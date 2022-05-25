Внук бывшего директора Банка России задержан за создание финансовой пирамиды

Внук первого директора Банка России Георгия Матюхина Станислав Матюхин задержан по делу о создании финансовой пирамиды. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на неназванные источники.

По данным издания, Матюхин-младший был генеральным директором инвестиционной компании QBF, под вывеской которой, как считает следствие, действовала финансовая пирамида. Газета пишет, что следствие намерено предъявить ему обвинение в особо крупном мошенничестве и создании преступного сообщества.

Дело о создании пирамиды было возбуждено в прошлом году, писал журнал Forbes, по заявлению сына бывшего вице-мэра Екатеринбурга Ильи Борзенкова Максима. Издание писало, что он отдал под управление компании больше миллиарда рублей.

Сам Матюхин-младший и в статусе свидетеля, и сейчас, будучи подозреваемым, свою вину как в хищении денег, так и участии в организованном преступном отрицает, пишет газета. Издание отмечает, что до работы в инвестиционной компании внук бывшего директора Центробанка работал в том числе и в Центробанке. Там он, как утверждается, отвечал за регулирование деятельности финансовых компаний, в том числе, таких как QBF.