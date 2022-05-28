Встреча Финляндии и Швеции с Турцией о НАТО результатов не дала

Встреча Турции с Финляндией и Швецией об их вступлении в НАТО 25 мая не помогла продвинуться в решении вопроса. Переговоры будут продолжаться, но об их дате неизвестно, сообщает Reuters.

Хельсинки и Стокгольм подали заявки на вступление в НАТО из-за опасений за свою безопасность после нападения России на Украину. Анкара считает, что скандинавские страны поддерживают Рабочую партию Курдистана, которая в Турции признана террористической, и блокирует присоединение Хельсинки и Стокгольма к Североатлантическому союзу.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара ожидает от Швеции и Финляндии и прекращения поддержки террористов. В таком случае Турция сняла бы свои возражения о членстве этих стран в НАТО. Обе страны заявили, что они приветствуют возможность координации действий с Анкарой.

Для принятия в НАТО требуется единогласная поддержка стран-членов.