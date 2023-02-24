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Всемирный банк выделит Украине грант на 2,5 миллиарда доларов
Всемирный банк объявил в пятницу, что выделит Украине очередной пакет помощи объемом в 2,5 миллиарда долларов. Средства будут расходоваться на мирные цели: поддержку жизненно важной инфраструктуры и административных функций. Финансирование будет осуществляться при поддержке американского Агентства международного развития (USAID).
Ранее Всемирный банк уже поддерживал воюющую Украину, выделяя средства на поддержку здравоохранения, школ, пенсионного обеспечения, а также на помощь украинским беженцам. Общий объем выделенного финансирования составил более 20 миллиардов долларов.
Президент Всемирного банка Дэвид Мальпасс заявил, что усилиями его организации удалось помочь примерно 12 миллионам украинцев. Он заверил, что банк и далее будет оказывать Украине поддержку в области реконструкции и восстановления того, что было разрушено войной.
Также 24 февраля Международный валютный фонд объявил, что вводит в действие специальную кредитную программу для Украины на сумму около 15 миллиардов долларов. Она должна быть окончательно готова к марту. По словам министра финансов США Джанет Йеллен, программа МВФ станет дополнением к новому пакету американской помощи в размере 10 млрд долларов, который готовится в Вашингтоне.
- Всемирный банк - международная финансовая организация, занимающаяся помощью развивающимся странам и устранением последствий стихийных бедствий и военных конфликтов. Ее участниками являются 189 стран мира.
Другие новости дня
Блинкен Совбезу ООН: не позвольте себя обмануть временным перемирием
Госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Света Безопасности ООН, созванном в пятницу по случаю годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину, предупредил об опасности быть обманутыми призывами к временному или безоговорочному прекращению огня.
«Любой мир, легитимизирующий силовой захват Россией земли, ослабит Устав ООН и пошлет потенциальным агрессорам сигнал о том, что они могут вторгаться в страны, оставаясь безнаказанными», - заявил Блинкен. Обращаясь к членам Совбеза, он напомнил об опасениях западных лидеров, что Москва воспользуется прекращением огня, чтобы передохнуть и перевооружиться.
Кроме того, как отмечают западные информагентства, предупреждение Энтони Блинкена прозвучало спустя всего несколько часов после того, как Китай призвал к всеобъемлющему прекращению огня - как части предложенного Пекином плана урегулирования конфликта из 12 пунктов. При этом руководство КНР в последнее время заявляет о «безграничной дружбе» с Россией и избегает критиковать Москву за вторжение в Украину.
Днем ранее, 23 февраля, Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию с призывом к установлению справедливого и прочного мира в Украине, вновь потребовав от Москвы вывести с территории соседней страны войска и прекратить боевые действия. МИД России позднее раскритиковал документ, назвав его «очередной антироссийской инициативой». Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство заявило, что «Москва высоко ценит искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирным путем».
Президент Украины Владимир Зеленский, как отмечается, приветствовал лишь некоторые элементы китайского предложения о прекращении огня. По его словам, предложение в некоторой степени соответствует международному праву и принципу территориальной целостности, но при этом он указал на отсутствие в плане конкретики. «Китай привел свои соображения. И я думаю, что то, что Китай заговорил об Украине, это неплохо. Но вопрос в том, что последует за словами. Какими будут шаги, и куда они приведут», - сказал Зеленский в пятницу на пресс-конференции в Киеве.
Владимир Зеленский также сказал, что есть моменты, с которыми он в китайском плане не согласен, и призвал Пекин не поставлять оружие Москве. США ранее высказали предположение, что Китай рассматривает возможность оказания России «летальной помощи» и предостерегли Пекин от такого шага.
Пресс-конференция Зеленского: «Мы готовы пахать 24/7»
Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину полномасштабного военного вторжения России в Украину дал большую пресс-конференцию для журналистов разных стран. Конференция проходила под девизом «Год несломленности». Зеленский не выступил с речью, он сразу начал с ответов на вопросы.
В первую очередь Зеленский поблагодарил журналистов Украины и всего мира за то, что они уже год, рискуя жизнями, освещают войну в Украине. Он предложил почтить минутой молчания память сотрудников прессы, погибших в Украине.
Первый вопрос задала корреспондент CNN. Она спросила, почему Зеленский говорил о том, что война окончится победой Украины в 2023 году. Зеленский ответил, что такой исход возможен при поддержке международных партнеров. Он подчеркнул, что ни одна страна в мире, за исключением разве что США, не смогла бы противостоять настолько масштабной агрессии, но общими усилиями партнеров агрессию можно остановить.
Корреспондент украинского ICTV спросил, как военное командование намерено иметь дело с «войной на истощение», как нынешнюю фазу войны называют некоторые эксперты. Зеленский ответил, что политический выход из ситуации Украина уже предлагает: на саммите G20 страна представила «формулу мира», предложив свое видение урегулирования конфликта. Оно предполагает гарантии безопасности не только для Украины, но и для всей Европы.
