Во Внуково задержали 19-летнюю чеченку, бежавшую от насилия

В московском аэропорту Внуково в понедельник была задержана 19-летняя уроженка Чечни Селима Исмаилова. Она пыталась вылететь в Германию. Исмаилова заявляет, что хотела бежать от непрекращающегося насилия дома, избиений и угроз со стороны отца.

Как сообщает правозащитный центр «Марем», оказывавший Исмаиловой помощь, основанием для задержания Исмаиловой стало заявление её родственников в полицию о том, что она якобы украла 85 тысяч рублей у своей родственницы по отцовской линии.

Правозащитники подчёркивают, что обвинения в кражах стандартны для подобных дел, по которым часто ловят бегущих от домашнего насилия на Северном Кавказе женщин. Родственники делают это, чтобы получить возможность объявить беглянок в розыск.

По словам пресс-секретаря Центра защиты пострадавших от домашнего насилия Софьи Русовой, московские полицейские намерены передать Исмаилову своим чеченским коллегам, которые в течение дня прибудут из Ачхой-Мартана. В аэропорт к Исмаиловой прибыли адвокаты.

Как рассказала Кавказ.Реалии основательница проекта «Марем» Светлана Анохина, Селима Исмаилова родилась в Чечне, в 12 лет вместе с семьёй переехала в Германию. Девушка жаловалась на насилие в семье в Управление по делам молодежи, однако мать угрозами заставила её отказаться от своих слов. В 2021 году отец перевез Исмаилову обратно в Чечню, где она стала жить со своей бабушкой. После возвращения в регион отец часто избивал девушку и угрожал убить, присылал ей голосовые сообщения, в которых грозился сломать дочери ноги.