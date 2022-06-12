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Во Франции проходят парламентские выборы
Во Франции в воскресенье проходит первый тур выборов в парламент. Второй тур состоится через неделю, 19 июня.
Выборы президента Франции прошли в апреле, на них на второй срок был избран Эммануэль Макрон. Теперь его сторонники ведут борьбу за сохранение большинства в парламенте.
Макрон считается во Франции центристом; его соратникам приходится бороться с конкуренцией и слева, и справа. Чтобы продолжить реализовывать свою программу в ближайшие пять лет, ему необходима поддержка парламентского большинства. Главную конкуренцию ему составляет левая коалиция NUPES (Новый народный экологический и социальный союз), настроенная на социальные реформы бОльшую независимость Франции от Евросоюза и НАТО.
Лидер NUPES Жан-Люк Меланшон - ярый противник Макрона; ему удалось сплотить вокруг себя все ведущие французские левые и «зеленые» партии. Меланшон и его союзники выступают за понижение пенсионного возраста, повышение минимального размера оплаты труда, заморозку цен на жизненно важные продукты и товары и создание во Франции миллиона новых рабочих мест. Ранее Меланшон выступал также за выход Франции из НАТО, однако не был поддержан своими соратниками.
Французские крайне правые, в отличие от левых, так и не сумели объединиться после поражения на выборах премьер-министра своего кандидата Марин Ле Пен, и, по опросам, вряд ли смогут получить в парламенте больше нескольких десятков мандатов.
По данным соцопросов, сейчас коалиция Макрона может завоевать в парламенте от 275 до 315 мест (для достижения парламентского большинства ей достаточно завоевать 289 мест из имеющихся в парламенте 577). В пользу сторонников президента - особенности французской избирательной системы, при которой шансы на победу в мажоритарных округах в двух турах выше у центристов. Но поддержка левых остается высокой, особенно среди молодежи: в возрастной группе от 18 до 24 лет 44% французских избирателей на стороне Меланшона.
Другие новости дня
Представители югоосетинских властей продолжают незаконную бордеризацию у села Зардианткари
Представители властей самопровозглашенной республики Южная Осетия осуществили работы по незаконной бордеризации на разделительной линии близ села Зардианткари.
Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в СГБ Грузии, в связи с этим информирована наблюдательная миссия ЕС и активизирована «горячая линия».
«Имела место незаконная бордеризация на оккупированной территории близ села Зардианткари. Информирована наблюдательная миссия ЕС и задействована «горячая линия», - заявили в ведомстве.
Представитель Госдепа расшифровала в Тбилиси послание Вашингтона
Заместитель помощника госсекретаря по вопросам демократии и прав человека Кара Макдональд заявила в Тбилиси, что несет послание из Вашингтона о «глубокой обеспокоенности демократическим курсом Грузии».
Макдональд прибыла в Тбилиси для встреч представителями власти, оппозиции и гражданского общества для обсуждения текущих процессов. Она отметила на встрече с журналистами, что США продолжают свои инвестиции в поддержку демократического будущего Грузии и демократических устремлений, передает агентство «Новости-Грузия со ссылкой на портал Ассоциации ООН civil.ge.
Представитель американской администрации заявила, что во время ее встреч с грузинскими властями, оппозицией и представителями гражданского общества обсуждались вопросы демократического развития, избирательная и судебная реформа.
«В основном (мы говорили) о том, как поддержать то, чего хотят грузины, а именно интеграцию в ЕС и НАТО», - сказала Макдональд.
Она отметила, что приехала в Тбилиси в момент «уникальной возможности для Грузии». «Мое послание: не упустите эту возможность. Объединяйтесь вокруг того, чего хочет грузинский народ - что вы все выразили, то есть интеграции в ЕС и НАТО», - призвала представитель Госдепартамента США. Она подчеркнула, что на этом пути у Грузии есть много союзников, друзей и партнеров.
Через несколько дней в Тбилиси прибудет еще один представитель Госдепа - помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид посетит Тбилиси 17 июня, в рамках турне по кавказскому региону. Именно в этот день ожидается заключение Еврокомиссии по заявке Грузии на вступление в ЕС. Темы, заявленные к обсуждению американским дипломатом в Тбилиси: агрессия России против Украины, помощь США демократическому развитию, верховенству закона и экономической диверсификации Грузии.
Менее месяца назад Грузию посещал советник главы Госдепа США по политическим вопросом Дерек Шолле.
Митрополит Иларион: Я не вписался в поворот и оказался на обочине
Митрополит РПЦ Иларион (Алфеев), ранее освобожденный Синодом РПЦ от обязанностей главы Отдела внешних церковных связей, связал свой уход с поста с «требованиями нынешней общественно-политической ситуации».
На недавнем заседании Синода Иларион, считавшийся одним из самых влиятельных иерархов РПЦ, был выведен из состава Синода, в котором он состоял более 10 лет, и назначен главой Будапештской и Венгерской епархии. Это произошло на фоне решения Украинской православной церкви о полной независимости от Московского патриархата.