Журналист мексиканского телевидения поинтересовался, что мог бы Зеленский сказать тем странам, которые в ООН не поддержали Украину. Президент ответил, что в ООН Украину поддерживает 141 государство. В отношении тех, кто против или нейтрален, Украина ведет работу: расширяет посольское присутствие, продвигает инициативы по снабжению бедных стран зерном и прочими продуктами из Украины. Зеленский упомянул, что хотел бы расширения контактов с государствами Африки, и что в его планах проведение саммита со странами Латинской Америки. Он подчеркнул, что в последние 30 лет украинская дипломатия обращала слишком мало внимания на эти континенты, и это необходимо исправить. «У меня корона не упадет, у меня ее нет, - заявил украинский президент. - Мы готовы пахать 24/7, чтобы исправить эту оплошность».
Зеленский подверг критике работу международных организаций, таких как Красный Крест и ОБСЕ, в отношении гуманитарных миссий. Он упомянул, что еще до начала полномасштабного вторжения они не смогли в полной мере добиться соблюдения прав человека в отношении украинских граждан. По словам Зеленского, Красный Крест до сих пор не может добиться доступа к украинским военнопленным, а 120 крымских татар-активистов являются политзаключенными и находятся в российских тюрьмах. По мнению Зеленского, большинство международных гуманитарных институций впервые столкнулись с агрессией такого масштаба, и война показала их слабые места, поэтому по итогам войны они должны быть реформированы.
Телеканал Sky News спросил, как Зеленский видит себе победу Украины: на поле боя или за столом переговоров. Президент Украины ответил, что дипломатические шаги станут возможны только после прекращения огня с российской стороны. Он упомянул, что более 20 стран уже увеличили свои оборонные бюджеты, поняв, чего можно ждать от России. «После всего этого как мы можем сесть за стол переговоров? - спросил Зеленский. - Прекратите нас убивать, наших военных, мирных граждан, детей, собак и кошек - тогда мы поговорим дипломатически».
Издание «Украинская правда» задало президенту несколько вопросов том, допускал ли он ошибки, чем был разочарован, и какой день был для него самым страшным. Зеленский ответил, что разочаровали его те украинцы, которые покинули страну в начале войны вместо того, чтобы воевать. Он признал, что делал много ошибок, «как и любой живой человек». Самым страшным днем войны украинский лидер назвал день своей поездки в освобожденную Бучу, где увидел последствия военных преступлений, предположительно совершенных российскими войсками. «Явление дьявола на земле,» - так Зеленский охарактеризовал увиденное.
- 24 февраля, в годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину, Зеленский также провел расширенное заседание ставки верховного главнокомандующего. Он заявил, что максимально напряженной остается ситуация на востоке Украины.
В Лондоне часть улицы перед посольством России назвали Kyiv Road
В Лондоне часть улицы, которая находится около посольства России, получила название Kyiv Road (Киевская улица). Об этом говорится в сообщении совета лондонского района Вестминстер.
Переименование участка дороги длиной 25 метров в совете приурочили к годовщине начала полномасштабного вторжения России в Украину. Как отмечается в заявлении совета, это было сделано по просьбе представителей украинской общины Вестминстера.
«Это лишь небольшой участок дороги, но мы хотим показать народу Украины, что в нашем городе не забывают о борьбе, которую он ведет. Топонимы по всему Лондону меняли много десятилетий, чтобы отметить важные моменты в истории или роль тех или иных фигур, так что Киев-роуд – часть этой древней традиции», – заявил глава совета Адам Хаг.
Один из членов совета Пол Димолденберг сказал в интервью Би-би-си, что переименование должно стать «сигналом Путину и народу России, что мы плечом к плечу стоим с народом Украины».
В центре Тбилиси прошла акция солидарности с Украиной
В центре Тбилиси у здания парламента прошла акция солидарности с Украиной. Акция под лозунгом «Это Грузия – Героям слава!» приурочена к годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину.
В акции приняли участие представители оппозиционных партий, гражданского общества, а также проживающие в Грузии украинцы. Они пришли к парламенту от территории у памятника Шота Руставели, сообщает SOVA.
К собравшимся по видеосвязи обратился мэр Киева Виталий Кличко. «Мы чтим память 36 отважных грузин, погибших за Украину», - заявил он. Политик выразил уверенность, что Украина и Грузия, народы которых стремятся в демократическую Европу, успешно пройдут этот путь и станут членами ЕС.
Участники акции минутой молчания почтили всех грузинских добровольцев, погибших в борьбе с российской агрессией. Были зачитаны имена и фамилии всех бойцов, сражавшихся в Украине.
Рамзан Кадыров наградил сам себя званием Героя Чеченской республики
Глава Чечни Рамзан Кадыров получил звание Героя Чеченской Республики. Медаль вручил председатель республиканского парламента Магомед Даудов. Он отметил, что Кадыров первым в регионе получает это звание и добавил, что его заслуги перед Чеченской Республикой и Российской Федерацией "достойны специального исследования".
Медаль героя Чеченской республики была учреждена в октябре 2022 года по поручению самого Кадырова. В своем телеграм-канале региональный руководитель писал, что награждать планируют воюющих в Украине выходцев из Чечни. Медаль представляет из себя восьмиконечную звезду, она сделана из 70 граммов золота 750 пробы.
Издание Sota отмечает, что, согласно положению о звании, решение о награждении принимается главой Чечни. Таким образом, Кадыров наградил сам себя первым из всех чеченцев. Российские СМИ предпочли формулировку "присвоено звание".
В середине февраля глава Чечни получил титул "отца народа", внеся соответствующие изменения в Конституцию республики.
- Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. С тех пор его неоднократно обвиняли в нарушении прав человека в республике и за ее пределами, возлагая на политика ответственность за похищения и убийства его критиков. В отношении главы Чечни введены санкции ЕС, США и других стран. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Кадыров стал одним из главных пропагандистов войны, глава региона регулярно отчитывается об отправке наемников на фронт, угрожает президенту Владимиру Зеленскому. Кроме того, он допускал применение Россией ядерного оружия.
- Всего у Рамзана Кадырова более трёх десятков официальных правительственных наград, в их числе медаль "За воинскую доблесть" II степени (2000 год), "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени (2006 и 2021 годы). В 2006-м он получил звание Героя России, а в 2020-м Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии. Кроме этого, у него есть почетные звания "Заслуженный работник физической культуры Чеченской Республики" и "Заслуженный строитель Чеченской Республики".
США в годовщину вторжения объявили о масштабных санкциях против России
Соединённые Штаты в день годовщины полномасштабного вторжения России в Украину значительно расширили санкционный список против Москвы. Минфин США ввел санкции против 22 физических лиц и 83 юридических лиц из России и еще ряда стран. В список Минторга США были добавлены 76 новых юрлиц.
Госдепартамент США ввел санкции против глав 47 российских регионов, девяти министров, включая глав Минкульта, МЧС, Минспорта, Минэнерго, Минцифры, и вице-премьера Татьяну Голикову. Также ограничения введены против телеведущей Ольги Скабеевой и 1219 российских военных. Кроме того, под санкции попало российское юридическое лицо Запорожской атомной электростанции.
Минфин США включил в список 11 российских банков: Московский кредитный банк, Банк "Урасиб", МТС Банк, Банк "Санкт-Петербург", Банк "Зенит", Ланта Банк, Металлинвестбанк, Банк "Приморье", СДМ-Банк, Уральский банк реконструкции и развития, Банк "Левобережный". Под ограничения попал также бывший зять премьер-министра России Михаила Мишустина Александр Удодов.
Министерство торговли США ввело санкции против технопарка "Сколково" и связанных с ним компаний, фондов "Сколково" и "Сколтех".
С 10 марта США введут пошлину в 200% на импорт алюминия и алюминиевых изделий из России.
"Сегодняшние действия, вместе с дополнительными мерами, принимаемые Госдепартаментом, Минторгом, управлением торгового представителя США, в координации с с союзниками и партнёрами по G7, служат дальнейшей изоляции России от международной экономики и препятствуют возможности России получать капитал, материалы, технологии и помощь, которые поддерживают её войну против Украины, унёсшей жизни тысяч людей и сделавшей беженцами миллионы", – говорится в заявлении американского Минфина.
- Ранее в пятницу санкции против России ввели Великобритания, Австралия и Новая Зеландия. Евросоюз должен согласовать к 24 февраля 10-й санкционный пакет. 23 февраля переговоры стран ЕС по новым мерам не увенчались успехом, они продолжаются сегодня.
В Тбилиси прошла акция россиян, осудивших агрессию РФ против Украины
В Тбилиси у секции интересов России при посольстве Швейцарии прошла акция протеста россиян, приуроченная к годовщине вторжения в Украину. Собравшиеся у дипмиссии граждане РФ выступили с осуждением военной агрессии Москвы против соседней страны, пишет SOVA.
Манифестанты пришли с флагами Украины и бело-сине-белыми флагами, олицетворяющими антивоенные призывы россиян. Они также скандировали лозунги с оскорблениями в адрес президента РФ Владимира Путина.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал годовщину с начала полномасштабного вторжения РФ годом «боли, сожаления, веры, единства и несокрушимости».
«24 февраля миллионы из нас сделали выбор: не белый флаг, а сине-желтый флаг. Не побег, а встреча. Встреча с врагом. Сопротивление и борьба. Это был год боли, сожаления, веры и единства. И это год нашей несокрушимости. Мы знаем, что это будет год нашей победы», – написал он на своей странице в Фейсбук.
В Украину из Польши доставлена первая партия танков «Леопард»
Польша поставила первую партию из обещанных Украине 14-и немецких танков «Леопард». В страну доставлены четыре машины.
Отправить оставшиеся Варшава готовится как можно быстрей. Об этом в пятницу в Киеве после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленский сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Польша и Европа на вашей стороне. Мы решительно не оставим вас, и будем поддерживать Украину до её полной победы над Россией», – подчеркнул Моравецкий на совместной с Зеленским пресс-конференции.
Ранее в пятницу о поставке первых «Леопардов» Киеву сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак. Он также сказал, что украинские солдаты будут обучаться управлению этими танками в тренировочном центре в Свентошуве под руководством инструкторов из Польши, Канады и Норвегии.
Стремление Варшавы поддержать Украину сыграло важную роль в том, чтобы убедить других союзников в Европе передать Украине тяжёлую военную технику, включая танки. До недавнего времени несколько правительств, в том числе Берлин, опасались таких поставок из-за риска эскалации войны, пишет Reuters.
Моравецкий, находясь в Киеве, призвал страны ЕС ввести как можно более жёсткие санкции против России. Сейчас европейский блок обсуждает уже 10-й санкционный пакет.
«Что касается 10-го пакета, то мы считаем его слишком мягким и слабым, и мы подталкиваем наших партнёров к тому, чтобы это пакет был как можно более обширным», – сказал Моравецкий.
