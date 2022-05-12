Россия довела Финляндию и Швецию до НАТО

Финляндия и Швеция отказываются от нейтрального статуса. В НАТО готовы принять эти страны в альянс в ускоренном порядке. Москва в ответ грозит принять меры военно-технического характера в отношении Хельсинки. Подобные высказывания в отношении Киева в итоге вылились в полномасштабную войну. Но Североатлантический альянс заверяет: Финляндия и Швеция получат гарантии безопасности от всех членов военно-политического блока.

Финляндия выбирает НАТО – президент и премьер-министр страны Саули Ниинисте и Санна Марин выступили с совместным заявлением о безотлагательном вступлении в Североатлантический альянс. В своем обращении высшее политическое руководство Финляндии отмечает, что хотело быть дать возможность населению страны более обстоятельно и широко обсудить эту тему, однако настало время принимать решение. Президент страны Саули Ниинисте при этом прямо дал понять, кто заставил Хельсинки отказаться от внеблокового статуса:

«Для нас вступление в НАТО не означает выступление против кого-либо. Говоря о членстве в Североатлантическом альянсе, мы хотим обеспечить нашу безопасность, но это не игра с нулевой суммой. Поэтому, когда вы спрашиваете, как Россия отреагирует на присоединение финнов к НАТО, я скажу: причиной этого присоединения стала она. Посмотрите в зеркало».

Общая граница Финляндии и России составляет более тысячи километров. На сегодняшний день страна имеет нейтральный статус. Но, как отметила финский премьер Санна Марин, «мы не можем оставаться беззащитными перед Россией, которая не соблюдает международные законы».

В течение самых ближайших дней с подобной инициативой намерена выступить и Швеция, а уже на следующей неделе две страны подадут официальные ходатайства о вступлении в НАТО. По словам официальных представителей Североатлантического альянса, Финляндию и Швецию могут принять уже в ближайшие недели – правда, до момента, когда они полностью и официально станут членами альянса, пройдет еще год, отведенный на ратификацию этого решения парламентами всех стран блока.

До тех пор Великобритания, США и другие страны НАТО обещают Финляндии, равно как и Швеции, гарантии безопасности на период от заявки до официального вступления в альянс.

«Это страны, которые традиционно были нейтральными. Швеция, Финляндия – страны, не представляющие для России никакой мыслимой угрозы. Но вы должны смотреть на то, что происходит в Украине. Вот еще одна страна, которая не представляла абсолютно никакой мыслимой угрозы для России, но подверглась злобному и ничем не спровоцированному нападению. И сегодня мы говорим шведам и финнам, что мы придем друг другу на помощь в случае нападения. Об этом стоит четко заявить в нынешних условиях. И мы также говорим, что это краеугольный камень, на котором мы собираемся строить более тесное партнерство в области обороны и безопасности», – заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Швеция сохраняла нейтральный статус на протяжении последних двух веков, Финляндия – почти 80 лет. Примечательно, что до вторжения России в Украину, большинство граждан обеих стран выступали против вступления в какие-либо военные блоки. Но после 24 февраля 2022 года картина резко изменилась. Согласно последнему опросу, за вступление в НАТО выступают 76% финнов. Против – всего 12%.

В Киеве такую готовность Североатлантического альянса в ускоренном порядке обеспечить членство Финляндии и Швеции восприняли неоднозначно. Президент страны Владимир Зеленский посетовал на то, что Украине в свое время не нашлось места в расписании:

«К сожалению, до войны НАТО не нашло места для Украины в альянсе. Я абсолютно убежден, и говорил об этом раньше, что если бы Украина была частью НАТО до войны, войны бы не было, я верю в это».

В Москве же заявление руководства Финляндии восприняли как угрозу стабильности и безопасности всего Европейского континента. Об этом, в частности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

«Прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все. И Россия, и об этом неоднократно делали заявления и в НАТО, и, что самое главное, и в Вашингтоне. В том числе и на высшем уровне. Такие заявления делал президент Байден. Мы уже неоднократно говорили, что расширение НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к нашим границам не делает мир и, главное, наш Европейский, Евразийский континент более стабильным и безопасным. Это однозначно».

МИД России пошел еще дальше. На сайте внешнеполитического ведомства появилось заявление, в котором указывается, что Россия «будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера»:

«Цель НАТО, страны-члены которой напористо убеждали финскую сторону в безальтернативности членства в альянсе, ясна – продолжить расширение к границам России, создать еще один фланг для военной угрозы нашей стране. Но зачем Финляндии превращать свою территорию в рубеж военного противостояния с Российской Федерацией, лишаясь при этом самостоятельности в принятии собственных решений, рассудит история. Российская сторона неоднократно отмечала, что выбор путей обеспечения своей национальной безопасности за властями и народом Финляндии. Однако в Хельсинки должны отдавать себе отчет об ответственности и последствиях такого шага. Присоединение Финляндии к НАТО нанесет серьезный ущерб двусторонним российско-финляндским отношениям, поддержанию стабильности и безопасности в североевропейском регионе. Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности».

В Европе же, со своей стороны, назвали саму Россию «прямой угрозой международному порядку из-за варварской войны в Украине». Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Схожей точки зрения придерживаются и в Вашингтоне. Впрочем, американские власти дают понять, что не заинтересованы в эскалации конфликта и, тем более, его разрастании за пределы Украины. Несмотря на то, что Америка продолжает увеличивать размеры поставок вооружений Киеву, в том, что касается разведданных, в Вашингтоне намерены внести ограничения в сотрудничестве с ВСУ.

По данным издания The Washington Post, США не будут предоставлять подробную информацию, которая помогла бы ликвидировать представителей российского командования. В эту категорию попадают, в частности, начальник Генштаба вооруженных сил Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу. Вторая же категория касается любой информации, которая поможет Украине атаковать российские цели за пределами украинских границ.

Как отмечают источники газеты, это правило отчасти направлено на то, чтобы США не стали стороной в атаках, которые Украина может предпринять на территории России.