Иларион в воскресенье после литургии в московском храме на Большой Ордынке, настоятелем которого он был, попрощался с прихожанами и сказал о том, что думает по поводу своей отставки. По словам митрополита, он сам «не знает многих деталей». Иларион подчеркнул, что ему «было сказано», что отставка связана не с работой ОВЦС, а с требованиями общественно-политической ситуации. «Можете считать, что дорога сделала очень крутой поворот, я в него не вписался и оказался на обочине. Но это лучше, чем если бы я съехал в кювет, машина бы моя перевернулась и взорвалась», - сказал Иларион. Он отметил, что не гонится за карьерой.
Ранее источники Би-би-си в РПЦ утверждали, что новое назначение Илариона соответствовало его собственному желанию, а религиовед Андрей Шишков отмечал, что митрополит «ни разу не высказывался в поддержку военной кампании (в Украине), всегда обходил эту тему насколько возможно в публичных высказываниях». «Учитывая, что он занимал высокую должность, очевидно, что делал он это неспроста и хотел уйти», - считает Шишков.
В конце мая, после того, как УПЦ приняла в связи с войной в Украине решение о полной независимости от Москвы, Иларион официально заявлял, что поправки, внесенные в устав Украинской православной церкви, никак не меняют ее статус самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата. Синод РПЦ, однако, не согласился с такой оценкой, фактически назвав эти изменения нелегитимными. Кроме того, он переподчинил Крымскую епархию УПЦ непосредственно Московскому патриархату.
Иларион считался одним из ближайших сподвижников патриарха Кирилла. Помимо прочего, он автор биографии Кирилла, вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей».
Российские военные нанесли ракетный удар по Чорткову на западе Украины
В результате ракетного удара, нанесенного российскими войсками в ночь на воскресенье по городу Чортков в Тернопольской области на западе Украины, пострадали 22 человека: тринадцать мужчин, семь женщин и двенадцатилетняя девочка. Такие данные приводят местные власти. Одна из ракет попала в газопровод; после этого в городе было отключено газоснабжение.
Четыре ракеты, как сообщается, были выпущены из акватории Черного моря. По словам главы Тернопольской городской администрации Владимира Труша, пострадали четыре жилых пятиэтажки.
Министерство обороны России подтвердило, что удар по Тернопольской области был нанесен ракетами «Калибр» с фрегата, находящегося в Черном море. Российские военные утверждают, что им удалось уничтожить крупный склад, где хранилось американское и европейское оружие и боеприпасы.
Глава полиции Тернопольской области Александр Богомол считает, что основной целью ракетного удара был военный объект, расположенный в Чортковской общине, но пострадали и жилые дома. По его словам, никакого оружия на военном объекте не было.
Чортков - второй по величине город Тернопольской области. Ранее по этой области, расположенной далеко от фронта, удары почти не наносились.
Основные боевые действия сейчас ведутся в Луганской и Донецкой областях. По сообщению Генштаба ВСУ, Россия продолжает попытки наступления в Северодонецке, где идут уличные бои, а также в направлении на Северск и Славянск.
Зурабишвили и Гарибашвили поздравили езидскую общину с праздником езидского храма в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравляет езидскую общину Грузии с с днем открытия единственного в Восточной Европе и странах постсоветского пространства езидского храма «Зиарата езид». По словам Саломе Зурабишвили, религиозное многообразие является одной из основ силы нашей страны.
«Поздравляю езидскую общину Грузии с праздником храма регионального значения «Зиарата езид» - тбилисского езидского храма и желаю вам мира и благополучия. Религиозное разнообразие нашей страны - одна из основ нашего богатства и ее силы», - написала Саломе Зурабишвили в социальной сети, пишет Общественный вещатель.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил езидов, проживающих в Грузии, и отметил, что основание храма является наглядным доказательством природной толерантности грузин и большого уважения к езидам, чему в 2015 году способствовала политическая команда «Грузинской мечты».
По словам главы правительства, грузины и езиды вместе строят будущее страны и заботятся о ее благоустройстве и развитии, что достойно высокой оценки.
Германия не разрешила Испании передать Украине танки
Германия не одобрила намерение Испании передать вооруженным силам Украины танки «Leopard 2А4» немецкого производства. Об этом сообщают германские СМИ со ссылкой на источники.
Если бы Берлин согласился с решением Мадрида, это был бы первый случай, когда страны НАТО передали бы относительно современные танки западного производства Украине.
Испания планировала передать ВСУ 40 немецких танков Leopard, выпущенных в 1990-е годы. Однако, по принятым международным правилам, она должна была предварительно согласовать свое решение со страной-производителем танков. По информации немецкой редакции Business Insider, испанские власти даже принесли Германии извинения за свои планы и доставленное канцлеру Гермаии Олафу Шольцу беспокойство.
Ранее Испания поставляла в Украину только легкое вооружение и боеприпасы, как и большинство стран НАТО. Танки Leopard, принадлежащие Испании, планировалось отремонтировать на базе НАТО в Латвии, где уже находятся около 500 испанских военнослужащих, и там же планировалось обучить украинских танкистов их использованию.
Мировые СМИ уже неоднократно писали, что, несмотря на отсутствие официальных заявлений, у стран НАТО существуют негласные договоренности не поставлять в Украину тяжелое наступательное вооружение и бронетехнику западного производства.