Der Spiegel: Китай будет поставлять России дроны-камикадзе
Китай намерен поставлять российской армии дроны-камикадзе своего производства. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на свои источники. По утверждению Der Spiegel, около сотни беспилотников должны быть отправлены в Россию уже к началу апреля.
Речь идёт о договорённости между Министерством обороны России и китайской компанией Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology. Обсуждаемые беспилотники - модель ZT-180, способная нести боеголовку весом от 35 до 50 килограммов. По мнению военных экспертов, эта модель похожа на конструкцию иранского беспилотника-камикадзе Shahed-136.
«Шахеды», в российской терминологии называемые «Герань-2». По утверждению Украины и международных наблюдателей, Россия использует «Шахеды» для атак в Украине, в том числе для ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям. Россия и Иран это отрицали, однако в ноябре Иран признал поставки России дронов – «небольшое их количество ещё до начала войны в Украине». Разведка Минобороны Украины утверждает, что располагает данными, что винт как минимум одного дрона был изготовлен после начала российского вторжения.
Der Spiegel отмечает, что поставки оружия России противоречат представленному Китаем плану мирного урегулирования конфликта в Украине. В плане из 12 пунктов КНР призывает к окончанию войны путём переговоров и призывает страны мира «поддерживать Россию и Украину, чтобы они работали в одном направлении и в конечном итоге достигли полного прекращения огня».
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции в Таллинне, что альянс пристально следит за возможной военной поддержкой России Китаем. По словам Столтенберга, пока НАТО не отметило поставок из Китая летального оружия, но альянсу известно о подготовке таких планов. Он открыто предупредил Пекин, что НАТО будет рассматривать такую деятельность как поддержку страны-агрессора и нарушение международного законодательства и хартии ООН.
По всему миру проходят акции солидарности с Украиной
По всему миру проходят акции солидарности с Украиной, приуроченные к первой годовщине российского вооружённого вторжения. Мероприятия начались 23 февраля и продолжились в пятницу утром, 24 февраля.
Около двух тысяч человек – представителей украинской диаспоры – вышли на митинг на площадь Свободы в центре Риги. В числе собравшихся был посол США в Латвии. Антивоенный митинг россиян, проживающих в республике, намечен на утро субботы. Акция пройдёт у посольства России. Там перед зданием установили сгоревший 31 марта в Буче российский танк. Ещё три российских танка установлены в Берлине.
В Тель-Авиве, в Израиле, у театра Габима, в годовщину войны на акции в поддержку Украины прозвучала иудейская молитва.
В Хайфе представители российской диаспоры, выступающие против войны, вышли к зданию дипмиссии России. Затем россияне присоединились к митингу украинцев. Участники провели минуту молчания в память о погибших и развернули сине-жёлтый флаг под украинскую музыку.
В Алматы собравшиеся возложили цветы к памятнику поэту Тарасу Шевченко. В Астане задержали главу местного филиала Бюро по правам человека Артура Алхастова. Как сообщает издание «Сота», он ранее подавал уведомление о намерении провести пикет у посольства России в Астане. Юрист не получил отказа, но его всё равно отправили в отдел полиции.
В Кыргызстане милиция задержала, а потом отпустила пятерых участников акции к годовщине войны. В отношении четырех из них составлены административные протоколы за нарушение порядка пребывания иностранных граждан в стране. Им грозит штраф.
В Ташкенте и Ереване люди возложили цветы к памятникам Тарасу Шевченко.
Пользователи соцсетей сообщают, что в странах Центральной Азии и Южного Кавказа в антивоенных мероприятиях участие принимали много эмигрантов из России.
Сообщения об акциях солидарности с Украиной приходят из Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, других стран. Во многих мероприятиях вместе участвуют представители как украинской, так и российских диаспор.
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Очередная Эргнетская встреча пройдет 2 марта
Очередная, 111-я по счету встреча в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) пройдет в селе Эргнети 2 марта. Об этом агентству «Рес» заявил заместитель полномочного представителя президента самопровозглашенной республики Южная Осетия по вопросам постконфликтного урегулирования Егор Кочиев.
По его словам, повестка дня останется неизменной. Главным вопросом, которую югоосетинская сторона поднимает уже несколько лет, остается снятие грузинского полицейского поста в селе Чорчана, установленного в конце августа 2019 года.
«Южная Осетия видит решение вопроса только в снятии поста. Также в ходе встречи будут подниматься вопросы безопасности, нарушения государственной границы, будет сделан обзор общей ситуации в регионе», – сказал он.
Отметим, что дата проведения очередного раунда Женевских дискуссий по безопасности пока не объявлена.
Накануне состоялся телефонный разговор заместителя министра иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Ираклия Тужба с представителем ООН, сопредседателем Женевских дискуссий Джихан Султаноглу.
По информации абхазского МИДа, Тужба подтвердил готовность абхазской стороны продолжить работу в рамках действующего формата переговоров. При этом он отметил, что «участившаяся в последнее время практика отмены и переноса раундов Женевских дискуссий наносит серьезный урон работе этого важного международного механизма».
Ранее в Москве, Сухуми и Цхинвали решили не встречаться с сопредседателями Женевских дискуссий из-за решения о переносе даты переговоров.
