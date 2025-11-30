Во Флориде представители США и Украины обсуждают мирный план

В американском штате Флорида 30 ноября проходят переговоры между представителями США и Украины - для обсужения мирной инициативы США.

Глава украинской делегации Рустем Умеров первым написал в телеграм-канале о начале переговоров, на что обратил внимание ряд СМИ и комментаторов, однако впоследствии этот пост исчез. Спустя около часа Умеров опубликовал новый пост и фотографию участников встречи.

Как написал Умеров, он на связи с президентом Украины, а приоритетами украинской делегации являются защита интересов страны и движение вперёд на основе договорённостей, достигнутых на недавней встрече в Женеве.

Было опубликовано также видео, на котором участвующий во встрече госсекретарь США Марко Рубио говорит о достигнутом «значительном прогрессе».

По словам Рубио, обсуждается не просто прекращение войны, а обеспечение независимости и экономического процветания Украины на будущее.

По данным издания Axios, которое было одним из первых, сообщившим о существовании мирного плана из 28 пунктов, встреча проходит в гольф-клубе спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа Shell Bay в Майями. Со ссылкой на неназванного американского чиновника издание пишет, что США хотят уже сегодня «устранить разногласия» с Украиной по вопросу территорий и гарантий безопасности. Остальные пункты плана были в целом согласованы на встрече в Женеве в прошлое воскресенье.

На переговорах, как сообщалось и ранее, присутствовуют госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Украинскую делегацию после отставки Андрея Ермака возглавил руководитель Совета национальной безопасности и обороны Умеров. В ней также замминистра иностранных дел Сергей Кислица, начальник Генштаба Андрей Гнатов, представители разведки и других спецслужб.

В начале будущей недели, как ожидается, представители США во главе с Уиткоффом посетят Москву. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, это произойдёт до 4 декабря - в этот день Владимира Путина ждут в Индии.