Глава МИД Латвии в День России пожелал РФ поражения в войне
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс в отмечаемый 12 июня День России пожелал ей поражения в войне с Украиной.
«Желаю поражения в агрессивной войне против Украины, отказа от имперских амбиций и построения современного, демократического и правового государства» - написал глава МИД Латвии в твиттере с хештэгом «День России 2022».
Ранее сообщалось о поздравлении с Днем России, направленном лидером КНДР Ким Чен Ыном. Согласно сообщению государственного агентства Северной Кореи (ЦТАК), в поздравлении на имя Владимира Путина, говорится, что российский народ «достиг больших успехов в осуществлении справедливого дела защиты достоинства и безопасности своей страны, преодолевая всевозможные трудности и проблемы. Корейский народ выражает ему полную поддержку и одобрение». Ранее Ким Чен Ын, прямо не упоминая войну в Украине, выражал солидарность народу России в связи «с его действиями по полному искоренению политических и военных угроз со стороны враждебных сил». КНДР, наряду с Беларусью, Сирией и Эритреей - одна из стран, которые выступили в ООН против осуждения российского вторжения в Украину.
Президент России Владимир Путин в воскресенье вручил в Кремле государственные награды. В частности, звезда Героя труда вручена кинорежиссеру и автору программы «Бесогон» Никите Михалкову. В своем выступлении Путин говорил о патриотизме и вновь напомнил об императоре Петре I, при котором, по словам Путина, «Россия вышла на позиции сильной, великой мировой державы». Несколько дней назад Путин сравнивал нынешнее время с эпохой Петра, говоря, что, как и во времена Северной войны, Россия «возвращает и укрепляет» территории.
На месте «Макдоналдса» в России открываются рестораны «Вкусно и точка»
Первые пятнадцать ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка» открылись в Москве и Подмосковье 12 июня, в День России. Они должны заместить ушедшую из России после начала войны в Украине сеть McDonald's. Владельцы бренда планируют в ближайшее время открывать до 80 новых ресторанов каждую неделю на месте бывших «Макдоналдсов» по всей России.
Новое название до последнего момента держалось в секрете, о нем объявили только при открытии первых ресторанов.
До начала войны в Украине в России работало 850 ресторанов «Макдоналдс». В марте корпорация McDonald's объявила, что прекращает работу в России из-за ее вторжения в Украину, однако часть ресторанов еще продолжала работать по франшизе. 16 мая корпорация объявила об окончательном уходе из страны, а через три дня стало известно, что она продала свой российский бизнес бывшему совладельцу угольной компании «Южкузбассуголь» из Новокузнецка Александру Говору, который ранее управлял 25 ресторанами сети в Сибири.
Говор заявил, что надеется открыть под новым названием все 850 бывших ресторанов сети McDonald's в течение полутора-двух месяцев. Генеральный директор сети Олег Пароев пообещал, что «Вкусно и точка» постарается сохранить атмосферу «Макдоналдса», хотя признал, что с сохранением привычного меню есть проблемы. По его словам, в меню ресторанов не будет бургеров «БигМак» и мороженого «МакФлурри» из-за стойкой ассоциации с брендом «Макдоналдс».
Первый «Макдоналдс» в России открылся на Пушкинской площади в Москве 31 января 1990 года. В первый же день он обслужил более 30 000 посетителей, установив мировой рекорд первого рабочего дня в истории корпорации. Приход всемирно известной американской сети в СССР стал одним из символов перестройки. Этот же ресторан сегодня открылся среди первых под новым брендом. На открытие пришел мэр Москвы Сергей Собянин.
После начала войны в Украине Россию в связи с санкциями или по собственной инициативе покинули сотни международных компаний. Часть из них продали бизнес новым владельцам.
Грузия-Болгария: Матч Лиги Наций пройдет в Тбилиси на фоне особого ажиотажа
Матч по футболу 4-го тура Лиги наций Грузия-Болгария пройдет в Тбилиси в воскресенье, 12 июня, на стадионе «Динамо Арена», сообщает агентство «Новости-Грузия».
Приезд сборной Болгарии в Тбилиси начался с ЧП - автобусы с игроками столкнулись в тоннеле по пути из аэропорта в отель. Полузащитник Тодор Неделев получил черепно-мозговую травму, его прооперировали, врачи уже оценили курс реабилитации в три месяца. Но, несмотря на происшествие, игра все-таки состоится.
Начало матча - в 20:00 по тбилисскому времени, прямую трансляцию будет вести Общественный вещатель Грузии.
На 8-й минуте матча стадион взорвется аплодисментами - так все выразят поддержку восьмому номеру «Ботева» и сборной Болгарии Тодору Неделеву, остающемуся в больнице. Билеты на предстоящий матч были полностью раскуплены еще неделю назад. Трибуны «Динамо Арена», вмещающие более 54 тысяч зрителей, будут заполнены полностью.
Болельщики в Грузии воодушевлены: команда уверенно оформляет победу за победой и является абсолютным лидером своей группы в Лиге наций. По итогам трех туров Грузия лидирует в группе с тремя победами и 9 очками. Болгары пока набрали всего 2 очка.
