Часть российских «военкоров» сообщила о начале украинского наступления

В провоенных российских телеграм-каналах вечером 11 мая стали появляться сообщения о начале украинского контрнаступления.

Так, «военкор» Евгений Поддубный сообщил, что украинские военные «начали реализацию операции по окружению» российских сил на бахмутском направлении. Также, по его данным, ВСУ смогли организовать прорыв в районе Соледара.

Другой «военкор» Александр Коц пишет, что украинские танки замечены на объездной дороге Харькова; по его словам, они движутся в направлении границы с Россией. Он предположил, что этот маневр может быть направлен на растягивание российских ресурсов «на купирование угрозы в Белгородской области». Евгений Поддубный также написал об активности украинских военных под Харьковом.

В то же время, бывший глава Минобороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков выразил мнение, что «пока речь идет о местных (хотя и успешных) контратаках». Близкий к ЧВК Вагнера телеграм-канал Grey Zone охарактеризовал сообщения «военкоров» об украинском наступлении как «панику на ровном месте».

В Киеве никаких комментариев по поводу возможного перемещения своих войск не давали, пишет «Медуза».

Би-би-си сообщает, что нервозность в российских военно-пропагандистских телеграм-каналах в целом схлынула: одно за другим поступают сообщения о разных участках фронта, что ситуация – обычная, и никаких признаков большого наступления украинской армии нет.

Сообщения о прорыве обороны РФ на нескольких участках фронта «не соответствуют действительности», заявили в Минобороны РФ.