортного, энергетического и финансового сектора страны.
- "Блокадой Калининграда" хакеры в своём заявлении называют отказ Литвы пропускать через свою территорию российские грузовые поезда, доставляющие в Калининградскую область санкционные грузы. В их числе уголь, металл, цемент, древесина и высокотехнологичные изделия. Представитель литовского железнодорожного концерна LTG Мантас Дубаускас заявил, что его компания реализует санкции ЕС против России и Беларуси, которые должны были полностью вступить в силу к середине июня. Москва резко выступила против решения Литвы, напомнив, что речь идет не об импорте, а о транзите грузов из одной российской территории в другую, и обещала принять жесткие меры.
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Число жертв в результате ракетного удара по ТЦ в Кременчуге растет
Как минимум 18 человек погибли и ещё 59 ранены, 36 пропали без вести в результате ракетного удара днём 27 июня по городу Кременчуг в Полтавской области, сообщил глава местной областной военной администрации Дмитрий Лунин.
Атаку, согласно утверждениям украинских властей, совершили российские военные. Ракета попала в торговый центр "Амстор", который в результате возникшего пожара полностью сгорел.
Мэр Кременчуга Виталий Малецкий написал, что удар пришёлся "в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям".
«Никакой опасности для русской армии. Никакой стратегической ценности. Лишь попытка людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов», – прокомментировал Владимир Зеленский.
Командование ВВС ВСУ утверждает, что российская армия использовала ракеты Х-22, которые несли стратегические бомбардировщики Ту 22М3. Они вылетели с аэродрома Шайковка в Калужской области, а сами пуски были произведены в небе над Курской областью.
Очевидцы рассказали Русской службе BBC News, что у ТЦ обвалилась крыша, а пожар усилил ветер. Внутри до сих пор может оставаться много людей – в основном работников ТЦ, так как большинство покупателей услышали сирену за 15 минут до обстрела и успели покинуть здание. В «Амсторе» находился продуктовый супермаркет, магазины с одеждой, обувью, игрушками и ювелирными изделиями.
В тушении пожара, по данным украинской стороны, участвовали 115 пожарных и 20 машин ГСЧС.
Журналист Bild Пауль Ронцхаймер опубликовал видео разбора завалов, продолжавшихся всю ночь.
Служба безопасности Украины приступила к расследованию ракетных обстрелов гражданских объектов в Кременчуге, пообещав установить и привлечь к ответственности виновных по статье о нарушении законов и обычаев войны.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что в понедельник по Кременчугу ударили две ракеты. Одна из них, по его словам, попала в торговый центр, другая – в городской стадион.
Лидеры "Группы семи" )осудили ракетный обстрел торгового центра в украинском Кременчуге. "Беспорядочные атаки гражданских целей являются военным преступлением. Президент России Владимир Путин и другие ответственные за это ужасающее преступление должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении G7.
"Атака России на гражданских лиц в торговом центре ужасает. Мы солидарны с украинским народом", - написал в твиттере в ночь на вторник президент США Джо Байден.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал обстрел торгового центра "полным ужасом" и подлостью и заявил, что разделяет боль семей жертв.
Британский премьер Борис Джонсон заявил, что ракетный удар России по переполненному торговому центру в городе Кременчуг в Полтавской области Украины демонстрирует глубину жестокости и варварства российского лидера Владимира Путина.
"Путин должен понять, что его поведение не даст ничего иного, кроме укрепления решимости Великобритании и любой другой страны G7 поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – сказал Джонсон.
Россия удар по ТЦ в Кременчуге пока не комментировала. Оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий невозможно.
НАТО объявило о резком увеличении своих сил боевой готовности в Европе
Страны НАТО планируют резко нарастить присутствие своих войск на восточных флангах, – об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 27 июня на конференции в Брюсселе.
По его словам, НАТО увеличит число своих военнослужащих на восточных границах с нынешних 40 тысяч до 300 тысяч. Некоторые военные группы в Европе могут быть расширены до уровня бригад - боевых подразделений численностью в несколько тысяч человек. Такое решение связано с прямой угрозой европейской безопасности со стороны России.
