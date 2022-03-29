VPN-сервисы бесплатно предоставят доступ к блокированным в России СМИ

В Стамбуле во вторник состоялся очередной раунд переговоров между представителями Украины и России. Это первые с середины марта очные переговоры. Предыдущие несколько раундов проходили по видеосвязи.

Переговоры проходили в стамбульском дворце Долмабахче в закрытом от прессы режиме.

Спустя примерно три часа после начала переговоров они завершились. Ранее утверждалось, что они продлятся два дня. Пока неясно, когда пройдёт следующий раунд.

Предложения Украины

После завершения переговоров глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что обсуждался вопрос о гарантиях безопасности Украины в случае её нейтрального статуса. По его словам, гарантами должны стать постоянные члены Совбеза ООН, включая Россию, а также Турция, Германия, Израиль и ряд других стран. Страны-гаранты должны будут предоставить Украине военную помощь в случае агрессии.

По словам Арахамия, международные гарантии пока не будут распространяться на аннексированный Крым и неподконтрольные Украине территории Донбасса. Договор должен быть одобрен на референдуме после вывода российских войск. Все страны-гаранты должны помогать Украине вступить в Евросоюз.

Ещё один участник украинской делегации Александр Чалый отметил, что, имея международные гарантии, страна может согласиться на нейтральный безъядерный статус. На её территории не будет иностранных военных баз.

По вопросу аннексированного Крыма Украина предлагает на 15 лет гарантировать, что не будет пытаться вернуть его военным путём. В это время должны вестись переговоры о статусе полуострова. Вопрос Донецкой и Луганской областей предлагается решить отдельно, путём переговоров президентов двух стран.

Глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что переговоры прошли конструктивно, позиция украинской стороны будет донесена до Владимира Путина. Он также сказал, что встреча президентов России и Украины возможна параллельно с парафированием главами МИД договора о гарантиях.

Минобороны России после переговоров заявили, что в качестве шага навстречу Украине приостановит военную активность в Киевской и Черниговской областях. При этом основные бои сейчас идут на востоке и юге Украины.

Эрдоган и Абрамович

Президент Турции Реджеп Эрдоган, ставший посредником, обратился к участникам переговоров перед их началом. "Сейчас мы вступили в период, когда должны быть конкретные результаты переговоров. В интересах всех добиться прекращения огня как можно скорее", — цитирует Эрдогана NTV. Турецкий президент выразил надежду, что возможный прогресс "проложит путь для встречи лидеров" России и Украины, которых он назвал "дорогими друзьями".

В переговорах в Стамбуле участвует российский бизнесмен Роман Абрамович, который официально не является членом делегации. Агентства распространяют его фото с Эрдоганом, сделанное, очевидно, перед началом переговоров.

Абрамович выступал в качестве посредника и ранее. Накануне ряд западных СМИ сообщил, что в начале марта он и двое украинских представителей после одной из встреч почувствовали симптомы отравления. Представители бизнесмена это не подтверждали. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во вторник сказал, что "Роман Абрамович задействован в обеспечении определенных контактов между российской и украинской стороной".

Комментарии по ходу переговоров

Переговоры начались со встречи руководителей делегаций - помощника российского президента Владимира Мединского и главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии.

На промежуточном брифинге по ходу переговоров член украинской делегации Михаил Подоляк сказал, что обсуждается "договор о международных гарантиях безопасности для Украины". Второй блок вопросов, который обсуждается, это гуманитарные вопросы и прекращение огня. Подоляк также отметил проблему эскалации конфликта, отметив, что появляются призывы к уничтожению целых наций и видеозаписи с фактами нарушения Женевской конвенции об обращении с пленными. Мединский сказал, что украинская сторона пообещала расследовать появившееся недавно видео, на котором предположительно украинские военные стреляют в безоружных российских пленных, и наказать виновных.

По словам Мединского, спустя несколько часов может быть сделано заявление о ходе переговоров. Предположительно, сегодня они не завершатся.

Что предшествовало

Как заявил ранее в эфире украинских телеканалов глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, минимальная задача Киева – "решение гуманитарных проблем". "Программа максимум – прекращение огня". "Мы не торгуем людьми, землями и суверенитетом. Наша позиция – железобетонная", - сказал Кулеба.

Как пишет Financial Times со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом переговоров, Москва и Киев обсуждают варианты урегулирования конфликта, которые включают отказ Украины от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности и возможность вступить в Евросоюз. В проекте соглашения отсутствуют три изначальных требования России: демилитаризация, денацификация и защита русского языка в Украине, - сообщили источники издания на условиях анонимности.

Член украинской переговорной группы Давид Арахамия рассказал Financial Times, что стороны близки к соглашению о гарантиях безопасности и возможности вступления Украины в ЕС, однако, по его мнению, к перспективе прорыва надо относиться осторожно.

Глава российской делегации Владимир Мединский, говоря о ходе переговоров, отмечал, что"по второстепенным вопросам позиции сближаются, однако по главным политическим вопросам мы фактически топчемся на месте". Так , по вопросам статуса Донбасса и Крыма позиции сторон остаются максимально далекими.

21 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эти вопросы будут вынесены на всеукраинский референдум. Он подчеркнул, что только "народ должен будет дать ответ на те или иные форматы компромиссов", которые возможны на переговорах с Россией.

Президент Украины также заявлял, что российские войска должны быть отведены на позиции, которые они занимали до вторжения 24 февраля. И только после этого, по его словам , можно обсуждать некий компромисс.

24 февраля началось крупномасштабное вторжение России в Украину. Сейчас бои идут на севере, юге и востоке страны.