В первых трех турах грузины одержали над соперниками разгромные победы: Гибралтар (4:0), той же Болгарией (5:2) и, несколько дней назад, Северной Македонией (3:0). Болгары за три первых тура текущего розыгрыша Лиги наций не одержали ни одной победы. Помимо разгромного поражения от грузин, сыграли вничью с Северной Македонией (1:1) и Гибралтаром (тоже 1:1).
Обозреватели отмечают, что грузины выглядят явными фаворитами встречи, говорят о таланте Хвичи Кварацхелия, и что французу Вилли Саньолу удалось наладить с грузинами «приятный глазу остроатакующий футбол».
Саньоль на предматчевой пресс-конференции выразил поддержку болгарской сборной, пережившей ДТП, а свою команду предостерег «от эйфории» и призвал не расслабляться.
Владимир Зеленский стал лауреатом Премии Бориса Немцова за смелость
Лауреатом премии Бориса Немцова 2022 года стал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил в воскресенье Фонд Бориса Немцова за свободу.
Как говорится в сообщении, фонд в этом году принял решение номинировать на премию только представителей Украины. Среди них были мэр Киева Виталий Кличко, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, основательница подразделения боевых медиков-волонтеров Юлия Паевская (Тайра), советник Офиса президента Украины Алексей Арестович и другие. По результатам рейтингового голосования учредителей и Совета Фонда победителем стал президент Украины.
«Фонд Немцова осуждает военную агрессию России против Украины. Сам Борис Немцов всегда выступал против войны с Украиной. В 2014 году он собирал многочисленные митинги в Москве против этой войны. Он понимал, что Путин развязывает войну с Украиной, потому что не хочет, чтобы страна стала частью Европы. Я желаю Украине скорейшей победы и считаю это патриотической позицией, потому что победа Украины - это поражение авторитарного путинского режима, это победа ценностей гуманизма» - сказала соучредитель фонда Жанна Немцова.
В прошлые годы лауреатами премии «за исключительную отвагу в отстаивании демократических ценностей и прав человека» становились только граждане России - политики Алексей Навальный и Лев Шлосберг, гражданские активисты Константин Котов, Анастасия Шевченко, Ильдар Дадин и Надежда Митюшкина.
Российский оппозиционер Борис Немцов, осуждавший аннексию Крыма и агрессию против Украины, был убит в Москве в феврале 2015 года.
Троица - праздничные богослужения проходят во всех храмах Грузии
Грузинская православная церковь в воскресенье, 12 июня, отмечает праздник Святой Троицы. Праздничные богослужения проходят во всех церквях, но наиболее торжественно это происходит в самом большом храме - Кафедральном соборе Самеба (Троица) в Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия».
День Святой Троицы, или Пятидесятница – это один из 12 главных христианских праздников, его отмечают на 50-й день после Пасхи.
Праздник отмечается верующими с 381 года. Именно тогда на Втором Вселенском Константинопольском церковном соборе было утверждено учение о трех ипостасях Бога: Отце, Сыне и Святом Духе. В этот же день была также явлена полнота Святой Троицы.
В день Пятидесятницы православная церковь вспоминает события новозаветной истории, произошедшие после Воскресения Иисуса. Согласно преданию, через 10 дней после Вознесения на собрание апостолов сошел Святой Дух в виде языков пламени. Так ученики Иисуса получили возможность проповедовать на разных языках и распространять христианское учение. Именно поэтому этот праздник иногда называют «днем рождения церкви».
Председатель парламента Грузии совершит визит в скандинавские страны
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили вместе с делегацией 12-18 июня посетит скандинавские страны - Норвегию, Данию, Финляндию и Швецию, сообщает Общественный вещатель Грузии.
В ходе визита в Норвегию Шалву Папуашвили примет король Норвегии Харальд V. Запланирована встреча председателя парламента Грузии с норвежским коллегой Масудом Гарахани.
В Королевстве Дания Папуашвили встретится с королевой Дании Маргарет II. Запланирована встреча Папуашвили со спикером датского парламента Хенриком Дамом.
В рамках визита в Финляндскую Республику члены грузинской делегации проведут встречи со спикером финского парламента Матти Ванханеном и другими депутатами законодательного органа. Шалва Папуашвили будет присутствовать на открытии пленарного заседания финского парламента.
Председатель парламента Грузии завершит свой визит в скандинавские страны в Королевстве Швеция. Шалву Папуашвили примет король Швеции Карл XVI Густав, состоятся встречи со спикером парламента страны, статс-секретарем Министерства международного сотрудничества в области развития Андреасом Норленом.
В десятках стран в День России пройдут акции против войны в Украине
В десятках городов в разных странах мира 12 июня, в российский государственный праздник - День России - пройдут уличные акции против российской агрессии в Украине.
Акции, как правило, организуют живущие в этих странах россияне, которые не согласны с политикой Владимира Путина и выступают против войны. К участию приглашаются и граждане других стран.
Акции как правило пройдут у российских посольств или на центральных площадях городов. Активисты соберутся в частности в Ереване, Вене, Праге, Хельсинки, Тбилиси, Париже, Берлине, Лондоне, Вашингтоне - и ещё в десятках городов.