«Я уверен, – заявил Столтенберг, – что Москва и президент Путин знают, что у нас есть коллективные гарантии безопасности, и понимают, какими будут последствия в случае нападения на страну - члена НАТО. Ответные действия предпримет весь альянс. Чтобы подчеркнуть серьезность нашего послания, мы увеличиваем наше военное присутствие.»
Новая стратегическая концепция будет обсуждаться на саммите НАТО, который откроется завтра в Мадриде. Если подобные меры будут приняты, это станет крупнейшим развертыванием военного присутствия НАТО в Европе со времен Холодной войны.
- Силы быстрого реагирования НАТО включают в себя наземные, воздушные и морские войска. После аннексии Россией Крыма в 2014 году их число в Европе увеличилось с 13 тысяч до 40 тысяч военнослужащих, включая солдат и офицеров местных армий. После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину многие из подразделений были впервые приведены в режим боевой готовности. Сейчас боевые группы НАТО присутствуют на восточных границах Эстонии, Литвы, Латвии и Польши. Планируется также разместить их в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.
- Как отмечает военный обозреватель Би-Би-Си Джонатан Биль, многие группы быстрого реагирования могут быть приведены в готовность к боевым действиям в течение 15 минут. Расширение их разнообразия будет предполагать разные варианты скорости реагирования - от минут до нескольких дней.
В Подмосковье убиты бизнесмен Евгений Палант и его жена
Бизнесмен Евгений Палант и его жена Ольга Палант погибли при загадочных обстоятельствах в Одинцовском городском округе Подмосковья. Их тела найдены в понедельник вечером в поселке Заречье. Вероятнее всего, речь идет об убийстве.
Как стало известно «Московскому комсомольцу», тела 48-летнего Паланта и его 50-летней жены были найдены в 18.20 в их частном доме. Тела обнаружила дочь супругов. Предварительно причиной смерти стали колото-резаные раны. Полиция работает на месте происшествия.
Евгений Палант - видный бизнесмен, активно вкладывался в услуги связи. В частности, он имел солидную долю в инжиниринговой компании «Инсталсайт», которая оказывает услуги по созданию и обслуживанию систем связи. Также Палант являлся совладельцем абхазского сотового оператора «А-Мобаил».
Кроме того, Палант занимался активной меценатской деятельностью. В частности, он покровительствовал Театру русской драмы им. Искандера в Сухуми.
В Грузии восстановили автомобильное движение в сторону границы с Россией
В Грузии открыли автомобильное движение в сторону границы с Россией. Об этом сообщил Департамент автомобильных дорог Грузии. Ведомство отмечает, что «в результате интенсивных работ» было восстановлено движение транспорта на 136-м километре автодороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.
На данном этапе транспортные средства будут курсировать по временной дороге. «Параллельно будет планироваться и осуществляться капитальный ремонт дороги», - отметили в ведомстве.
Поврежденный участок дороги находится в «нейтральной зоне» - между границами Грузии и России, между грузинским ТПП «Казбеги» и российским ТПП «Верхний Ларс».
Сегодня утром ситуация на границе Грузии и России серьезно осложнилась - вышедшие из берегов реки Терек и Девдораки размыли участок дороги протяженностью 80 метров как раз в «нейтральной зоне», сообщает агентство «Новости-Грузия».
Из-за плохой погоды с границы сегодня были эвакуированы сотрудники грузинской таможни и путешественники. ТПП «Казбеги» временно прекратил работу.
В настоящее время около 260 грузовиков ожидают открытия дороги в Россию - транспорт размещен в TIR-парке при КПП «Казбеги». Грузинские таможенники пообещали, что возобновят проведение процедур пересечения границы сразу после восстановления движения на дороге.
Также в Дарьяльском ущелье сегодня сразу в нескольких местах был зафиксирован камнепад возле автомагистрали. Всего повреждено до 80 участков дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс - это единственный сухопутный путь, связывающей Грузию и Армению с Россией.
Грузия, Азербайджан и Турция готовятся к совместным военным учениям
Грузия, Азербайджан и Турция проведут совместные военные учения Eternity-2022 с 17 по 28 октября, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Первое совещание по планированию учений состоялось сегодня, 27 июня, в Стамбуле с участием представителей военных трех стран, сообщает Минобороны Турции.
