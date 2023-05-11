​Украина все еще не готова к наступлению и ждет дополнительной помощи от Запада. Об этом заявил президент Зеленский. По его словам, Киев не будет рисковать жизнями своих солдат, пока не будет полностью уверен в успехе операции. При этом основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уверяет: контрнаступление ВСУ уже началось, и в условиях снарядного голода, который испытывают его подопечные, он вполне допускает успех украинской армии вплоть до выхода подразделений ВСУ на территорию России.

Украина не будет торопиться с контрнаступлением. С таким заявлением выступил президент страны. Владимир Зеленский в интервью западным СМИ дал понять: ВСУ на сегодняшний день не имеет необходимого количества вооружений, чтобы гарантировать успех операции. По словам Зеленского, ожидаемое наступление может стать решающим в войне, которая за последние месяцы перешла в стадию позиционной.

«С тем, что у нас есть, мы можем идти вперед и добиться успеха. Но мы потеряли бы много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Так что нам нужно подождать. Нам все еще нужно немного больше времени».

Что касается информации о том, что Киев испытывает давление со стороны Запада относительно сроков начала наступления, и того, что в случае неудачи Украина может лишиться значительно части военной помощи, Зеленский заверил:

«Они партнеры, а не наши хозяева. Поэтому у партнеров всегда диалог. А давление можно ощущать, когда кто-то думает, что он властитель судьбы другого человека. Мы, кстати, за это и боремся, чтобы Россия не считала, что мы, Украина, – часть РФ. Мы потому и боремся за эти ценности – ценности свободы, которые нам очень важны».

Тем не менее по российскую сторону фронта уверены: контрнаступление, которого ждут все последние месяцы, уже идет полным ходом. Об этом, в частности, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин:

«По поводу контрнаступления. Владимир Александрович Зеленский лукавит. Контрнаступление идет полным ходом. На артемовском направлении подразделения ВСУ заходят во фланги. И, к сожалению, в части мест это успешно у них получается. Для ВСУ сейчас важно проломить артемовское направление. Следующими направлениями будут Брянская и Белгородская области с выходом на территорию РФ и Запорожья. Поэтому наступление ВСУ началось. Все части, которые прошли подготовку, получили необходимое вооружение, технику, б***, танки и все остальное. Они уже полностью задействованы».

При этом Пригожин вновь пожаловался на «снарядный голод» и в очередной раз обвинил российское Минобороны в невыполнении обещаний. Со своей стороны, представитель военного ведомства Игорь Конашенков рапортует, что штурмовые части, как в Москве называют вагнеровцев, продолжают успешные боевые действия в Бахмуте.

«На донецком направлении штурмовые части продолжают вести наступление в западной части города Артемовск. Воздушно-десантные войска оказывали им поддержку и сковывали подразделения ВСУ на флангах».

Последние заявления со стороны Запада, тем не менее, косвенно подтверждают слова Зеленского о том, что ВСУ продолжают накапливать мощь для решающего удара. После обнародования информации о выделении Вашингтоном долговременной помощи в размере 1,2 миллиарда долларов свой очередной вклад в готовящуюся операцию по освобождению украинских территорий обозначил и Лондон. Министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил передачу Киеву крылатых ракет Storm Shadow, представляющих собой новый для Украины ударный потенциал большей дальности. Выступая перед членами Палаты общин британского парламента, Уоллес назвал этот шаг выверенным и пропорциональным ответом на эскалацию, осуществляемую Россией.

«Использование ракет Storm Shadow позволит Украине отбросить российские силы с суверенной территории Украины. Мы не будем просто стоять в стороне, пока Россия убивает мирных жителей. Россия должна признать, что только ее действия привели к тому, что такие системы были предоставлены Украине».

Storm Shadow – высокоточная крылатая ракета, разработанная совместно Великобританией и Францией. Она предназначена для поражения крупных сооружений, таких как портовая инфраструктура, центры управления, бункеры, ракетные площадки, аэродромы и мосты. Дальность полета – более 250 км, что ощутимо превышает возможности тех ракет, которые западные партнеры Украины передавали ей до сих пор.

В Москве на этот шаг Соединенного Королевства отреагировали ожидаемо. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков видит в этом очередной факт прямого участия стран НАТО в российско-украинском конфликте:

«Собственно, это потребует адекватного ответа и от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения на этом фронте».

Еще один прецедент – передача судебными органами США Госдепартаменту конфискованных российских активов для дальнейшего использования при формировании помощи Украине. В июне прошлого года были изъяты миллионы долларов со счета российского олигарха Константина Малофеева, находящегося под американскими санкциями. Как отметил Генпрокурор США Гарланд, «это первая, но не последняя передача Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины».

Подписывайтесь на нас в соцсетях