О каких-либо готовящихся акциях протеста в России или Беларуси на странице организаторов не говорится. Заявку на согласование акций никто не подавал, а за информирование о несогласованных акциях грозит наказание. Ряд активистов сообщали, что в преддверии 12 июня им звонили сотрудники правоохранительных органов и предупреждали об ответственности за участие в возможных акциях.
После российского вторжения в Украину 24 февраля во многих городах мира проходили массовые акции протеста, собиравшие тысячи и десятки тысяч участников. В них участвовали и россияне. В самой России были задержаны более 15 тысяч участников акций протеста. В последнее время массовых уличных акций против войны в России не было, проходят только одиночные пикеты, участников которых задерживают.
Часть Бердянска осталась без света после взрывов на подстанции
В находящемся под контролем российской армии городе Бердянск на юге Запорожской области Украины утром в воскресенье произошло несколько взрывов. Об этом сообщили очевидцы и ряд телеграм-каналов.
Сообщается о по меньшей мере трёх взрывах. На опубликованных видео - столбы дыма.
Член назначенной Россией так называемой администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в городе произошел теракт. Однако в телеграм-канале городской администрации появилась запись о том, что взрывы были связаны с коротким замыканием на трансформаторной подстанции Бердянска. В результате «загорелся и вышел из строя один из трансформаторов», и часть города осталась без света. Сообщение цитирует агентство ТАСС. Утверждается, что «электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время».
О пострадавших не сообщается.
Бердянск перешел под контроль России в конце февраля. В преддверии Дня России, который отмечается сегодня, в городе развесили билборды с поздравлением с этим праздником. Сообщается также, что российский флаг вывесили на главной площади серьезно пострадавшего в ходе боев Мариуполя.
Ранее сообщалось о взрывах в ряде городов в оккупированной Россией части Запорожской области. В Энергодаре в результате взрыва пострадал глава местной оккупационной администрации. Сообщалось также о взрывах в Мелитополе. Ответственность за них, как и за взрывы в Бердянске, никто пока не брал.
Ломджария раскритиковала власти Грузии: «История запомнит всех бездельников»
Народный защитник Грузии Нино Ломджария раскритиковала власти Грузии - это стало ответом на заявление премьера Ираклия Гарибашвили по поводу перспективы членства страны в ЕС, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Сегодня Гарибишвили заявил журналистам, что предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС «имеет символическое значение». Отвечая на вопрос, что будет, если Грузии не дадут статус кандидата, Гарибашвили упрекнул тех, кто пытается представить такую ситуацию как потерю какой-то чудесной перспективы.
«История запомнит всех бездельников и временщиков, которые сейчас находятся в правительстве или парламенте, и спокойно смотрят, как разрушаются наши лучшие перспективы на будущее, и не только препятствуют, но и оправдывают и покрывают это», - написала Ломджария на своей странице в Facebook.
Одновременно она обвинила власти Грузии в невыполнении своих обязательств перед Евросоюзом по проведению демократических реформ. Омбудсмен указала, что это «прямое нарушение конституции».
- За последние пару дней Ломджария не раз выступала с жесткой критикой членов правящей партии «Грузинская мечта. Накануне Народный защитник выразила возмущение заявлением депутата парламента Дмитрия Хундадзе, который допустил, что Грузия может отказаться от статуса кандидата в члены ЕС, «если он будет предоставлен стране на несправедливых условиях». Парламентарий от «Мечты» был недоволен резолюцией Европарламента, которая призывает наложить санкции на основателя правящей партии, миллиардера Бидзину Иванишвили.
- Комментируя это заявление, Ломджария указала, что у Хундадзе нет права говорить от имени всех граждан страны, поскольку «большинство населения Грузии и конституция уже определились с европейским выбором».
ООН: 3,2 млн украинских беженцев получили временную защиту в ЕС
Уже более трех миллионов беженцев из Украины, по данным ООН, получили в странах ЕС статус временной защиты. Он позволяет им жить и работать в странах Евросоюза. Всего же с начала войны в ЕС - только по официальным данным - приехало почти пять миллионов украинских беженцев. Больше всего их приняли Польша, Чехия и Германия.
Это не все беженцы, а только официально зарегистрированные. Некоторые продолжают свой путь за пределы Евросоюза; некоторые не считают нужным регистрироваться и просить о помощи, и не попадают в статистику. Часть людей, приехавших в страны ЕС из Украины после начала войны, вернулась на родину.
На 9 июня Польша официально приняла более миллиона украинских беженцев; Германия - 780 тысяч; Чехия - 366 тысяч. Российская Федерация заявила ООН о более чем миллионе принятых ею беженцев из Украины, однако не предоставила данных о том, сколько из них получили какой-то официальный статус в России, и сколько могли уже вернуться домой. Украинские власти утверждают, что речь в данном случае идет не о беженцах, а о депортированных людях, и обвиняют Россию в нарушении их прав.