В прошлом году командно-штабные учения Eternity проходили в Тбилиси. Военнослужащие и представители госструктур трех стран выполняли задачи по организации охраны объектов экономического значения. В частности, отрабатывались мероприятия по обеспечению безопасности нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.
Госдума отложила рассмотрение закона о контрактной службе для выпускников
В Госдуме отложили рассмотрение закона о возможности служить в армии по контракту выпускникам школ, не проходивших срочную службу.
По словам главы парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, в обозримом будущем закон не будут вносить в повестку дня. Останина, назвав это «отличной новостью», не сообщила причину такого решения, лишь уточнив, что идею поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее закон о возможности вчерашним школьникам служить в армии по контракту был принят в первом чтении. Второе было намечено на вторник, 28 июня.
Документ был инициирован и поддержан думским комитетом по обороне на фоне войны в Украине. Российские власти неоднократно подчеркивали, что в так называемой спецоперации должны участвовать только офицеры и контрактники. Минобороны, однако, признало, что в боях – как утверждается, по вине командиров – участвовали и срочники. Утверждается, что были приняты меры, чтобы больше этого не допускать. Известно также об участии матросов срочной службы в действиях Черноморского флота, причем некоторые из них числятся пропавшими без вести после гибели крейсера «Москва». Родственники погибших сообщали также о случаях подписания контрактов солдатами срочной службы вскоре после призыва.
Власти России отрицают планы мобилизации в связи с войной, однако во многих регионах активно вербуют добровольцев для отправки в Украину.
Армия России нанесла ракетный удар по торговому центру в Кременчуге
Днем 27 июня, как утверждается, российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг в Полтавской области. Согласно утверждениям украинских властей, а также многочисленным фото- и видеосвидетельствам, в результате удара пострадало здание торгового центра, там начался пожар. Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о двух погибших и как минимум 20 раненых (девять из них в тяжелом состоянии).
Об атаке российских военных в 16:00 сообщил в Telegram глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий написал, что удар пришелся «в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям. Есть погибшие и пострадавшие». Речь идет о торговом центре «Амстор».
«ТРЦ горит, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже вообразить. Никакой опасности для русской армии. Никакой стратегической ценности. Лишь попытка людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов», - прокомментировал удар Владимир Зеленский.
В тушении пожара, по данным украинской стороны, участвуют 115 пожарных и 20 машин ГСЧС.
Россия удар по ТЦ в Кременчуге пока не комментировала. Оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий невозможно.
Председателем Апелляционного суда Грузии вновь стал Михаил Чинчаладзе
На должность председателя Апелляционного суда Грузии переизбран Михаил Чинчаладзе. Высший совет юстиции утвердил его кандидатуру на сегодняшнем заседании. Члены Совета единогласно поддержали кандидатуру Чинчаладзе, сообщает грузинская служба Радио Свобода.
Накануне заседания бывший внесудебный член Высшего совета юстиции Анна Долидзе заявила, что препятствия на пути европейской интеграции Грузии возникли именно по вине клановости в грузинской судебной системе.
Представители гражданского сектора критически оценивали кандидатуру Михаила Чинчаладзе на пост председателя Тбилисского апелляционного суда. Среди них - бывший член Высшего совета юстиции Нази Джанезашвили. Ее неправительственная организация «Georgian Court Watch» изучала избирательный процесс. По окончании процесса Нази Джанезашвили написал на своей странице в Facebook, что «в ходе консультаций кандидатуру Чиналадзе поддержали 53 судьи Апелляционного суда».
Председатель Апелляционного суда избирается из числа судей того же суда. Он назначается на эту должность Высшим советом юстиции. На пост председателя Высшего апелляционного суда претендовал только Михаил Чинчаладзе, который занимает эту должность с 2017 года. Его 5-летний срок истек в мае.
Несколько дней назад лидер партии «Дроа» Элене Хиштария призвала международных партнеров Грузии, в том числе и бизнесменов, ввести санкции против судей. Хоштария выдвинул 9 судей, в том числе Михаила Чиняаладзе.