Абхазскую федерацию футбола возглавил Шабат Логуа
Новым президентом Федерации футбола самопровозглашенной республики Абхазия (ФФА) стал Шабат Логуа, вице-президентом – Анри Хагба. Решение было принято сегодня, 24 февраля на внеочередной отчетно-выборной конференции федерации.
Тарас Хагба, ранее возглавлявший ФФА, был назначен на должность председателя Государственного комитета по делам молодежи и спорту.
Как пишет «Апсныпресс», в числе делегатов конференции были представители футбольных клубов и ветераны.
Председатель отчетно-выборной конференции Рафаэль Ампар отметил большой вклад федерации в развитие футбола.
«ФФА сделала большие шаги, без которых развивать футбол очень сложно. Спасибо Тарасу Мироновичу (Хагба – ред.) и его команде за плодотворную работу в спорте. Мне радостно, что и сельский футбол мы смогли поднять на новый уровень», – сказал он.
Потери России за год войны в Украине превысили потери в Афганистане за 9 лет
Число убитых российских участников войны в Украине за год после февральского вторжения превысило официальные потери Советского Союза в войне в Афганистане за 9 лет. Это следует из обновлённых данных мониторинга «Медиазоны» и Русской службы Би-би-си.
По открытым источникам журналистам удалось подтвердить гибель 15 136 россиян в боевых действиях – речь идёт не только о военных, но и о сотрудниках других силовых ведомств и наёмниках из «ЧВК Вагнера».
Данные, попавшие в мониторинг, не являются полными, реальное число потерь может быть кратно выше. Москва и Украина не раскрывают официальные подсчёты погибших.
По оценкам западных разведок, потери российской армии убитыми и ранеными могут достигать 200 тысяч человек – до 60 тысяч из них могли погибнуть. В ноябре Пентагон заявлял, что потери с обеих сторон, России и Украины, предположительно, составляют по 100 тысяч человек; удвоение оценок Вашингтоном не комментировалось.
- Глава Департамента войны Офиса генпрокурора Юрий Белоусов в интервью The Independent к годовщине войны заявил, что в ходе боевых действий могли погибнуть до 100 тысяч мирных жителей Украины. Официальная оценка ООН – около 8 тысяч человек. Ещё несколько человек погибли в России.
США объявили о новом пакете помощи Украине на $2 миллиарда
Администрация президента США Джо Байдена 24 февраля объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму двух миллиардов долларов. В новый пакет войдут боеприпасы для ракетных систем HIMARS и беспилотники. Оборудование будет заказано американской промышленности и поступит Киеву не сразу после объявления.
Белый дом сообщил, что в пакет войдут беспилотники CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600 и Jump 20, оборудование для борьбы с беспилотниками, для укрепления противовоздушной обороны Украины и защиты населения, а также оборудование для обнаружения средств радиоэлектронной борьбы.
Пакет также включает большой объем боеприпасов для 155-миллиметровых артиллерийских установок, оборудование для разминирования и обеспечения защищенной связи, сообщил Белый дом.
24 февраля Белый дом анонсировал новый пакет санкций и ограничений против российской экономики, отмечает «Голос Америки».
Они затронут более 200 физических и юридических лиц, как российских, так и третьих стран, из тех, кто поддерживает Россию. Вашингтон повысит пошлины на более чем 100 видов российской металлургической и химической продукции и минералов, в совокупности на 2,8 миллиарда долларов.
Как сообщил Белый дом, в пятницу лидеры стран «Семёрки» соберутся, чтобы объявить о новых экономических обязательствах по привлечению России к ответственности за её войну. На встрече будет объявлено о создании механизма контроля реализации уже введённых санкций.
Власти Чечни потребовали вернуть дома в Новолакском районе Дагестана
Председатель парламента Чечни Магомед Даудов потребовал вернуть дома потомкам вайнахов, депортированных из Ауховского района (сейчас это Новолакский район Дагестана). Об этом сообщают Кавказ.Реалии.
Такое заявление Даудов сделал на траурной акции в память о депортации вайнахов в 1944 году.
«Даже через 79 лет для некоторых наших братьев – чеченцев и ингушей – ссылка ещё не закончена. Они до сих пор, в прямом смысле этого слова, находятся в ссылке», – сказал Даудов, пояснив, что имеет в виду в том числе бывших жителей Ауховского района. Он призвал тех, кто живёт в их домах сейчас, «побояться бога» и сослался на закон о реабилитации репрессированных народов, принятый в 1991 году.
В исполнение этого закона в том же году Съезд народных депутатов Дагестана принял решение о восстановлении Ауховского района. Более 13 тысяч жителей Новолакского района планировали переселить до 1996 года с выплатой компенсаций и выделением кредитов. Это не получилось и восстановление Ауховского района официально продлили до 2025 года.
- В феврале-марте 1944 года в ходе операции «Чечевица» по приказу Сталина вайнахские народы – чеченцев и ингушей – выслали в Казахстан и Киргизию по обвинению в предательстве. Тогда переселили около полумиллиона вайнахов. Из Ауховского района были выселены более 16 тысяч человек. В 2004 году Европейский парламент признал депортацию вайнахов актом геноцида.
- После депортации вайнахов Чечено-Ингушскую АССР ликвидировали, Ауховский район переименовали в Бериевский, а затем – в Новолакский. На его территорию так же насильственно переселили другие народы, в том числе лакцев и аварцев.