Польша, обладающая наиболее протяженной из всех стран ЕС границей с Украиной, принимает максимальное число беженцев. По данным польской пограничной службы, с начала войны по 9 июня в Польшу прибыло 3,865 млн украинцев, но более половины из них не стали подавать прошение о временной защите в Польше, а отправились транзитом в другие страны.
В большинстве стран Европейского союза украинцы получают не статус политического беженца, а статус временной защиты от войны. Он позволяет быстрее получить разрешение на проживание в ЕС, пока возвращение в родную страну невозможно, оформить социальную помощь, а также разрешение на работу и учебу. После завершения боевых действий, однако, предполагается, что получившие его украинцы потеряют этот статус и вернутся домой.
В целом начиная с 24 февраля границы Украины со странами Евросоюза пересекли примерно 7 300 000 украинских граждан и обладателей вида на жительство в Украине; чуть менее 2 400 000 пересекли украинские границы в обратном направлении. Около 8 млн человек, по оценкам ООН, стали внутренними переселенными лицами, переехавшими из зоны боевых действий в более безопасные области Украины.
На акции в Тбилиси потребовали запретить жертвоприношения на Ломисоба
Акция с требованием запрета жертвоприношений прошла в Тбилиси в преддверии праздника Ломисоба. Несколько десятков человек собрались у парламента Грузии, требуя на законодательном уровне запретить убийство животных в общественных местах, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Мы боремся не против религиозного праздника или обычая, а против конкретной кровавой традиции, которая оборачивается многочисленными невинными жертвами», - заявили организаторы.
Собравшиеся держали плакаты с надписями «Нет ритуальным убийствам животных», «Нет жертвоприношениям», «Праздники без жертв». Активисты устроили перформанс, разыграв ритуал жертвоприношения под религиозные песнопения прямо на проспекте Руставели.
Кульминацией акции должно было стать шествие к Патриархии Грузии. Полиция не позволила провести его, говоря о существовании рисков для безопасности протестующих. В ходе начавшейся словесной перепалки двое активистов были задержаны в административном порядке за неподчинение требованиям сотрудников.
- Ломисоба - древний грузинский народный праздник, который, как считается, имеет языческое происхождение. Он отмечается ежегодно на седьмой неделе после Пасхи в горах на северо-востоке страны. В этот день верующие совершают паломничество к монастырю Ломиси примерно в 10 км от Гудаури. Возле церкви они совершают публичные жертвоприношения - сотни баранов, телят и кур приносят в жертву, прося благополучия для своих семей.
- Многие в Грузии считают, что жестокий обычай праздника Ломисоба является пережитком прошлого и противоречит духу христианства. Группа активистов уже несколько лет пытается запретить массовый ритуальный забой животных на Ломисоба. В разные годы они собирали подписи под петициями с этим требованием на имя президента и председателя парламента Грузии.
Навальный стал лауреатом премии Фонда жертв коммунизма
Находящийся в заключении российский оппозиционер Алексей Навальный стал лауреатом Медали свободы, которую ежегодно вручает американский Мемориальный фонд жертв коммунизма. Награду за него получила его бывший пресс-секретарь, а ныне вице-президент созданного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Анна Ведута. Она выступила на церемонии в Вашингтоне, - сообщает «Голос Америки».
В своем выступлении соратница Навального отметила, что сейчас «самое важное для Алексея Навального, для Фонда борьбы с коррупцией и для всех людей в мире – это остановить войну в Украине». По словам Ведуты, важную роль в достижении этой цели должны играть усилия по донесению правды о войне до российских граждан. Она сравнила ситуацию с той, которая существовала во времена Советского Союза, жители которого в конце концов перестали верить официальному советскому нарративу. От лица Навального Ведута призвала глав технологических гигантов вернуть отмененную в связи с санкциями возможность таргетировать рекламу на Россию, чтобы противники войны получили возможность провести направленную на россиян полномасштабную информационную кампанию.
Мемориальный фонд жертв коммунизма - американская некоммерческая организация антикоммунистического характера, образованная в 1993 году актом Конгресса США. В 2007 году по инициативе фонда в Вашингтоне был создан мемориал жертв коммунизма. Свою награду фонд вручает за защиту прав человека и противостояние коммунистическим и иным тоталитарным режимам. Навальному она была присуждена в январе за «смелое противостояние режиму Владимира Путина».
Бывший президент Боливии приговорена к десяти годам тюрьмы
В столице Боливии Ла-Пасе суд приговорил к десяти годам тюремного заключения бывшего президента страны Жанин Аньес. По мнению суда, Аньес пришла к власти незаконным путем, подстрекала боливийцев к мятежу и готовила государственный переворот.
Обвинение связано с событиями ноября 2019 года, когда Боливия переживала кризис. На выборах президента, по официальным данным, победил социалист Эво Моралес, занимавший пост главы государства с 2006 года. Однако после многотысячных протестов против итогов выборов Моралес сложил с себя президентские полномочия и бежал из страны. Руководство государства массово ушло в отставку, и Аньес, занимавшая тогда пост второго заместителя председателя Палаты сенаторов, провозгласила себя временной главой Боливии на переходный период. Следующие выборы прошли в октябре 2020 года, на них победил соратник Моралеса Луис Арсе, а еще через пять месяцев Аньес и ее соратники были арестованы по обвинению в подготовке государственного переворота.
