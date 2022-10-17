Военный самолет упал на жилой дом в городе Ейск Краснодарского края

Военный самолет Су-34 упал на жилой дом в городе Ейск Краснодарского края. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на единую диспетчерскую службу города.

"У нас самолет упал на город. Ейск. В районе жилого дома – Коммунистическая, дом 20/1. Скорые и пожарные едут со всего города, вертолеты в воздухе", – сказал собеседник ТАСС. Другой житель уточнил, что в этом жилом здании девять этажей.

Местные жители в соцсетях упоминают, что после падения самолёта и возгорания были слышны звуки взрывов. Они предполагают, что это детонировал боекомплект самолёта. По их сообщениям, из-за взрывов машины скорой помощи не смогли сразу приблизиться к месту происшествия.

По данным телеграм-канала "112", предварительно, два пилота успели катапультироваться. Борт упал при взлете с местного аэродрома.

В министерстве обороны России подтвердили падение самолета на жилой дом. По данным ведомства, воздушное судно потерпело крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете.

По данным ГУ МЧС по Кубани, площадь пожара составляет около 2 тысяч квадратных метров. Огнем охвачены четыре этажа многоэтажки.

Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате крушения самолёта. Он также приказал выехать на место крушения губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, главе МЧС Александру Куренкову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.