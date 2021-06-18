Вслед за Керчью наводнение началось в Ялте. Въезд в город закрыт

В Ялте - крупнейшем курортном центре южного побережья аннексированного Россией Крыма - из-за затопления улиц в результате паводка объявлен режим чрезвычайной ситуации. Въезд в город закрыт. Об этом сообщила глава российской администрации Ялты Янина Павленко.

"Реки вышли из берегов, подтапливается центральная часть города. Производим эвакуацию людей. Самое важное, что центр города перекрыт полностью" - заявила она в видеообращении. По словам Павленко, "ситуация такая, что сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, людей". Власти призывают жителей не выходить из домов.

Впоследствии Павленко также призвала граждан запастись водой. Власти отключили электроснабжение центральной части города. По данным радио "Говорит Москва", в Ялте отключены 80 трансформаторных подстанций, остались без света 2,7 тыс человек.

Военные Черноморского флота привлечены к борьбе с последствиями стихии.

В Большой Ялте затоплены пешеходные переходы и некоторые улицы, сообщается о подтоплении нескольких многоквартирных домов. В Форосе под Ялтой из-за отключения электричества в санатории остановилась насосная станция, из-за чего отключено водоснабжение поселка.

О жертвах и пострадавших сообщений нет.

Крым.Реалии публикует фотогалерею происходящего в городе.

Наводнение в Ялте началось на следующий день после того, как была затоплена часть улиц в городе Керчь на востоке Крыма. Как сообщается, в ночь на пятницу за несколько часов в городе выпала месячная норма осадков. В результате из берегов вышла река Водопадная.

В соцсетях публикуются видео происходящего в Ялте.

Накануне масштабное наводнение началось в городе Керчь на востоке Крыма. По данным российской администрации, затоплены пять улиц и более 230 частных и многоквартирных домов, сообщает Крым.Реалии. Сотни людей эвакуированы. О жертвах не сообщается.