- В 1957 году Чечено-Ингушскую АССР восстановили, однако после возвращения из ссылки ауховцам запретили селиться в Новолакском районе. С конца 1980-х годов вопрос о восстановлении Ауховского района и переселении лакцев и аварцев с его территории поднимается регулярно.
И.о. посла Украины резко раскритиковал власти Грузии. ВИДЕО
Временный поверенный в делах Украины в Грузии, и.о. посла Андрей Касьянов выступил с резкой критикой властей Грузии и членов партии «Грузинская мечта».
Он, в частности, прокомментировал слова председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе о том, что Россия на данный момент имеет преимущество в Украине.
«К сожалению, нас не удивило очередное безответственное заявление политика, который называет себя грузинским, но ранее добровольно уступил высокое кресло спикера парламента Грузии, которое ему доверил грузинский народ, никчемному депутату Государственной думы России (Сергею Гаврилову – ред.)», – сказал Касьянов.
Дипломат говорит, что Киев не может игнорировать заявления провластных политиков.
«Мы осуждаем тот факт, что отдельные проправительственные депутаты продолжают плясать под бубен российского военного преступника Шойгу на крови украинского народа и грузинских добровольцев», – сказал он.
Касьянов посоветовал «диванным генералам ознакомиться с учебниками географии и геометрии», чтобы узнать, какие территории и города какой важности освободили ВСУ во время «беспощадной войны, развязанной Россией».
Он добавил, что речь идет о более чем 80 тысячах квадратных километров украинской суверенной территории, и Херсоне – единственном областном центре, занятом Россией после 24 февраля.
Кроме того, Касьянов прокомментировал отказ депутатов правящей партии посетить Киев в годовщину российского вторжения, сказав, что члены «Мечты» пытались скрыть приглашение Верховной рады Украины.
Дипломат также выразил недоумение в связи со словами премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. На Мюнхенской конференции по безопасности он сказал, что «никто не знает, когда закончится война в Украине», рассказав о мирных инициативах Тбилиси.
«Ориентируясь на отдельные сообщения грузинских СМИ, мы сделали вывод, что грузинская делегация посетила какую-то другую конференцию», — сказал Касьянов.
Зеленский: Россия должна забыть о Киеве, Вильнюсе, Латвии и Грузии
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к участникам международного форума в Каунасе. В годовщину начала полномасштабного российского вторжения в Украину он заявил, что «Россия должна проиграть в Украине».
«Российский реваншизм должен навсегда забыть о Киеве и Вильнюсе, о Кишиневе и Варшаве, о наших братьях в Латвии и Эстонии, в Грузии и любой другой стране, которой сейчас угрожают российские убийцы. Мы можем сделать это. У нас есть этот исторический шанс», – отметил он.
На форуме в Каунасе «Формула мира от президента Владимира Зеленского: совместные действия Украины и Литвы для долгосрочного мира» выступил президент Литвы Гитанас Науседа.
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Президент Грузии: правительство загнало себя в изоляцию
Правительство Грузии загнало себя в изоляцию, заявила президент страны Саломе Зурабишвили на мероприятии, посвященном годовщине войны в Украине.
«Не могу не выразить сожаление в связи с тем, что правительство Грузии загнало себя в изоляцию, отделилось от демократического сообщества и пытается какими-то причинами оправдать свою непонятную для всех, якобы нейтральную и сбалансированную позицию», — заявила она.
Зурабишвили считает, что эта позиция непонятна со стороны государства, неоднократно прошедшего через те же испытания.
«К счастью, грузинское общество очень четко выразило свою позицию, использовало все формы и средства, чтобы доказать свою полную солидарность с дружественной нам веками страной. Улицы Тбилиси не раз показали нам, где стоит грузинский народ. От имени этого общества, лично я, как президент этой страны, в течение этого года выражала непоколебимую поддержку Грузии Украине во всех возможных местах и форматах, и я буду продолжать это делать», – заявила президент.
Вместе с тем, как отметила Саломе Зурабишвили, она сожалеет, что Грузия представлена в Киеве только оппозицией.
«Я считаю, что если не правительство Грузии, но президент Грузии должна была быть сегодня в Киеве, и я своевременно выразила готовность к этому. К сожалению, я не получила приглашение. Несмотря на приглашение, парламент не счел нужным направить в Киев официальную делегацию. Сожалею, что из-за этого мы сегодня представлены в Киеве только оппозицией, хотя я все равно рада, что они находятся там. Всем понятно, что у Грузии нет таких средств помощи, как у гораздо более сильных европейских стран, которым дают гарантии безопасности границы Евросоюза и членство в НАТО. Если наша солидарность в основном выражается на моральном уровне, мы должны еще решительнее защищать наши принципы», — заявила Саломе Зурабишвили (цитата по Общественному вещателю).
Как пишет агентство «Новости-Грузия», по окончании выступления президента Грузии, резиденция которой всю ночь светилась цветами украинского флага, были растянуты гигантские флаги двух стран.
Лидер «Мечты» пожелал Украине независимости и восстановления территориальной целостности
Председатель правящей партии «Грузинская Мечта» Ираклий Кобахидзе выразил поддержку Украине, пожелав ей независимости и восстановления территориальной целостности. Он написал в соцсети, что «ровно год назад Украину постигла великая трагедия, которую украинский народ не заслужил».
