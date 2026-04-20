Военные США взяли под контроль иранское грузовое судно

Американские военные вечером 19 апреля открыли огонь по иранскому грузовому судну в Оманском заливе, а затем высадились на борт судна и взяли его под контроль. Об этом сообщили президент США Дональд Трамп и Центральное командование Вооружённых сил США. Это первый подобный случай с момента объявления США блокады морских портов Ирана - в ответ на осуществляемую Ираном фактическую блокаду судоходства через Ормузский пролив.

«Сегодня грузовое судно под иранским флагом Touska длиной почти 900 футов и весом, сравнимым с авианосцем, попыталось прорвать нашу морскую блокаду, но у них ничего не вышло... Иранский экипаж отказался подчиниться, поэтому наш корабль остановил их, пробив дыру в машинном отделении», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Президент США напомнил, что судно находится под санкциями США, и добавил: «Мы полностью контролируем судно и проверяем, что находится на борту».

Центральное командование показало кадры высадки американских морских пехотинцев на борт судна.

В ЦЕНТКОМ добавили, что судно направлялось в иранский порт и не остановилось после предупреждений со стороны американских военных о блокаде. После этого американские военные предупредили экипаж, чтобы его члены покинули машинное отделение, и обстреляли его, лишив судно способности передвигаться и впоследствии взяв под контроль.

Иранские власти назвали захват судна «актом пиратства» и «нарушением перемирия» и пообещали ответить. В заявлении военного командования Ирана, которое распространило информагентство Tasnim, говорится, что Иран атаковал беспилотниками несколько американских военных кораблей, однако независимого подтверждения этого нет.

Инцидент произошёл на фоне неясности относительно нового этапа мирных переговоров между США и Ираном. Президент Трамп накануне сообщил, что его представители направляются в столицу Пакистана на встречу с иранской делегацией, в Иране однако пока не подтверждают, что такая встреча состоится. Утром в понедельник представитель МИД Ирана вновь подтвердил, что такая встреча пока не планируется. Срок двухнедельного перемирия истекает 22 апреля.

Главным вопросом на переговорах по-прежнему остаются ядерная программа Ирана, а также статус Ормузского пролива. На этой неделе Иран заявлял, что откроет для гражданских судов движение через пролив, однако менее чем через сутки вновь заявил, что оно закрыто. США, в свою очередь, осуществляют морскую блокаду иранских портов.