Иностранный турист найден мертвым в зоне схода оползня на северо-востоке Грузии
Спасатели нашли тело иностранного туриста в зоне схода оползня на северо-востоке Грузии, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями.
Мужчину на мотоцикле оползень накрыл в селе Магароскари Душетского муниципалитета. Случай произошел накануне на дороге, ведущей в средневековую крепость Шатили.
По данным ведомства, мощный поток снес иностранца в реку Арагви. Сразу после поступления сообщения в «112» в зону стихии направили отряды спасателей, была начата поисковая операция. Тело мужчины обнаружили при осмотре берега Арагви и поверхности реки.
Более миллиона гектаров леса сгорело в Сибири и на Дальнем Востоке
Около 1,03 миллиона гектаров лесных земель прошли пожары в регионах Сибири и Дальнего Востока с начала 2022 года. Это следует из данных служб "Авиалесоохраны" на 27 июня (с учетом активных очагов).
Регионом-лидером по площади пожаров остается Амурская область: огонь прошел более 176 тысяч гектаров территории. Следом идет Республика Саха — 173 тысячи гектаров, причем, около 15,5 тысячи из них остаются без тушения по решению республиканской комиссии по ГО и ЧС.
От тушения некоторых участков с пожарами по соображениям "нецелесообразности" также отказались власти Красноярского края, Магаданской области, Хабаровского края, Чукотки и Амурской области.
Меньше всего от огня пострадали леса Республики Алтай, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
- Год назад, к 27 июня 2021 года, огонь прошел территорию площадью около 1,04 миллиона гектаров. Больше всего тогда пострадала Республики Саха (Якутия), где на тот момент сгорело более 300 тысяч гектаров леса.
- В 2022 году СК возбудил уголовные дела из-за массовых пожаров против чиновников в Красноярском крае, Амурской и Омской областях. В некоторых регионах огонь привел к гибели не менее 16 человек и уничтожению нескольких населенных пунктов.
«Грузинский легион» опроверг информацию о смерти грузинских бойцов близ Лисичанска
В «Грузинском национальном легионе» опровергли информацию Минобороны РФ о смерти грузинских бойцов близ Лисичанска в Луганской области Украины.
«Это – полная дезинформация», – сказал в разговоре с грузинской службой Радио Свобода командир «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили.
В Минобороны России сегодня заявили, что в трех километрах от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода «ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы, состоящие в общей сложности из 14 иностранцев».
«Первая группа была интернациональной и состояла из граждан различных европейских государств. Вторая включала в себя только наемников из Грузии, входивших в так называемый грузинский легион», – заявили в Минобороны РФ.
В Москве утверждают, что наемники были причастны «к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года».
По информации Мамуки Мамулашвили, на указанной российским ведомством территории не было ни бойцов «Грузинского легиона», ни грузинских добровольцев, входящих в другие подразделения.
- Ранее следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело в отношении командира «Грузинского национального легиона» Мамуки Мамулашвили и иных лиц по ч. 1 и 3 ст. 359 УК РФ (вербовка наемников и их участие в вооруженном конфликте).
МВД Грузии обещает обеспечить безопасность на мероприятиях «Тбилиси прайда»
Министерство внутренних дел Грузии обещает обеспечить безопасность на всех мероприятиях, запланированных в рамках недели «Тбилиси прайда» в защиту ЛГБТКИ+ сообщества.
Как пишет СОВА, в ведомстве призвали радикальные группировки воздержаться от противоправных действий, за которыми «последует решительный правовой ответ».
«Представители МВД Грузии находятся на постоянной связи с организаторами мероприятия, чтобы в безопасной обстановке провести запланированные на неделю закрытые мероприятия», – сказано в сообщении.
- В прошлом году Неделя гордости прошла в Тбилиси с множеством инцидентов. 5 июля действия радикальных группировок – противников Марша достоинства, переросли в преследование журналистов. Сам марш был отменен, но пострадали более 50 представителей СМИ, были разгромлены офисы нескольких НПО. Местные и международные неправительственные организации тогда обвинили власти и полицию Грузии в «осознанном бездействии».
- В этом году организаторы приняли решение не проводить Марш Достоинства, а все запланированные мероприятия должны пройти на частной территории.
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