«Украинские военные и добровольцы героически сражаются за независимость и территориальную целостность своей страны! Я преклоняюсь перед их героизмом и самоотверженностью! Я желаю нашему дружественному украинскому народу независимости и восстановления территориальной целостности! Слава Україні!» – написал он.стало известно, что «Грузинская мечта» отказалась ехать в Украину к годовщине российского вторжения. Депутат Ираклий Заркуа сообщил о том, что приглашение было получено, однако между Киевом и Тбилиси «не осталось пространства для дипломатических отношений». В Украину при этом отправились грузинские оппозиционеры.
Грузия: снегопад вызвал транспортный коллапс на Рикотском перевале
Движение на Рикотском перевале, связывающем Восточную и Западную Грузию, накануне было парализовано.
Сотни людей в мороз и снегопад застряли в машинах на 7-8 часов. Сошедший оползень и трейлер, который перегородил дорогу, создали многочасовую ночную пробку.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», люди жгли костры, делились друг c другом едой и теплыми вещами, и просили помощи через соцсети.
На данный момент МВД сообщило, что автомобильное движение постепенно восстанавливается. Расчистка дороги шла всю ночь.
По информации Департамента автомобильных дорог, движение легкового транспорта восстановлено на участке автодороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе 132км-163км (развязка Сурами-Сакасрия). Движение транспортных средств с прицепами и полуприцепами пока запрещено.
Китай представил свою позицию «по политическому решению украинского кризиса»
Китай призвал стороны военного конфликта в Украине уважать суверенитет всех стран, прекратить боевые действия, «отказаться от менталитета холодной войны» и начать переговоры. Документ опубликован на сайте МИД Китая. Пункта о выводе российских войск с оккупированных в Украине территорий там нет.
Документ называется «Позиция Китая по политическому решению украинского кризиса» и включает 12 пунктов, которые Пекин призывает выполнить.
1. Уважать суверенитет всех стран. Должны строго соблюдаться признанные международные законы, в том числе цели и принципы Устава ООН, должны быть эффективно гарантированы суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран. Международное право должно применяться одинаково, без двойных стандартов.
2. Необходимо отказаться от менталитета холодной войны. Безопасность страны не может быть достигнута за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет усиления или даже расширения военных блоков.
3. Прекратить огонь и боевые действия. В войнах нет победителей. Всем сторонам следует сохранять рациональность и сдержанность, не обострять конфликты, не допустить дальнейшего обострения или даже выхода из-под контроля украинского кризиса, поддержать встречу России и Украины, возобновить прямой диалог, как только возможно, постепенно способствовать деэскалации и смягчению ситуации и, наконец, достичь всеобъемлющего прекращения огня.
4. Начать мирные переговоры. Диалог и переговоры – единственный реальный выход из украинского кризиса. Следует поощрять и поддерживать все усилия по урегулированию кризиса мирным путем, создать условия и предоставить платформу для возобновления переговоров.
5. Разрешить гуманитарный кризис. Следует поощрять и поддерживать все меры, способствующие смягчению последствий гуманитарных кризисов. Гуманитарные действия должны соответствовать принципам нейтралитета и беспристрастности и не допускать политизации гуманитарных вопросов.
6. Защита гражданских лиц и военнопленных. Стороны в конфликте должны строго соблюдать международное гуманитарное право, воздерживаться от нападений на гражданских лиц и гражданские объекты, защищать женщин, детей и других жертв конфликта и уважать основные права военнопленных.
7. Поддерживать безопасность атомных электростанций. Противостоять вооруженным нападениям на мирные ядерные объекты, такие как атомные электростанции. Поддерживать конструктивную роль Международного агентства по атомной энергии в содействии безопасности и защите мирных ядерных установок.
8. Снижение стратегических рисков. Ядерное оружие не может быть использовано, и ядерная война не может вестись. Необходимо противодействовать применению или угрозе применения ядерного оружия. Предотвратить распространение ядерного оружия и избежать ядерного кризиса. Мы выступаем против разработки и применения биологического и химического оружия любой страной при любых обстоятельствах.
9. Гарантировать вывоз зерна. Все стороны должны сбалансированно, комплексно и эффективно выполнять соглашение о перевозке зерна по Черному морю, подписанное Россией, Турцией, Украиной и ООН.
10. Прекратить односторонние санкции. Односторонние санкции и крайнее давление не только не решат проблемы, но и создадут новые. Выступать против любых односторонних санкций, не санкционированных Советом Безопасности.
11. Обеспечить стабильность цепочек производства и поставок. Все стороны должны серьезно защищать существующую мировую экономическую систему и противостоять политизации мировой экономики. Совместными усилиями смягчить побочные эффекты кризиса и не допустить срыва международного сотрудничества в области энергетики, финансов, торговли зерном, транспорта и другого сотрудничества и нанесения ущерба восстановлению мировой экономики.
12. Содействовать послевоенному восстановлению. Международному сообществу следует принять меры для поддержки послевоенного восстановления в зонах конфликтов. Китай готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в этом отношении.
- Публикацию плана анонсировал глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, который недавно приезжал в Москву и встречался с Владимиром Путиным.
- По данным AFP, Пекин не консультировался с Киевом при составлении плана. В США до публикации плана отметили, что скептически относятся к нему из-за того, что КНР продолжает поддерживать связи с Россией. The New York Times сообщала, что европейские лидеры не верят в способность и желание Китая убедить Россию в необходимости прекращения войны в Украине.
