Все концертные площадки Максима Галкина в Казахстане вдруг закрылись

В Казахстане отменены концерты комика Максима Галкина. Как сообщает «Новая Газета Европа», на казахстанских площадках, где должен был выступать артист, внезапно возникли технические проблемы. Руководство центрального концертного зала «Казахстан» в Астане 30 сентября объявило о технических работах по ремонту водопровода, а 1 октября Дворец республики в Алматы сообщил о поломке сцены.

Галкин должен был выступить в Астане 8 октября, в Алматы – 9 октября.

Ранее Галкин уже заявлял, что его концертам в Казахстане препятствуют «на государственном уровне», отменяя их под надуманными, как он считает, предлогами.