Международная правозащитная организация Amnesty International назвала тогда уголовное дело против Аньес и ее сторонников продолжением «пандемии безнаказанности нарушений прав человека в Боливии», хотя и признала, что правительство Аньес тоже недостаточно расследовало нарушения прав человека во время массовых протестов.
Сама Аньес и ее сторонники отрицают, что ее приход к власти был незаконным. Экс-президент не признала своей вины и считает себя жертвой политического преследования. Она также не считает легитимным и суд над ней. «Мне отказали даже в праве присутствовать на моем собственном суде, если его так можно назвать. Я была, есть и буду конституционным президентом, принявшим на себя обязанности после бегства труса», – говорит Аньес.
Байден: Зеленский, как и другие, не хотел слушать предупреждения
Президент Украины Владимир Зеленский не хотел слушать предупреждения Вашингтона о грозящем российском вторжении, как и многие другие люди, заявил президент США Джо Байден в Лос-Анджелесе на выступлении перед соратниками по Демократической партии.
Байден считает, что украинская администрация недостаточно серьезно отнеслась к предупреждениям со стороны партнеров. По словам президента США, у Америки «были точные данные о том, что он [президент России Владимир Путин] стягивает войска на границе и готовится к нападению. Сомнений не было. Но ни Зеленский, ни многие другие не хотели нас слышать». При этом Байден признал, что перспектива полномасштабной войны России с Украиной до последнего момента казалась невероятной даже многим американским экспертам. Он признал, что полномасштабное нападение казалось маловероятным, и добавил: «Я понимаю, почему они не хотели слушать», приводит слова Байдена Bloomberg.
Президент США также обвинил Россию в том, что она пытается стереть с лица земли «не только украинский народ, но и его культуру», и сделать из Киева «трон для матушки России».
Разведка США действительно предупреждала администрацию президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия планирует нападение на Украину. О концентрации войск у границы писали многочисленные СМИ, а Байден несколько раз говорил о подготовке нападения прямым текстом. Последнее предупреждение было сделано 23 февраля - разведка сообщила, что полномасштабное вторжение начнется в течение ближайших 48 часов. Нападение началось ранним утром 24 февраля.
Пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров заявил, что слова Байдена нуждаются в уточнении, напомнив, что незадолго до вторжения украинский президент неоднократно созванивался с президентом США, и они «подробно обменивались мнениями и оценками ситуации». Никифоров добавил, что Зеленский призывал ввести превентивные санкции против Москвы, чтобы принудить Россию к отводу войск и деэскалации ситуации. «И здесь уже можно сказать, что наши партнеры "не хотели нас слышать"», - сказал Никифоров. Не согласился со словами Байдена и советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Представители украинских властей в январе и феврале неоднократно заявляли, что не видят непосредственной угрозы вторжения, но в то же время приняли ряд мер по подготовке к войне - в частности, создали отряды территориальной обороны, а также договорились со странами Запада о поставках вооружений.
Путин подписал закон о неисполнении решений ЕСПЧ, принятых с 15 марта
Президент России Владимир Путин подписал принятый ранее Госдумой законопроект о неисполнении решений Европейского суда по правам человека, вынесенных после 15 марта 2022 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Компенсации по решениям ЕСПЧ, вынесенные до 15 марта, Россия будет выплачивать только в рублях на российские счета.
Законопроект был одобрен на этой неделе. Депутаты объяснили решение исключением России из Совета Европы в марте этого года из-за вторжения в Украину (сама Россия заявила о своем выходе из организации).
- Россия вступила в Совет Европы в 1996 году. В конце февраля организация приостановила членство страны из-за российского вторжения в Украину. После этого российский МИД заявил, что страна не будет участвовать в работе Совета. Россию исключили из Совета Европы 16 марта. Она стала первой в истории страной, исключенной из организации.
- Бывший президент России и зампред Совета безопасности страны Дмитрий Медведев назвал исключение России из Совета Европы «возможностью восстановить ряд важных институтов типа смертной казни». Власти говорили о намерениях денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека, которая запрещала эту меру наказания за уголовные преступления.
- На этой неделе ЕСПЧ, в частности, вынес решение в пользу российских Свидетелей Иеговы, признав признание этой организации экстремистской и уголовное преследование ее последователей нарушением прав человека. Согласно принятому закону, российские власти, по всей видимости, проигнорируют этот вердикт суда.
- Ряд юристов и правозащитников настаивает, что Европейская конвенция по правам человека распространяется на Россию еще в течение полугода после ее исключения из Совета Европы, и, следовательно, необходимо выполнять решения ЕСПЧ, вынесенные до середины сентября.
Югоосетинские власти с 13 по 17 июня откроют пункты пропуска на де-факто границе с Грузией
На сегодняшнем заседании Совета безопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия были обсуждены вопросы обеспечения временного порядка пропуска жителей Ахалгорского и Джавского районов республики через МПГГ «Раздахан», «Синагур» и «Переу» с 13 по 17 июня 2022 года в связи с празднованием религиозного праздника Ломисы дзуар (Ломисоба).
