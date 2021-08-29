Всем жителям Израиля старше 12 лет предложат 3-ю дозу вакцины

Все привившиеся от COVID-19 жители Израиля старше 12 лет с воскресенья имеют право на получение третьей дозы вакцины, которая, как считают специалисты, должна дополнительно укрепить иммунитет.

Ранее повторная вакцинация была открыта для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Постепенно возрастной лимит для получения третьей дозы снижался - в последнее время это было 30 лет.

Представители Минздрава Израиля объяснили свое решение двумя обстоятельствами. Во-первых - что отметил и премьер-министр страны Нафтали Беннетт - ревакцинация существенно снизила число серьезных случаев болезни. Во-вторых, предварительные данные показали, что защита, создаваемая вакциной Pfizer (именно ею привито подавляющее большинство израильтян), ослабевает примерно после полугода от второй прививки. Этим, в том числе, объясняется рост числа случаев заражения коронавирусом среди привитых в Израиле.

К настоящему моменту уже 2 миллиона жителей Израиля - более 20 процентов - уже получили третью дозу вакцины.

Соединенные Штаты также уже заявили о начале кампании по введению ранее привившимся третьей дозы. При этом существенное число жителей обеих стран - в Израиле более 20 процентов, в США более 40 - еще не привиты. Вакцинация от COVID-19 в этих странах не обязательна. Новый рост числа инфицированных, который отмечается в Израиле, США и ряде стран Европы, связан, по мнению специалистов, прежде всего с распространением высокозаразного штамма «Дельта» среди непривитого населения.

Израиль стал одной из первых стран в мире, начавших массовую вакцинацию населения от коронавирусной инфекции - еще в декабре прошлого года. За несколько месяцев было привито более половины взрослого населения, а число новых случаев инфекции сократилось до нескольких десятков в день (на пике эпидемии оно достигало 10 тысяч). С распространением штамма «Дельта», однако, число инфицированных вновь начало расти.