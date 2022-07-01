Войти в состав Чечни? В Дагестане опасаются потери земель из-за предложений по Конституции

В Дагестане хотят внести поправки в республиканскую Конституцию – особое негодование у местных жителей вызвали два изменения. Первое касается отмены ограничения на руководство республикой более двух сроков подряд. Второе предложение – снять ответственность с главы региона по вопросам сохранения территориальной целостности. Как пишет сайт Кавказ.Реалии, пока активисты заявляют об опасности изменений границ в случае принятия законопроекта, некоторые депутаты обсуждают перспективы объединения Дагестана с Чечней и Ингушетией в одну республику.

О том, что дагестанский парламент будет обсуждать поправки в Конституцию, стало известно за несколько дней до сессии, которая состоялась 30 июня. Законопроект об изменениях был опубликован на сайте Народного собрания 23 июня, через два дня внимание на него обратило издание "Новое дело". За день до сессии в Махачкале прошел общественно-экспертный форум с обсуждением предлагаемых поправок – в нем приняли участие около 70 человек.

За поправку о территориальной целостности во время дискуссии "отдувался" представитель главы республики в Народном собрании Нюсрет Омаров. Он объяснил ее необходимостью привести региональную Конституцию в соответствие федеральным законам.

"Кто-то в верхах не без настойчивых просьб" захотел "без шума и пыли" провести эти сомнительные поправки

"Согласно статье 67 Конституции России, изменение границ субъектов возможно только с согласия обеих сторон. То есть никакие изменения границ Дагестана без согласия республики невозможны", – сказал Омаров.

Он отметил, что без разрешения парламента "ни один метр земли никуда не уйдет". Однако это не успокоило скептиков, которые сомневаются, что депутаты не воспользуются правом заключить соглашение с другим регионом.

Активисты на форуме заявии о "наплевательском" отношения к народам Дагестана в решении судьбоносных вопросов, рассказал Кавказ.Реалии общественный деятель Деньга Халидов. Он уверен, что "кто-то в верхах не без настойчивых просьб" захотел "без шума и пыли" провести эти сомнительные поправки.

"Общее мнение участников форума такое, что все ключевые законопроекты, тем более изменения в Конституцию, надо выносить на широкое общественное обсуждение, а не пытаться" втихую" их проводить через парламент", – отметил Халидов.

Незадолго до этого депутат Народного собрания Дагестана Сагид Сагидов также пожаловался, что законопроект о поправках появился как "гром среди ясного неба" – о нем якобы не предупредили и самих депутатов.

"В итоге плохими оказываются депутаты. Сейчас в соцсети зайти невозможно, одни оскорбления. Это что такое?" – пожаловался Сагидов.

При этом он считает, что из-за поправок о территориальной целостности переживать не стоит – по его мнению, в будущем Дагестан, Чечня и Ингушетия могут стать одним регионом, и никакой проблемы в этом нет.

"Я думаю мы придем к тому, что в дальнейшем северокавказские республики объединят. Ничего такого плохого в этом нету, если Чечня, Ингушетия и Дагестан в будущем объединятся. Если мы сейчас не можем это воспринять, наши дети это воспримут. Вероятно даже при нашей жизни это произойдет", – сказал Сагидов.

Активное согласие депутатов

Выступая во время сессии, глава Дагестана Сергей Меликов резко раскритиковал противников поправок. Он предложил сомневающимся высказать ему в лицо, что он как "глава, генерал-полковник и дагестанец" не будет защищать территориальную целостность республики. По мнению Меликова, единственное, что угрожает территориальной целостности Дагестана, – это позиция "отдельных людей внутри республики".

"Я рекомендую всем этим "экспертам" изучить тему целостности нашей республики. От чего она сегодня зависит: от внешних факторов или от коррупции и щипачества, которые мы на протяжении тридцати лет породили внутри республики?" – сказал Меликов.

В итоге 81 депутат проголосовал "за" поправки, еще один воздержался. Чтобы вступить в силу, поправки должны пройти несколько этапов обсуждения – второе чтение по ним состоится осенью.

Тема территориальной целостности для республики важна в том числе потому, что работа по разграничению границ между Дагестаном и Чечней еще не завершилась, отметил политический обозреватель Магомед Магомедов. В разговоре с Кавказ.Реалии он напомнил, что ранее без учета мнения общественности Чечне передали часть территории Ингушетии.

"Есть многочисленные места между Чечней и Дагестаном, которые носят спорный характер. Еще несколько лет назад было видно, что под сильным политическим давлением наша республика готова уступить значительные куски территории или же вообще не разбираться в их спорном статусе. Сейчас, когда ответственность за территориальную целостность возлагают на депутатов и на спикера Народного собрания, это вызывает вопрос: а для чего нужен такой глава, который ни за что не отвечает?" – сказал Магомедов.

Между Меликовым и Кадыровым, по его словам, установились теплые дружеские отношения. Это создает риск того, что Дагестан действительно может потерять какие-то территории, но при этом юридически возложить ответственность на руководство Дагестана уже не получится.

С этим согласен и Деньга Халидов – он говорит, что опасность поправки заключается в том, что глава республики может "спихнуть" вопрос территорий на муниципальных руководителей, которыми легко манипулировать.

"Если главы районов и городов будут сопротивляться указаниям сверху, например, о передаче земли соседнему субъекту, глава республики может их снять по закону", – объяснил Халидов.

По его словам, есть "определенные сигналы" от нескольких районов, которые свидетельствуют о такой угрозе. Среди таких Ботлихский и Новолакский, которые граничат с Чечней.

Глава навсегда?

Еще одна спорная поправка в Конституцию предлагает возможность главе избираться на эту должность более двух сроков подряд. Это изменение является "мелкоподданической" попыткой угодить Сергею Меликову со стороны администрации главы республики или правового управления, считает Магомедов. Логики в этой поправке эксперт не видит, так как предыдущие главы снимались с должности до окончания своих сроков.

Ничего толкового в себе эта инициатива не несет – захотели угодить

"Если посмотрим на последних трех глав республики, то ни один из них не досидел до конца своего срока в силу того, что не занимался решением актуальных проблем. Или же не мог, либо не хотел правильно организовать работу в этом направлении, а занимался решением своих личных задач", – отметил обозреватель.

Эта поправка, по его мнению, выглядит "оптимистично" со стороны ее инициаторов, однако гарантий, что Меликова оставят до конца срока, нет.

"Дагестанские проблемы, как мы понимаем, будут только усугубляться. На лицо монополизация определенных сфер экономики, не решены проблемы с эффективным освоением бюджетных средств. Ничего толкового в себе эта инициатива не несет. Включили и включили – захотели угодить", – считает эксперт.

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В 2019 году между Чечней и Дагестаном произошел конфликт, связанный с границами между республиками. Сначала в социальных сетях появился видеоролик, сделанный жителем Кизляра, с новым указателем на трассе у выезда из города, обозначающий, что это чеченская территория. После этого толпа местных жителей снесла знак.

Позже представители республики пришли к согласию – снесенный знак восстановили, а напротив него установили новый дагестанский указатель. Однако вопрос демаркации границ между Чечней и Дагестаном поднимался постоянно на протяжении всего следующего года – в него вмешался также спикер чеченского парламента Магомед Даудов.

В прошлом году чеченские всадники с флагами республики намеревались посетить могилу известного чеченского наиба периода Кавказской войны Байсангура Беноевского в Дагестане. Из-за того, что поход не был согласован с дагестанскими властями, колонну задержала местная полиция.

Кавказ.Реалии