ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту

Вооруженные силы Украины нанесли новый ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсонской области. Пророссийская администрация частично захваченной территории сообщила о как минимум 15 раненых во время атаки. По их утверждению, удар был нанесен с использованием американских установок залпового огня HIMARS.

Антоновский мост - единственная в Херсоне постоянная автомобильная переправа через Днепр. Он имеет ключевое значение для снабжения как самого города, так и дислоцирующихся там в данный момент российских войск. В июле и августе мост многократно подвергался атакам ВСУ с целью отрезать российские части от снабжения. На момент сегодняшнего обстрела движение по мосту было перекрыто, на нем шел ремонт после предыдущих ударов. Через Днепр российскими войсками организована паромная переправа, сообщалось о наведении понтонного моста.

После обстрела 27 июля местная пророссийская администрация сообщала, что несущая способность Антоновского моста из-за повреждений уменьшилась со 100 тонн до пяти.

По словам начальника координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины Натальи Гуменюк, ВСУ понимают важность моста, по которому противник «будет пытаться подтягивать резервы», и поэтому «корректируют» ремонтные работы на нем. Также Гуменюк сообщила, что сейчас задача ВСУ на Херсонском направлении - истощение сил противника.