Жозеп Боррель: «Мы не знаем, сколько это будет продолжаться»
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, испанский политик Жозеп Боррель дал интервью телеканалу «Настоящее Время» в связи первой годовщиной начала широкомасштабного военного вторжения России в Украину.
«Мы не хотим третьей мировой войны. И поэтому мы не являемся воюющей стороной: мы поддерживаем одну сторону, но мы не участвуем в войне».
«Год назад мне позвонили в пять часов утра. И когда я услышал звонок телефона, то сразу подумал: этот звонок должен сообщить мне, что Киев бомбят. И вот голос на другом конце телефона мне говорит: «Киев бомбят». Тогда я понял, что переворачивается страница истории и мы входим в драматическую ситуацию».
«Мы не знаем, как долго это будет продолжаться»
Вспомнив о первых часах войны, европейский политик охарактеризовал нынешнюю ситуацию, в которой находятся воюющие стороны и Европа в целом:
«Год спустя – тысячи погибших. Украину уничтожают. Мирных жителей бомбят. Инфраструктура Украины полностью разрушена: нет электричества, нет воды. Это трагедия для украинского народа, но и для российского народа тоже. Десятки тысяч солдат погибли, многие ранены. Что касается России, то это драматическая ситуация для всего российского народа, не только для Путина и его людей. Для российского народа это горестная история. И мы не знаем, как долго это будет продолжаться».
Корреспондент «Настоящего времени», в частности, спросила европейского политика, что ещё может сделать ЕС для Украины - после года непрерывной поддержки и помощи.
Жозеп Боррель ответил, что поддержка должна увеличиваться. По его словам, надо действовать «больше и быстрее», продолжать оказывать экономическую поддержку, военную помощь, гуманитарную помощь, обучать военнослужащих.
«Если украинцы сопротивляются – мы должны их поддержать. Для нас это имеет свою цену, но гораздо меньшую, чем та цена, которую платят за это украинцы и – простите, что говорю это, – также россияне. Эта война – позор для всего мира. Весь мир платит за это высокую цену: рост цен на электроэнергию, энергоносители, продукты питания, галопирующая инфляция, слабый экономический рост. Все в мире расплачиваются за последствия решения Путина вторгнуться в Украину», – сказал в интервью «Настоящему времени» Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель .
Полный текст интервью Жозепа Борреля читайте здесь
141 страна в ООН призвала Россию вывести войска из Украины
Генеральная ассамблея ООН проголосовала за проект резолюции, призывающий к поиску справедливого и прочного мира для Украины.
За резолюцию проголосовала 141 страна, 7 — высказались против, 32 — воздержались.
Против резолюции, помимо России, проголосовали, Беларусь, Эритрея, Мали, Сирия, Никарагуа и КНДР. Среди воздержавшихся, помимо прочих, Армения, Казахстан, Таджикистан, Китай, Иран и Индия.
Среди поддержавших — Грузия, Сербия, Венгрия, Афганистан. Азербайджан в голосовании участия не принял.
Документ для рассмотрения предложил Киев. К нему присоединились более 60 стран. В резолюции подчёркивается необходимость поиска «всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на основе принципов Устава ООН».
В тексте также содержится призыв к России немедленно и без условий вывести все войска с территории Украины.
ООН также отклонила поправки Минска, предусматривающие призыв к переговорам и запрет поставок вооружений Киеву.
Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, комментируя документ, написал в телеграме, что это важный шаг по обеспечению безопасности в стране и важный акт поддержки территориальной целостности Украины.
В Генассамблее ООН Россия, в отличие от Совбеза ООН, не имеет права вето. При этом принятые резолюции не имеют обязательной силы в соответствии с международным правом.
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что «Резолюция не будет способствовать переходу к мирному решению обострившихся год назад противоречий между Россией и Западом». Его заявление опубликовал ТАСС. По словам Небензи, резолюция однобока и оторвана от реальности.
Год боли, сожаления, веры, единства и несокрушимости – Зеленский о годовщине вторжения РФ
Президент Украины Владимир Зеленский назвал годовщину с начала полномасштабного вторжения РФ годом «боли, сожаления, веры, единства и несокрушимости».
«24 февраля миллионы из нас сделали выбор: не белый флаг, а сине-желтый флаг. Не побег, а встреча. Встреча с врагом. Сопротивление и борьба. Это был год боли, сожаления, веры и единства. И это год нашей несокрушимости. Мы знаем, что это будет год нашей победы», – написал он на своей странице в Фейсбук.
Сегодня ожидается пресс-конференция Владимира Зеленского, посвященная годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.
24 февраля прошлого года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину по всей общей границе и с территории Беларуси. По данным Генерального штаба ВСУ, РФ за это время выпустила почти пять тысяч ракет по территории Украины.
ООН задокументировала смерть не менее 8 006 гражданских лиц – еще 13 287 человек получили ранения за последние 12 месяцев войны. Тем не менее, организация подчеркивает, что реальные цифры значительно выше.
Кремль отрицает вторжение и называет свои действия «специальной военной операцией», целью которой является «демилитаризация и денацификация Украины».
Представитель Вооруженных сил Украины Юрия Игната, сказал, что ВВС ожидают возможных провокаций России 23-24 февраля. По его словам, украинские военные находятся в усиленном боевом дежурстве.
А руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия может планировать «небольшой ракетный удар» на 24 февраля.
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