Югоосетинский президент Алан Гаглоев поинтересовался у членов Совбеза ситуацией на де-факто границе. Председатель КГБ Олег Ширан доложил, что угроз безопасности нет, пишет информагентство «Рес». «Обстановка на сегодняшний день спокойная и, в целом, позволяет жителям отпраздновать этот праздник», – сказал он.
Секретарь Совета безопасности Валерий Валиев отметил, что «практика пропуска жителей через контрольно-пропускные пункты ПУ РФ в РЮО в праздничные дни была инициирована самими жителями Ленингорского района и успешно применена во время празднования Пасхи Христовой».
Далее были обсуждены вопросы, касающиеся перечня документов, по которым граждане смогут пересечь границу.
По словам врио руководителя Пограничной службы КГБ Валерия Алиханты, право пересечения через МПГГ «Раздахан» имеют жители населенных пунктов, входящих в перечень согласно постановлению правительства. Он также объяснил процедуру получения спецпропуска и механизмы пересечения де-факто границы, а также условия перемещения в зоне МПГГ.
«В перечень входит не весь Ленингорский район, а лишь отдельные села. Пересечение через МПГГ осуществляется для жителей Ленингора и синагуро-карзманской зоны по спецпропускам, также утвержденным Постановлением Правительства РЮО. Лица, прошедшие проверку через КГБ, пропуска имеют. Эти граждане при наличии пропуска и паспорта гражданина Республики Южная Осетия могут пересекать госграницу в МПГГ. Любое перемещение в пограничной зоне для граждан Южной Осетии происходит по паспорту или другому документу, удостоверяющему личность», – сказал он.
Валерий Алиханты также отметил, что пропуск выдается на определенный срок, процедура продления пропуска проходит оперативно, необходимо лишь вовремя предоставлять списки на получение или продление пропуска.
Алан Гаглоев призвал ответственных лиц довести до населения требования и порядок, необходимые при пересечении де-факто границы через МПГГ.
Участники заседания также обсудили возможность послаблений пересечения де-факто границы лицам, выезжающим на лечение в плановом порядке, особое внимание при этом было обращено перевозке больных, нуждающихся в экстренной медицинской помощи.
В ходе обсуждения были внесены необходимые корректировки, после чего Совет безопасности решил: «Разрешить въезд в Республику Южная Осетия и выезд в Грузию с 13 июня 2022 года по 17 июня 2022 года включительно через МПГГ «Раздахан», «Переу» и «Синагур» жителям населенных пунктов Ленингорского и Дзауского районов, указанных в Приложении №1 Постановления Правительства РЮО от 23 ноября 2010 года №119, по специальным пропускам, дающим право на пересечение государственной границы Республики Южная Осетия, также по пропускам с истекшим сроком действия, по паспортам Республики Южная Осетия, a также по паспорту гражданина Грузии, предъявляемому лицом, проживающим в Ленингорском и Дзауском районах Республики Южная Осетия, не имеющим гражданства Республики Южная Осетия и гражданства Российской Федерации».
Погибший в Украине Георгий Григолия похоронен в Грузии с воинскими почестями
Погибшего в Украине грузинского бойца Георгия Григолия сегодня с воинскими почестями похоронили в его родном городе Абаша в Западной Грузии? рядом с могилой матери.
Гражданская панихида по погибшему проходила в местном храме Рождества Пресвятой Богородицы. Ближайшие родственники 41-летнего военного не присутствовали на похоронах. Отец Григолия не смог выехать из Николаева, где продолжаются активные бои. В Украине также остаются его супруга и малолетняя дочь, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Георгий Григолия долгое время проживал в Украине. С первого дня российского вторжения он воевал на стороне украинской армии в качестве добровольца. На этой неделе Григолия и еще несколько его сослуживцев погибли под Бахмутом в Донецкой области во время артиллерийского обстрела. 10 июня его тело доставили в Тбилисский международный аэропорт.
Впервые информация о гибели грузинских бойцов в Украине появилась 18 марта. С начала войны погибли уже 15 грузин, пятеро из которых - граждане Украины.
В сухумском избирательном округе №8 проходит повторное голосование по выборам депутата парламента
В сухумском избирательном округе №8 (Маяк) проходит повторное голосование по выборам депутата парламента самопровозглашенной республики Абхазия. Избирательные участки будут открыты до 20:00. На один депутатский мандат претендуют два кандидата – Леон Губаз и Наур Нармания, набравшие наибольшее количество голосов при повторных выборах 28 мая.
При повторном голосовании избранным считается кандидат, набравший больше голосов, чем его оппонент, сообщает информагентство «Апсныпресс».
В округе №8 12 марта баллотировалось 7 кандидатов в депутаты парламента. Во второй тур голосования вышли два кандидата - Леон Губаз и Наур Нармания. 26 марта при повторном голосовании по этому округу оба кандидата получили равное количество голосов – по 989, поэтому выборы были признаны не состоявшимися. ЦИК назначил повторные выборы по этому округу на 28 мая.
28 мая баллотировались пять кандидатов. Леон Губаз и Наур Нармания набрали наибольшее количество голосов и вышли во второй тур голосования.
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